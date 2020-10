Liverpool har mistet van Dijk – nå tror Sterling at City har funnet sin forsvarssjef

Se Brede Hangelands analyse av Ruben Dias øverst!

I tiden Pep Guardiola har vært i sjefsstolen på Etihad Stadium, fra 2016 til nå, har Manchester City brukt hele fem milliarder på forsvarsspillere, med varierende hell. Nå håper de å ha truffet blink med portugisiske Ruben Dias, som de himmelblå bladde opp cirka 800 millioner kroner for i sommer.

Prislappen er omtrent den samme som det Liverpool betalte for Virgil van Dijk i desember 2018. Nederlenderen er som kjent ute med en langtidsskade og vil neppe være tilgjengelig for den regjerende ligavinneren de neste månedene.

I kampen om Premier League-tittelen kan Dias få en avgjørende rolle, ifølge Raheem Sterling.

– Lederegenskaper. Det kommer han definitivt til å tilføye. Han er aggressiv. Jeg var imponert da han kom inn, han snakker veldig god engelsk. Han har kommet godt inn i gruppen, sier Sterling til TV 2, og tilføyer:

– Han kommer til å være en viktig forsterkning for oss.

City-ekspert: – Ser lovende ut

Mike Minay, journalist i BBC Radio Manchester, følger Manchester City tettere enn de fleste. Han forklarer at City-fansen har vært frustrert over de defensive problemene de siste sesongene.

– Har de erstattet stammen i laget med Hart, Kompany, Yaya Touré og Agüero? Jeg synes ikke det, sier City-eksperten, som er positiv til signeringen av 23-åringen fra Portugal.

– Defensivt, om Laporte er skadet, så sliter City. Dias ser imidlertid lovende ut. Om de to kan lage et stopperpar så har man grunnmuren for et solid forsvar. Utfordringen er om de kan holde seg skadefri, konstaterer han.

Aymeric Laporte returnerte til City-laget mot Marseille i midtuken. Da holdt Guardiolas menn nullen, med franskmannen i tospann med Dias.

Dias: – Vi kan ikke slippe inn mål som det

Så langt har City holdt nullen to ganger med Dias på banen, i hans første hjemmekamp mot Arsenal og sist i Marseille. Debuten borte mot Leeds endte 1-1, borteoppgjøret mot West Ham det samme, mens de vant gruppespillkampen mot Porto i Champions League 3-1.

Etter den sistnevnte kampen var Dias lite fornøyd med måten laget hans slapp inn mål på.

– Vi kan ikke slippe inn mål som det. Noen må stoppe ham og vi må omstille oss bedre enn det, men fotball handler om å lære av sine feil. Lagene som lærer fortere vil heve seg fortere, sa Dias til engelske medier.

Se høydepunktene fra Manchester City-Porto under:

TV 2s fotballekspert og tidligere Premier League-stopper, Brede Hangeland, analyserte Dias i forkant av Arsenal-kampen.

– Han klarte seg bra, vant alle duellene og hadde flest klareringer og flest blokkeringer da de møtte Leeds. Det ser ut som en midtstopper som har alle egenskapene du skal ha. Han er rolig med ballen, det må du være i Manchester City, sa Hangeland og la til:

– En trygg, god debut. Fysisk sterk, oppofrende, bra i posisjonsspillet, så gjenstår det å se om han er løsningen, men han klarte seg fint mot Leeds. Han kommer til å lære fort, det må du når du skal på jobb for Guardiola.

Neste kamp for Dias til å bevise at han kan være de himmelblås forsvarssjef er borte mot Sander Berges Sheffield United på lørdag.

