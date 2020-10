77 nye smittede i Bergen

1959 personer er bekreftet smittet med covid-19. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

Det siste døgnet er det registrert 77 nye koronasmittede.

Kommunen skriver videre at det er stor variasjon i tallene fra dag til dag, og at tallet kan mer korrekt fordeles over 2 døgn, sammen med de 9 nye fra mandag.

De nye smittede det siste døgnet er under 60 år unntatt 3 personer. Hoveddelen er unge voksne. Aldersspennet er fra 10 til 87 år.

5 av de nye smittede er ansatte ved Helse Bergen.

– Våre ansatte er en del av befolkningen, og beveger seg ute der smitten er. Smittesporingen så langt bekrefter også dette: Det er ingen av de fem som er smittet på sykehuset, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen til Bergensavisen.

Bergen kommune har innkalt til pressekonferanse tirsdag klokken 15.00 for å orientere om smittesituasjonen i kommunen.