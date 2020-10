Ny studie: Dette bekymrer nordmenn mest under lockdown

33.000 bergensere har svart på «Bergen i endring»-undersøkelsen. Den er et samarbeid mellom Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet.

De første resultatene kommer fra datainnsamlingen etter de første seks ukene med nedstengning. Funnene ble presentert under åpningen av landets første pandemisenter i Bergen.

KARTLEGGING: Forsker Silje Mæland ved UiB har fått svar fra 33 tusen bergensere om hvordan de opplever hverdagen under pandemien. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Vi har fått innblikk i hvordan familiene hadde det da pandemien traff oss. Hvordan man spiser, drikker, sover og egentlig har det når man blir tvunget til å leve livet innenfor husets fire vegger, sier folkehelseforsker Silje Mæland ved UiB.

Liten frykt for egen smitte

Undersøkelsen viser at nesten ingen, uansett alder, er selv bekymret for å bli smittet av covid-19. Samtidig frykter både ungdom og voksne smitte blant eldre i sin egen familie.

– Vi ser at over halvparten av de unge som har svart opplevde at de lærte mindre i ukene med hjemmeskole. Det er også de unge som opplever at de hadde det vanskeligst under nedstengningen. En av tre under 30 syntes det var vanskelig med sosial distansering, sier Mæland.

MÅ VISE TOLERANSE: Forskningsminister Henrik Asheim var opptatt av at de unge har hatt det spesielt tøft under pandemien. Foto: Klaus Holthe

På åpningen av pandemisenteret var forskningsminister Henrik Asheim glad for at man nå har nye data om unges bekymringer.

– De fleste er flinke til å ta på alvor de smitteverntiltakene vi har. Det er synd at vi har hatt noen episoder som ikke skal skje, men jeg synes vi skal ha litt toleranse og forståelse med ungdommen vår som har tålt så mye over så lang tid, sier Asheim.

Forsker Silje Mæland forteller at både ungdom og voksne oppgir at de har fått bedre forhold til sine nære, og at det kan henge sammen med flere felles middager og mer kvalitetstid.

Spiser mer - drikker mindre

Bergensundersøkelsen viser også at både mat og alkoholvaner har endret seg.

– Alkoholforbruket går kraftig ned. To av tre oppgir at de drikker mindre, men de som har psykiske belastninger rapporterer at de drikker og ruser seg mer, sier Mæland.

Når det gjelder mat viser undersøkelsen at det å måtte være mye hjemme ikke går utover appetitten.

– Mer enn halvparten sier at de hadde spist ekstra eller trøstespist på grunn av nedstemthet den siste uken. Kvinner og de som hadde bekymringer knyttet til økonomiske konsekvenser som følge av pandemien og tiltak trøstespiste mest, sier Silje Mæland.

Undersøkelsen viser også at kvinner var mer bekymret enn menn for smitte blant eldre i familien. Personer med lavere utdanning var også mer bekymret for både smitte og økonomiske forhold.