Tomme Premier League-tribuner har gitt merkelig effekt

Vi må tilbake til mars for å finne forrige utdelte kort for filming i Premier League. Betyr det at fenomenet har tatt slutt?

Kort for filming i Premier League har forsvunnet i møtet med manglende fans.

Følgende faktum presenteres i den ferske episoden av TV 2s Premier League-podkast, og viser til at det forrige kortet som ble utdelt for filming på engelsk fotballs øverste nivå kom 8. mars i år.

Det betyr at på de 148 kampene som er vært spilt i Premier League etter korona-avbrekket - på tomme arenaer - har ikke en eneste spiller blitt sanksjonert for filming.

– Det er ikke helt vilt, men det er relevant informasjon, sier programleder Endre Olav Osnes, og inviterer til en fruktbar diskusjon i kjølvannet av det presenterte faktum.

I snitt har det vært 25 gule kort for filming hver eneste sesong de siste ti årene, så kontrasten er slående og noe ukens gjester TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen og kommentatorene Espen Ween og Peder Mørtvedt begir seg ut i en samtale rundt.

– Er det fordi folk har sluttet å filme? Fordi det er vanskeligere med VAR? spør Gulbrandsen.

– Jeg tror spillere jevnt over holder hodet littegrann kaldere nå enn tidligere. Hvis det er noe man krangler på, så blir det ikke like opphetet som man har sett tidligere. Det er veldig, veldig sjeldent nå at du ser mange spillere rundt dommeren. Det skjer jo selvfølgelig, men ikke på samme måte som jeg synes å huske at det var i «gamledager» da vi hadde publikum, sier Mørtvedt.

– Du kommer ikke unna med ting

Til tross for manglende gule kort utdelt har det ikke manglet på situasjoner. Mange mente for eksempel at Erik Lamela burde fått straff da han la seg i bakken i en situasjon der Anthony Martial fikk rødt mellom Manchester United og Tottenham tidligere i oktober.

– Det er et godt eksempel på at det fortsatt skjer, skriver Mørtvedt på Twitter i etterkant av episoden.

Det forrige gule kortet som faktisk ble delt ut fant også sted på Old Trafford, da Fred gikk i bakken mot Manchester City i mars og ble belønnet med gult kort i stedet for straffespark. For øvrig en situasjon Erik Thorstvedt i TV 2s studio den gang omtalte som «mer straffe enn filming».

Podkast-gjengen virker uansett nå samstemte om at hovedgrunnen til at det deles ut færre gule kort for filming er at spillerne har innsett at man blir tatt på det, og er redde for å «miste ansikt».

– Blir man som spiller «den som filmer», og du får det på deg, så tenker jeg at det ikke er noe kult. Både med VAR og alt, så kommer du ikke unna med ting. Det er ikke noe vits i å prøve å jukse deg til ting. Det ville spilt inn i hodet mitt i hvert fall, sier tidligere stjernespiller Solveig Gulbrandsen.

Kommentator mener filmingen fremdeles er der - tar til orde for sykdom i fotballen

TV 2s ekspert møter gehør hos de andre, men samtidig tar kommentator Mørtvedt til orde for en viss forundring over den spesielle statistikken, som blir presentert i spalten «Funfact’ene til Bill Edgar» der The Times-journalist Edgar får sin ukentlige hyllest i podkasten.

– Jeg synes folk filmer hele tiden jeg, altså. Det spørs jo hva man setter som filming. Det å dette lett er jo en type filming, og det synes jeg det er masse av hele tiden. Forsvarsspillerne er jo de verste på det. De kaster seg i ett kjør med en liten hånd i ryggen, og da er det alltid frispark, sier Mørtvedt.

Så sent som søndag kommenterte han oppgjøret mellom Wolverhampton og Newcastle, der gjestene snek med seg ett poeng etter et frispark i sluttminuttene. Nettopp det frisparket mener kommentatoren står som et eksempel på fotballens negative utvikling.

– Callum Wilson bare rygger litt, og han kommer aldri i verden til å falle i den duellen med Conor Coady hvis han får en premie for å holde seg på beina. Men det gjør han ikke, ikke sant? Han får frispark hvis han legger seg, og da legger han seg. Sånn er det hele veien. Det er det en sykdom i fotballen jevnt over. Folk legger seg altfor lett, sier Mørtvedt.

