– Justisministeren bør ta avstand fra grise-overvåkingen

Senterpartiet ber Justisministeren svare på om det er holdbart at politiet kameraovervåket et skogsområde for å finne ut hvem som benyttet en død gris på åte.

Det er Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) som nå bringer den omstridte saken fra Innlandet helt til topps i et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland.

– Helt vanvittig

– Å drive hemmelig overvåking og bruke store ressurser på bygdefolk som benytter gris på åte virker helt vanvittig. Jeg mener Monica Mæland bør ta avstand fra at slikt skjer, sier Enger Mehl.

TV 2 har i en serie saker avslørt den oppsiktsvekkende overvåkingssaken i Elverum-skogene, der politiet i rundt fire uker drev skjult filming av en død gris på et reveåte. Revejegeren og grunneieren mener de ble ulovlig overvåket, og urettmessig uthengt som ulvejegere. For de har fått muntlig og skriftlig beskjed fra Mattilsynet om at deres bruk av en avlivet gris på åte, var lovlig. Saken er nå til klagebehandling hos riksadvokaten.

SJOKKFUNN: Det var revejeger Terje Carlsson som en dag fant et overvåkingskamera over åteplassen sin Foto: Olav Wold

Tre ansatte observerte grisefilm

Det er også på det rene at et notat TV 2 har fått innsyn i viser at tre politiansatte ble satt til å observere griseopptakene fra kameraet, som gikk 24 timer i døgnet, og skal ha vært utplassert i ca. en måned. En politiadvokat jobbet også med saken.

– Vi har spurt Justisministeren om hun mener hemmelig kameraovervåking framstår som et forholdsmessig tvangsmiddel for å finne ut hvem som som bruker en død gris på et reveåte. Vi vil vite om hun synes dette er en akseptabel praksis, sier Emilie Enger Mehl.

Svekker tilliten

Hun mener saken er svært uheldig fordi den bidrar til å svekke bygdefolks tillit til myndighetene.

HYSJKAMERA: Her er private bilder av kameraet som ble funnet

– Både overvåkingen og ressursbruken virker uforholdsmessig så lenge det kun var mistanke om at en gris som lå i skogen hadde dødd av seg selv, i stedet for å være avlivet. Måten denne saken er håndtert på virker uklok og framstår uten bakkekontakt, sier Stortingsrepresentanten.

Dokumenter TV 2 har fått innsyn i viser at politiet overfor Tingretten fikk tillatelse til overvåkning fordi de mente noen hadde lagt ut en gris som har dødd på en annen måte enn ved slakting for konsum. Politiet framholdt at dette er ulovlig og har et års fengsel som normal strafferamme. De hevdet også grisen kunne spre sykdommer til viltet i området, der en ulveflokk holder til.

Revejegeren og grunneieren har overfor TV 2 bekreftet at de benyttet en gris i henhold til reglene Mattilsynet har opplyst dem om.

– Kunne bare spurt grunneieren

– Skult overvåkning framstår som et svært inngripende tvangsmiddel for å karlegge eier av et åte. Det samme kunne vært oppnådd ved å spørre grunneieren. Det er også merkelig at politiet lot åtet ligge ute dersom de mistenkte akutt fare for spredning av smittsom sykdom, skriver Enger Mehl til Justismininsteren.

MERKELIG: Senterpartiet syens det er merkelig og uforholdsmessig når bygdefolk overvåkes på grunn av en død gris

Til TV 2 sier hun at hun forstår at revejegeren og grunneieren stiller spørsmål ved om agendaen for overvåkingen var noe helt annet enn grisen, nemlig mistanke om ulvejakt.

Dette har politiet avvist.

Mattilsynet har overfor TV 2 tidligere opplyst at de ikke har klart å finne noen politianmeldelser for bruk av gris som åte. De gir som regel veiledning og beskjed om fjerning av kadavere når de får tips om regelbrudd ved åtejakt.

Åteplassen med grisen, som ble filmet i skjul, ligger i Strandbygda. Det var her politiet drev intensiv etterforsking under den store ulvesaken i 2014. Da brukte politiet den såkalte mafiaparagrafen og fikk tillatelse til å telefonavlytte bygdefolk. 12 menn ble siktet for organisert ulvejakt. Men kun fem ble dømt. Og ingen av dem for organisert ulvejakt etter mafiaparagrafen.

Spesialenheten for politisaker henla nylig anmeldelsen for ulovlig overvåking, uten å iverksette etterforskning. Det ble lagt til grunn at overvåkingen var lovlig fordi beslutningen ble tatt av tingretten. Og spesialenheten fant ingen indikasjoner på at politiet har gitt uriktige opplysninger.

Saken er klaget videre til Riksadvokaten.

Politimesteren i Innlandet, Johan Brekke, som skrev under en av overvåkingsbegjæringene, har gitt beskjed om at han ikke ønsker å svare på spørsmål så lenge saken er under klagebehandling.