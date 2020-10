Hjemmelaget godteri til Halloween

Karamellisert popcorn

Sprøtt, salt og søtt popcorn som kan løfte en skremmende filmkveld til nye høyder. Bør spises samme dag og det er skummelt godt!

2 ss nøytral olje

0,7 dl maiskjerner, eller en pose med ferdig popcorn

100 g smør

3 dl demerera sukker/råsukker

0,5 dl honning

½ ts bakepulver

Skummelt smågodt (kan droppes)

1. Ha olje og popcorn i en kjele med lokk og sett på medium varme. Popp til popcorn.

2. Ha smør, sukker og honning i en tykkbunnet kjele og varm opp under omrøring på svak/medium varme til sukkeret har smeltet.

3. Skru opp varmen litt og kok opp til sirupen når 149 grader. Bruk et sukkertermometer. Trekk kjelen vekk fra varmen og rør forsiktig inn salt og bakepulver. Vend i popcornet og hell den over på en plate med bakepapir. Når popcornet har kjølnet kan du blande inn litt skummelt smågodt. Hvem vet? Kanskje får du et øye eller tenner i stedet for popcorn?

Sjokoladebark

Enklere blir det ikke. Pakket inn i litt matpapir kan du dele ut skummelt sjokoladebark til barna som ringer på. Det smaker bedre og er billigere enn Halloween-kjøpegodt, og som gjør litt ekstra stas på barna. Barna kan også være med og lage det. De kommer til å elske pyntingen med smågodt.

300 g mørk sjokolade av god kvalitet, gjerne non-melt sjokolade hvis du vil ha sjokolade som ikke smelter så lett og som blir sprø som temperert sjokolade.

100 g hvit sjokolade, også gjerne non melt

Litt skummelt godteri og kakepynt som for eksempel øyne

Smelt hvit og mørk sjokolade over hvert sitt vannbad. Hell sjokoladen på en stekeplate med bakepapir. Ha 1 ss med hvit sjokolade her og der i den fortsatt flytende mørke sjokoladen. Dra ut sjokoladen til figurer som for eksempel spøkelser. Gi spøkelsene øyne med kakepynt og dekorer etter hjertens lyst med skummelt smågodt. La sjokoladen stivne og brekk den opp i biter. Pakk bitene i litt matpapir, så de er klare for knask eller knep.