Går hardt ut mot nettrollene: – Jeg får lyst til å gi dem juling!

– Det som kjennetegner oss er jo at vi har gått egne veier og bryr oss filla om hva andre mener. Jeg er skikkelig stolt av oss begge, smiler Linda Johansen (53).

Sammen med Sophie Elise Isachsen (25) har hun tatt turen til God morgen Norge for å snakke om å gå egne veier og møtet med janteloven.

Norges første glamourmodell Linda Johansen reiste til USA for å kaste klærne i blant annet Playboy og Penthouse.

– Det var ikke så mye pent som ble sagt om meg den gangen. Men det var jo ikke sosiale medier den gangen, så jeg fikk jo ikke med meg alt som ble sagt. Men det ble visket i gangene og verst gikk det ut over mamma som var i hjemme i Norge, som fikk alle tilbakemeldingene.

NORGES FØRSTE GLAMOURMODELL: Linda Johansen fikk mye oppmerksomhet da hun stilte opp i bladene Penthouse og Playboy Foto: Playboy

Dum, blond og deilig?

Linda har møtt mange fordommer opp gjennom årene.

– Da jeg ble kjent, fikk jeg jo høre det av journalister – da var det jo sarkasmen og ironien om at jeg var dum, blond og deilig. Og det var til tider ganske tøft, spesielt siden jeg visste at det de sa ikke stemte.

Forfatter og influenser Sophie Elise har også fått mye kritikk fra tidlig tenårene og til i dag. Også hun har ved flere anledninger kastet klærne og vært åpen om ulike operasjoner hun har gjennomført.

– Enkelte dager tar jeg det til meg og andre dager ikke. Men jeg pleier ikke å besøke de forumene der folk snakker stygt om meg, sier hun og legger til:

– Men jeg forstår at folk mener mye om meg, men det er ikke sånn at jeg tenker at de er dumme av den grunn. De har kanskje en grunn til å skrive det de gjør, også er det ikke sikkert det handler så mye om meg. Det er jo mulig de har en dårlig dag, sier Sophie Elise.

– Nå er du utrolig diplomatisk og hyggelig, avbryter Linda Johansen, og fortsetter:

– Jeg får lyst til å gi dem juling når jeg leser hva nettrollene skriver. Ubrukelige mennesker som tror de kan spy ut eder og galle, samtidig som de ikke tror at folk blir lei seg. Nå er jeg litt brysk, men de fortjener juling.

– Mye misunnelse

Sophie Elise kan ikke forstå hvorfor alle skal bry seg, fremfor å passe på sine egne saker.

– Jeg skjønner ikke hvorfor noen blir provosert over at jeg viser kropp. Når kvinner bestemmer over sin egen kropp og seksualitet og selv tjener penger på det, så er man et dårlig forbilde. Men hadde jeg bare vært deilig ved siden av James Bond, så er det ingen som hadde reagert på det. Når menn profitterer på det er det lov, men når kvinnen bestemmer selv så er det ikke det, påpeker hun.

NAKEN PÅ PHOTOSHOOT: - Jeg vil faktisk anbefale alle å ha en slik photoshoot som dette i løpet av livet. Enten man er gravid, har usikkerheter man jobber seg igjennom, føler seg bra eller eller ikke, sier Sophie Elise. Foto: Truls Qvale

Linda tror på sin side at de aller fleste jenter og kvinner har en hemmelig drøm om å ha fine bilder av seg selv.

– Jeg husker godt fra min karriere at mange jenter sa stygge ting om meg. Men når de hadde drukket et par glass vin, så skulle de ta meg med inn på badet for å kle av seg også sa de: «Se på meg. Tror du jeg også kan være modell?». Jeg tror rett og slett det er mye misunnelse og jantelov.

Legger ikke ut lettkledde bilder for å tjene penger

25-åringen innrømmer at hun har tjent mindre penger på å legge ut lettkledde bilder.

– Det hender jo at annonsørene ikke vil jobbe med meg. Jeg må gang på gang forsvare at noen mener jeg er et dårlig menneske, sier en oppgitt Sophie Elise.

Også dette har Linda fått kjenne på, og forklarer at det å være sin egen bedrift stiller mange krav om hvordan hun ser ut.

– Jeg vil jo gjerne være et forbilde og et resultat av egne produkter, sier hun og forklarer:

– Linda Johansen har et godt selvbilde og strutter av selvtillit og energi og vil fortelle alle hvor fantastiske de er, mens Linda fra Ski har kanskje flere mandager enn lørdager. Linda fra Ski ser på kroppen og kjenner på aldringen. Og da er det også vanskelig når veldig mange har meninger om meg. Det er vanskelig å skille om de mener noe om produktene til Linda Johansen eller om de mener noe om Linda fra Ski.