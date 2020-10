«Hele» Norge fulgte med da Marlene overlevde det umulige – nå utfordrer hun skjebnen igjen

I TV 2 Sumo-serien «Sledheads» blir vi blant annet kjent med kjæresteparet Sondre Zachariassen og Marlene Føre Frantzen. Disse to gjør stunts på snøscootere som er like farlige som spektakulære.

Sistnevnte har en helt spesiell grunn til å drive med ekstremsport: Som 14-åring var hun med på norgeshistoriens mest dramatiske flykapring, og overlevde.

– Jeg tror kanskje at disse fly-greiene har litt med det å gjøre. Jeg vil ikke si at jeg bevisst utsetter meg for fare, men det handler om at man har lyst til å utfordre seg selv. Få noe ut av livet, siden man ikke vet hva som skjer rundt neste sving, hverken psykisk eller fysisk, sier hun i serien.

I videoen øverst i saken forteller hun om kapringen.

EKSTREMT: Frantzen er ikke redd for å hoppe utfor stup og kjøre fort på scooteren. Foto: Sondre Zachariassen/TV 2

Til God kveld Norge sier hun at kapringen har endret livet hennes.

– Jeg sitter igjen med en følelse av å være veldig glad og takknemlig for å være i live. Men jeg er også obs på at man aldri vet hva man har framfor seg. Ting kan fort snu. Det sjokket om at dette kunne skje akkurat meg og ikke bare på film sitter litt igjen. Når man kniper sammen øynene og venter på at døden skal inntreffe, gjør det at det kommer en del tanker i hodet om alt man skulle gjort og sagt, sier hun, og fortsetter:

– På bakgrunn av dette kjenner jeg ett behov for å få mest mulig ut av livet. Jeg vil fylle livet med glede, engasjement og innhold. Både i forhold til jobb og privat.

Lurte på hvor vond døden ville bli

Det var en mann fra Algerie som kapret flyet med syv passasjerer etter at det lettet fra flyplassen i Narvik.

På innsiden av jakka si hadde han en øks. Denne øksa brukte han til å skade begge pilotene, før han skrudde av instrumentene i flyet – og flyet endret retning og stupte mot bakken.

Faren, Trond (53), var mannen som gikk inn i cockpiten og overmannet kapreren.

– Jeg var bare ute etter en ting, og det var å skade ham. For å dø, det kommer jeg til å gjøre, sier faren i TV-serien om hva som gikk gjennom hodet hans.

OVERLEVDE: De to familemedlemmene var å se på de fleste norske TV-kanaler etter at de overlevde kapringen. Foto: Arkiv

Også datteren husker at hun hadde like tanker.

– Jeg tenker at nå dør jeg faktisk. Spørsmålet var ikke om jeg kommer til å dø, men hvor vondt gjør det? Hvor fort dør man? Vi strammer bare alle musklene i kroppen, for bakken er så nær.

Men flyet endret kurs, på grunn av faren. Da Trond dro kapreren bakover, holdt han fast i stikka og flyet gikk rett til værs igjen.

Takket være den iherdige innsatsen til Trond, en annen passasjer med navn Odd Eriksen og pilotene, overlevde alle kapringen. Den dramatiske kapringen blir kalt for «Kato Air-kapringen», og ble filmatisert av TV 2 i 2019 i TV-serien «Da Norge stod stille».

SPEKTAKULÆRT: Frantzen sier at en stor del av hobbyen er det å ferdes i fjellet, utforske naturen og oppleve nye områder. Foto: Kjetil Janson/TV 2

Får støtte av faren

Pappa Trond Frantzen skjønner godt hvorfor datteren driver med ekstremsport.

– Jeg tenker jo at hun kanskje følte hun ble født på ny på en måte, etter kapringen. Livet 2.0. Hadde det ikke vært scooter og sånne ting, hadde det vært noe annet.

I TV-serien gir han likevel utrykk for at han er skeptisk når Marlene skal kjøre utfor et stort hopp midt i Narviksfjellet, med en scooter hun aldri har kjørt før.

Uten å røpe for mye, kan vi avsløre at dette hoppet ikke går etter planen. Se hva som skjer i klippet øverst i saken.

LEGENDARISK HOPP: I serien hopper hun så høyt og langt over Narviksfjellet at hun mister kontrollen over scooteren. Foto: Kjetil Janson/TV 2

God kveld Norge spør hvor stort adrenalinsbehovet hennes er, og hun svarer:

– Behovet for adrenalin er absolutt til stede. Det inntreffer ofte.

Hun tror dette kan være en av årsakene til at hun blir avhengig av idretten, fordi man jobber hardt for et mål, mestrer det og kjenner på adrenalinet.

«Sledheads – et snøskuterliv» ser du når som helst på TV 2 Sumo, og på TV 2 Zebra mandag til onsdag kl. 22.30.