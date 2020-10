Bussjåfør Trude reagerte da 2 av 50 elever brukte munnbind på vei til skolen

– I dag var jeg oppgitt. Det er en økning i smitten, men bare 2 av 50 brukte munnbind, forteller bussjåfør Trude Willoch til TV 2.

Hun kjører skolebuss i Østfold, Viken, og brukte turen tirsdag morgen til å oppfordre elevene på den fullpakkede bussen: Bruk munnbind!

– De satt tause etterpå, men det er jo ikke deres feil. Jeg synes at foreldrene bør ta seg sammen. Det må skjerpings til. Nå må vi alle sammen ta smittevernet på alvor, sier Willoch.

– Koster mye

Bussjåføren understreker samtidig at hun absolutt ikke er ute etter å henge ut barn og unge.

Hun ser hvordan de i det ene øyeblikket er redde for å bli smittet, mens de i det neste glemmer seg litt, og setter seg tett i tett når de er inne på bussen.

– Gode munnbind koster mye penger, og det er ikke alle familier som har råd til det. Så under bussturen i dag tenkte jeg at det ville vært flott om lærere i håndarbeid og skolene tar tak i dette på en positiv måte, og lærer elevene å lage vaskbare munnbind med et stoff de selv liker, sier Trude Willoch.

Østfold: – Får mange klager

12. oktober innførte Indre Østfold kommune krav om bruk av munnbind på alle kollektive reiser. Tiltaket ble innført på grunn av smitteutviklingen i Oslo, og lokal smitteoppblomstring i nabokommunen Rakkestad.

Salgs- og markedssjef Solfrid Rød Olsen i Østfold kollektivtrafikk sier at de allerede i forbindelse med skolestart i august fikk veldig mange tilbakemeldinger på at det var fullt på bussen, og umulig å holde en meters avstand.

– Hovedproblemet er at det blir for mange passasjerer på noen få avganger, og for liten fordeling på flere avganger. Det er ofte ledige seter på neste buss. Dette gjelder typisk for bussene til og fra videregående skole, sier Olsen til TV 2.

Hun sier at Østfold kollektivtrafikk oppfordrer foreldre til barn i grunnskolen og videregående skole til å delta i dugnaden og la barna sykle eller gå, eventuelt kjøre barna til og fra skolen.

– Vi får fremdeles klager på fulle busser, men ser på statistikken at hvis man bare reiser med en avgang før eller etter ønsket reisetidspunkt, så vil det være god plass på bussen, sier Olsen.

Hun legger til at mange kunder ønsker krav om munnbind, men det er ikke noe selskapet kan pålegge passasjerene. Det er passasjerenes ansvar å overholde smittevernreglene, sier hun.

– Vårt hovedbudskap til våre passasjerer er: Ikke reis med mindre du må, hold en meters avstand, og bruk munnbind i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, sier salgs- og markedssjefen i Østfold kollektivtrafikk til TV 2.

Trøndelag: – Spent på utviklingen

Kollektivselskapet AtB sier at det i Trøndelag og Trondheim per nå ikke er påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser, og at de oppfordrer sine kunder til å følge reiserådene som er gitt fra Folkehelseinstituttet.

– Vi opplever at enkelte kunder er skeptiske til å sitte skulder ved skulder med ukjente, og at det å holde avstand er viktig, sier Grethe Oppsal, som er direktør for kommunikasjon og drift i AtB.

I Trondheim er kapasiteten nå på rundt 70 prosent av normalt antall reisende, sier hun.

– Enkelte avganger i rush er fulle, eller oppleves fulle, men det har så langt gått ganske bra. Vi ser en økning i antall reisende nå etter at det har blitt kaldere og glatt på veiene, og er spent på utviklingen videre knyttet til trengsel på bussene, sier AtB-direktøren til TV 2.

Buskerud: – En del fulle busser

Brakar, som har kollektivtransporten i Buskerud, sier at de har en del fulle busser i rushtid.

– Dette får vi først og fremst meldinger om fra vår operatør Vy gjennom avvikssystem, men også fra tid til annen fra kunder, både via epost og sosiale medier. Vi kjører med all tilgjengelig kapasitet og har satt opp flere ekstraavganger i forbindelse med skole, sier salgs- og markedssjef Kjersti Danielsen Nordgård i Brakar til TV 2.

Hun viser samtidig til at FHIs veileder for kollektivtransport sier at det er umulig å opprettholde 1 meters avstand i kollektivtransporten til enhver tid.

– Men vi oppfordrer folk til å reise kun om de må, jobbe hjemme hvis de kan og spre seg på flere avganger, sier Nordgård.

Bergen: – Varierende

Skyss, som har buss og bybane i Bergen og regionen, sier at selskapet fortsatt har mange avganger der det er plass til å holde 1 meters avstand til medreisende, noe som betyr at munnbind ifølge smittevernmyndighetetene ikke er nødvendig.

– Nå i oktober ser vi at trafikktallene at dette gjelder rundt 90 prosent av alle avganger. Avganger med mye trengsel er på 1-2 prosent. Det er varierende hvilke avganger dette gjelder, det er altså ikke noe tydelig mønster, sier pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss til TV 2.

Oslo: – Få tilbakemeldinger

Ruter, som har kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, sier at de etter 12. oktober ikke har mottatt mange henvendelser fra sine kunder om manglende bruk av munnbind eller at passasjerene står som «sild i tønne».

– Vi har ikke fått mange henvendelser knyttet til dette, cirka 30, og enda færre som går på kapasitet. Men det har vært en del kommentarer i sosiale medier, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter til TV 2.