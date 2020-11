– En fornærmelse mot det indiske kjøkken

I dagligvarebutikkene finnes det flere typer ferdiglaget tikka masala-saus på glass. Hvilken skal du velge? To panel smakstester totalt seks ulike typer.

– Bør være sterk og fyldig

Lavleen Kaur, som har indiske røtter, og mannen Daniel Ruazol lager ofte indisk mat fra bunnen. De vet godt hvordan en god tikka masala smaker.

INDISK HJEMME: Lavleen Kaur og Daniel Ruazol smakstester flere tikka masala på glass. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

OM TIKKA MASALA Tikka betyr biter, for eksempel kyllingbiter eller grønnsaksbiter, og masala betyr krydderblanding. En skulle jo tro at tikka masala stammer fra India. Men flere kilder mener retten oppsto i Storbritannia på 60-tallet, fordi britene ville ha saus til sin krydret kylling. Tikka masala er nå uoffisiell nasjonalrett i Storbritannia.

– En god tikka masala har en del forskjellige krydre. Den skal være sterk, og det skal være fyldig saus, sier ekteparet.

Den dyreste i testen er Saritas og Nirus Masala Magic, som koster over 50 kroner. Saritas har med ekstra krydder. Santa Maria, Rema 1000 og Pataks koster under 40 kroner. Uncle Bens koster 27 kroner og er den billigste i testen. Har pris noe å si for smaken?

Når ekteparet ser på Uncle Bens er de ikke imponerte over fargen på sausen.

– Det ser ikke veldig fristende ut. Men vi må gi Uncle Bens en sjanse. Det er smaken som teller, ikke utseende, sier paret.

Kokk og restauranteier Henrik J. Henriksen og bloggeren gladkokken, Jan Henrik Syversen, skal også vurdere produktene.

– Jeg håper at det er litt trøkk i det. At du får fram smaken og at det ikke er kjedelig, sier Syversen.

Faller ikke i smak

Begge testpanelene er enige om at Pataks og Uncle Bens ikke smakte godt. Begge får terningkast to og havner nederst på listen.

– For meg var det langt unna indiske tikka masala. Jeg kjente ikke smaken av indiske krydder. Den var rett og slett veldig kjedelig, sier Syversen om Pataks.

KOKKER: Jan Henrik Syversen og Henrik J. Henriksen har spist mange indiske måltider. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Henriksen synes heller ikke det var i nærheten av indiske smaker i denne sausen.

– Det var tomatsaus og krydder på toppen, sier han.

Lavleen Kaur og Daniel Ruazol er begge enige om at Uncle Bens ikke smakte indisk.

– Jeg skjønner ikke at de kan kalle det tikka masala i det hele tatt, sier Lavleen Kaur.

Mens Daniel er enda mer skuffet over dette produktet.

– Det er rett og slett en fornærmelse mot det indiske kjøkken. Jeg får nesten vondt i hodet av å se på denne, sier han.

Uenige om Rema 1000

Rema 1000 er den eneste av sausene det er stor uenighet om. Den falt ikke i smak hos familien, mens kokkene liker den aller best. Sammenlagt får produktet terningkast fire.

Henriksen sier at Rema 1000 sin saus smalt litt i munnen.

Resultater Produktnavn Terningkast Masala Magic Tikka Masala 5 Pataks Tikka Masala 2 Rema 1000 Tikka Masala saus 4 Santa Maria Tikka Masala 3 Saritas Tikka Masala 4 Uncle Bens Tikka Masala saus 2

– Kult at folk blir utfordret på det. Jeg synes også det var mye, og komplekse kryddere i sausen. Det var imponerende, sier han til TV 2 hjelper deg.

Både kokkene og familien liker Masala magic. Denne får terningkast fem, og blir vinner av testen.

– Den hadde "the ekte masala magic". Det var godt. Det er noe jeg kunne tenkt meg å spise en gang iblant, sier Lavleen Kaur.