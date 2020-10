Nå er det avgjort - Norge får medaljen i posten og blir beste nasjon under OL i Sotsji

Det er advokatene til russeren Jevgenij Ustjugov som bekrefter overfor nettstedet insidethegames.biz at de ikke vant frem i ankesaken i Idrettens voldsgiftsrett (CAS).

To saker mot seg

Ustjugov var dømt for doping i kjølvannet av skandalemesterskapet på hjemmebane i Sotsji i 2014. Han skal ha tuklet med blodpasset i perioden fra 2010 til 2014 - og det er i denne saken hans advokater ikke har lyktes med å vinne frem med sine argumenter mot Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Han mister dermed resultatene fra de fire årene - blant dem OL-gull og -bronse fra 2010 og stafettbronsen fra Sotsji i 2014.

Utsjugov har samtidig hatt en annen dopingsak mot seg for bruk av det forbudte stoffet oxandrolon. I februar i år ble han utstengt av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i to år - selv om han har lagt opp.

Saken ligger ifølge insidethegamez.biz fremdeles til anke hos CAS og skulle blitt behandlet denne uken, men er utsatt.

Russerne, med Ustjugov på laget, vant herrenes skiskytterstafett i Sotsji, men mister nå medaljene. Det gjør at Norges lag, som havnet utenfor pallen etter en svak sisteetappe av Emil Hegle Svendsen, nå rykker opp til tredjeplass og kan vente seg bronsemedaljene i posten.

– Regnes ikke som plaster på såret

I tillegg til Hegle Svendsen får Tarje Bø, Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen enda en medalje i skapet.

– Det er greit å pynte litt på statistikken, men det er ikke det løpet der jeg kommer til å huske mest fra karrieren. Det betyr ikke så mye sånn sett. Medalje er bedre enn fjerdeplass, selvfølgelig, men vi gikk for gull. Og det var jeg som sviktet der. Å få en bronsemedalje nå kan ikke regnes som noe plaster på såret engang, sier Hegle Svendsen til TV 2.

KNUST: Emil Hegle Svendsen tok det tungt da han kollapset på ankeretappen. Foto: Heiko Junge

Samtidig rykker Norge oppover på listen og blir stående i historiebøkene som beste nasjon med elleve gull, fem sølv og elleve bronsemedaljer.

– Betyr det noe at Russland vippes ned fra medaljetoppen i eget OL og at Norge nå står som beste nasjon?

– Det er viktigere enn den bronsen, at Norge blir beste nasjon. Det er litt oppreisning for det Russland gjorde, så det er bra at rettferdigheten seirer, sier Hegle Svendsen.

I kjølvannet av lekene i Sotsji for seks år siden ble det kjent at russerne hadde driftet et statsstyrt dopingprogram. Under lekene i Sotsji ble også prøvene til flere utøvere tuklet med, noe som senere ble avslørt i McLaren-rapporten.

– Det toppidretten handler om

Tarjei Bø husker først og fremst OL i Sotsji som et dårlig mesterskap for egen del. Han gikk en god stafettetappe, men endte likevel på den sure fjerdeplassen.

– At rettferdigheten seiret er det toppidretten handler om. Det er alltid fint når folk som jukser blir tatt. Ingen juksere skal føle seg trygge, selv om det har gått mange år, sier Tarjei Bø.

BRONSELAGET: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen får bronsen i posten. Foto: Heiko Junge

Han husker selv sakene da han vokste om, om hvordan utøvere som Thomas Alsgaard og Frode Estil fikk tilsendt medaljer i posten i etterkant av mesterskap.

- Jeg tenkte «så frustrerende det må være for dem». Og så havner man i samme situasjon selv. Men dette viser bare at man må gi alt til siste stavtak når man konkurrerer, selv om man er utenfor pallen. Man kan ikke bare gli inn til mål. Spurter man om fjerde- og femteplasser kan det bli avgjørende om noen år. Tenk alle fjerdeplassene jeg har dratt inn opp gjennom årene. Det kan jo hende det kommer et par medaljer til. Det viser seg at den viktigste spurten i moderne tid er den om fjerdeplassen, sier Bø med et smil.

I februar tok han et oppgjør med russisk dopingkultur under VM i Anterselva, i kjølvannet av Aleksander Loginovs gullmedalje på sprinten. Bø fikk mye russisk motbør da, men har ikke blitt mildere det siste halvåret.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si lenger. Det er ikke tilfeldig at det er Russland gang på gang. De har en helt elendig statistikk. Jeg har forresten også en fjerdeplass fra VM i Khanty Mansjisk fra 2011, da Ustjugov tok sølv på fellesstarten. Jeg tok fem av seks medaljer i det mesterskapet. Det kan jo være at det skulle være seks av seks medaljer. Jeg husker vi snakket om det i 2011, at jeg kunne bli den første som tok medaljer i alle løp i et mesterskap, sier Bø.

Norges idrettsforbund har lagt ut et innlegg på Facebook-siden til «Team Norway» hvor de skriver at «det er en tid for alt».

– Det viktigste er at rettferdigheten seiret. Doping skal ikke lønne seg!, står det i innlegget.