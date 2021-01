I dag er det svært vanskelig å stjele en bil uten å ha originalnøkkelen. Dette er det lett å avlese på statistikkene: Tyverier av bil har sunket som en stein siden det ble vanlig med startsperre i nye biler rundt midten av 1990-tallet.

I dag blir de aller fleste nye biler levert med nøkkelfri adgang og start/stopp-knapp. Enkelt forklart, trykker man bare på knappen for å starte bilen, uansett om det er en bil med bensin- eller dieselmotor, en ladbar hybrid eller en ren elbil.

Den eneste forutsetningen er at man har bilnøkkelen med seg, og det er ikke uvanlig at nøkkelen må befinne seg inne i bilen for å få start..

– Hvis motoren er i gang, kan bilen fortsatt stjeles og kjøres over lengre avstander, selv om bileieren står igjen med nøkkelen i lomma et stykke unna, bekrefter kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige Forsikring overfor Broom.

Derfor stjeles det nesten ingen biler lenger

Kan ikke startes igjen

– Dette ser det ut til at mange fortsatt ikke er klar over. De tenker kanskje at bilen neppe blir stjålet om man selv har nøkkelen i lomma, men dette stemmer altså ikke nødvendigvis. Dersom bilen blir forlatt uten at motoren er slått av, kan den uten problemer kjøres så langt drivstoffet rekker. Slike tyverier skjer ofte på impuls, av tyver som raskt trenger en bil som kan frakte dem dit de skal.

– Problemet for tyven oppstår når motoren er stanset og skal startes igjen, for det går nemlig ikke med nøkkelen langt unna, sier han videre.

– Er ikke motoren slått av, kan også en elbil kjøres så langt strømmen rekker uten at nøkkelen er i bilen, sier Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Gjelder elbiler også

– I den kalde årstiden faller mange for fristelsen til å la bilen stå med motoren i gang ved stopp på bensinstasjon, ved en kiosk eller en butikk. Da kan en tyv fort se sitt snitt til å stikke av med bilen.

– Gjelder dette også for elbiler?

– Ja, det er ingen forskjell her. Også en elbil kan greit kjøres av gårde så langt strømmen rekker, dersom ikke motoren er slått av når bileieren forlater bilen med nøkkelen i lomma.

Flest fossile

– Det er sikkerhetsmessige årsaker til at bilen fint kjøres, selv om eier og nøkkel er et stykke unna. Dersom en stjålet bil skulle stoppe plutselig på for eksempel en motorvei, vil det fort kunne oppstå livsfarlige situasjoner, sier Arne Voll.

Han forteller at skader på bil etter slike tyverier kan medføre reduksjon i erstatningen, noe som er tydelig fastslått i sikkerhetsforskriftene og vilkårene.

– Hos Gjensidige har vi rundt 20 skader etter tyveri av bil på tomgang hvert år. De fleste gjelder biler med fossilt drivstoff. Totalt for forsikringsbransjen er det nok snakk om rundt et hundretall bileiere som opplever dette hvert år.

Ender bilen slik etter å ha blitt stjålet med motoren i gang, kan det bli problemer med erstatning fra forsikringsselskapet. (Ill. foto) Foto: NTB Scanpix

Kostet ham 30.000 kroner

– Hvor dyrt kan dette bli?

– Det avhenger selvsagt av omstendigheter og skadeomfang. Det betyr naturligvis også noe hvor skaden skjer, og hvor dyr bilen er. Det sier seg jo selv at det er noe helt annet å parkere bilen med motoren i gang midt i Oslo, enn om man parkerer utenfor huset sitt ute i distriktet. Derfor må hver skadesak vurderes for seg, sier Voll.

At det kan bli dyrt, viser et tilfelle der en bil ble stjålet under et kort stopp ved en butikk. Biltyv og bil havnet i grøfta etter en kort kjøretur, og skadene var store. I dette tilfellet fikk bileieren en avkortning på rundt 30.000 kroner av erstatningen.

Det normale i slike tilfeller er at avkortningen ligger mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Stopp alltid motoren!

– Noen ganger er det mer uskyldig, som kunden som skulle på fest og fikk sønnen til å kjøre seg. Sønnen skulle så få låne bilen og kjøre direkte til fjells for å være der i helgen. Etter nærmere 20 mils kjøring stoppet han for å fylle tanken. Da han skulle kjøre videre, fikk han ikke startet bilen – nøkkelen lå nemlig i frakkelommen til faren, slutter Arne Voll, som har et klart og tydelig råd til bileiere:

– Stopp alltid motoren og ta med bilnøkkelen når du skal forlate bilen, selv om det bare er for et par minutter.

