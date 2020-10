Med null avgift, momsfritak, gratis kjøring i bomring og adgang til kollektivfeltet har elbilsalget i Norge gått til himmels. Forrige måned var seks av ti nyregistreringer på det norske markedet elbiler. Det som startet med et svært begrenset utvalg biler, har utviklet seg til et modellutvalg der de fleste kan finne en elbil som passer.

Nå nærmer det seg neste sjumilssteg, som heter 2025. Dette året har politikerne en intensjon om at det bare skal selges utslippsfrie biler her i landet. Dersom utviklingen fortsetter i samme takt som de siste årene, tyder mye på at dette faktisk kan bli tilfelle.

Noen nøyer seg heller ikke med bare å sitte og vente på dette. Hos Hyundai Motor Norge bekrefter produkt- og PR-sjef Øyvind Knudsen at importøren fra 1. januar 2021 bare vil markedsføre ladbare, batterielektriske og hydrogenelektriske biler her i landet.



Bare elektrisk fra nyttår

– Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør oss trygge på at vår strategi er riktig. Hyundai har allerede en elbilandel på omlag 94 prosent i Norge, og når vi lanserer den elektriske familie-SUVen Ioniq 5 tidlig neste år, styrker vi posisjonen på elbilen enda et hakk, sier Øyvind Knudsen til Broom.

– Rene elbiler vil stå for 90 prosent av Hyundai-salget i Norge i 2021, sier Øyvind Knudsen hos den norske Hyundai-importøren.

Han understreker at elbil er en viktig fremtidssatsing hos Hyundai.

– Vi har produkter underveis mot en fullverdig, elektrifisert portefølje første halvår 2021. For oss er det viktig og riktig å være en ledende aktør på null- og lavutslippsmobilitet. Dette bekreftes også av Hyundais mål om å være en av verdens tre største elbilprodusenter i 2025, med en bred portefølje som møter forskjellige krav og behov.

Stasjonsvogna i40 solgte bra for Hyundai i Norge for noen år tilbake. Nå er den ikke lenger i modellprogrammet deres.

Ladbar Tucson

– Andre importører med fossile modeller i programmet fortsetter med flere av disse. Hyundai har også mange diesel- og bensinmodeller. Hvorfor vil dere ikke lenger selge noen av disse?

– Rett og slett fordi vi kan la være. Vi har som kjent to elbilmodeller som selger meget godt. Mange fossile modeller er allerede borte fra vårt modellprogram, for eksempel i10 og i20. i30 er heller ikke blitt tatt inn i ny utgave.

– Når det gjelder SUV-enTucson, kommer denne som helt ny modell tidlig neste år, med flere alternative drivlinjer. Hit til landet vil vi bare ta den som ladbar hybrid, og det samme gjelder nye Santa Fe. Disse to vil etter nyttår bli de eneste alternativene for Hyundai-kunder som ikke vil ha ellbil, sier Knudsen.

Han forteller videre at både Tucson og Santa Fe vil bli bygget på den nye plattformen GMP. Begge får firehjulsdrift og en effekt tilsvarende 265 hk. Priser er ikke klare ennå.

Kortere ladetid

Elbilen Ioniq 5 kommer tidlig neste år. Dette er en ny modell, og den aller første modellen på Hyundais nye elbilplattform E-GMP.

– Hva er viktigste nyheter her?

– Denne plattformen utnytter elbilmulighetene på en ny måte, med en helt annen plassutnyttelse innvendig. Rekkevidden kjenner vi ikke ennå, men vi vet at nye motorer og 800 Volt batterisystem støtter lynlading fullt ut, noe som vil bety betydelig kortere ladetid., sier Øyvind Knudsen videre.

Hyundai i20 Active er en fin B-segment-modell med bensinmotor. Den får du ikke lenger kjøpt i Norge fra nyttår. Foto: Hyundai

90 prosent elbiler neste år

– Vi har en produsent med det bredeste elektrifiseringsprogrammet på markedet, og vil i løpet av første halvår neste år ha et veldig attraktivt SUV-program. Så kommer i 2022 Ioniq 6 og Ioniq 7 i 2024 og utfyller vi utvalget enda mer, og flere nyheter er underveis innimellom.

– Hvordan er fordelingen mellom elbiler og ladbare hybrider?

– Neste år venter vi at ladbare hybrider vil ta en noe større andel enn i år, men det blir nok rundt 90 prosent elbiler da også, slutter Øyvind Knudsen.

