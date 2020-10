Fremdeles stor EM-usikkerhet

Ulike smittevernsregler i Norge og Danmark skaper usikkerhet før EM. Håndballpresidenten åpner for at hele mesterskapet arrangeres i Norge.

Etter planen skal Norge og Danmark dele på håndball-EM i vinter. På grunn av de strenge kravene norske myndigheter stiller for at mesterskapet skal kunne gjennomføres, risikerer Norge å miste EM dersom Det europeiske håndballforbundet (EHF) setter foten ned.

Ett av de særnorske smittevernstiltakene vekker spesiell oppsikt. Dersom for eksempel én norsk spiller tester positivt for korona, så er laget ute av mesterskapet. Det er også motstanderlaget de sist spilte mot.

I Danmark er det ikke slik. Der skal kun den smittede spilleren isoleres. Deretter skal resten av laget testes.

– Så lenge de norske helsemyndighetene fastholder sine strikte krav, så kan ikke Norge være arrangør, mener Bent Nyegaard, TV 2 Danmarks håndballekspert.

Vil vrake Norge som EM-arrangør

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier imidlertid nå - 37 dager før mesterskapet skal kastes igang - at forbundet jobber mot norske myndigheter for å nærme seg den danske modellen.

– Er det mulig å gjennomføre mesterskapet med denne regelen?

– Det er mulig, men det er med større risiko enn hvis regelen hadde vært mer lik den i Danmark. Vi ønsker å drøfte den situasjonen med myndighetene for å komme frem til den best mulige løsningen.

– Hvorfor er den særnorske regelen kompliserende?

– Hvis en spiller blir smittet, og det medfører at hele laget må ut, forrykker det hele mesterskapet på en sportslig sett ugod måte, sier Lio.

Bent Nyegaard mener at hele arrangementet må overføres til Danmark hvis det norske håndballforbundet ikke lykkes med å overbevise norske myndigheter om en oppmyking av regelverket.

– Hvis Norge står fast ved den strenge regelen, så er det bedre om Danmark kan gjennomføre hele mesterskapet som enearrangør, sier den danske håndballeksperten - som ikke har noen tro på at det er mulig å "totalisolere" åtte nasjoner som kommer til Trondheim fra forskjellige kanter av Europa.

- Verdensmester på smittevern

Kåre Geir Lio lar seg ikke provosere av utspillet fra Danmark, men roser i stedet samarbeidet med norske myndigheter, som han kaller "verdensmester på smittevern." Innen utgangen av neste uke mener håndballpresidenten at han må ha et svar.

– Per nå diskuterer vi et mesterskap der Danmark skal ha sin del og Norge sin del. Det er mulig at alt legges til Danmark eller alt legges til Norge, men det er ikke noen diskusjoner om det nå, sier Lio og understreker at dialogen med det danske forbundet er god.

– Er dere åpne for å ta på dere hele mesterskapet?

– Vi er åpne for alt som bidrar til at vi får et så godt mesterskap som mulig, svarer han.

Lio mener det har sine fordeler å arrangere hele mesterskapet i samme land.

– Det er for å holde spillerne på samme sted så lenge som mulig innenfor en rød boble, som det nå heter. Vi opplever myndighetene i Norge som velvillige uavhengig av løsning, så jeg tror vi får til noe uansett.

Danmarks håndballpresident Per Bertelsen sier at landet kan avvikle hele kvinnenes håndball-EM dersom Norge sier fra seg sin del.

Det sier Bertelsen i et intervju med dansk TV2.

– Turneringsmessig kan vi godt løse det. Det er mange logistiske utfordringer, men med vår erfaring tror jeg vi kommer til å greie det. Fortsatt har Norge sin del av turneringen, og så må vi se hva som skjer videre, sier Bertelsen.