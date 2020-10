Start utestenger supporter i 60 kamper

Starts supporterklubb meddelte søndag at de har utestengt en supporter som kom med rasistiske rop i retning Sandefjords Brice Wembangomo.

Nå har klubben selv besluttet å straffe sesongkortholderen. Det bekrefter Start i en pressemelding. Klubben har hatt direkte kontakt med den aktuelle supporteren som erkjenner hendelsen.

«Klubbens sanksjonskomite er enige om at supporteren har brutt punkt nummer fem i klubbens sanksjonsreglement:

"Grov sjikane, eller hatefulle ytringer, med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning."

I henhold til sanksjonsreglementet er det besluttet å utestenge supporteren fra Sparebanken Sør Arena (og andre arrangementer i Starts regi) i 60 kamper, med umiddelbar virkning.»

Start spiller 15 Eliteserie-kamper på Sparebanken Sør Arena hver sesong. I tillegg kommer cupkamper. Supporteren vil ikke kunne se Start-hjemmekamper fra tribuneplass på nærmere fire år.

Det var under søndagens hjemmekamp mot Sandefjord at supporteren kom med ropene.

– Det var klart rasistisk. Han ba en motstander som var mørk i huden om å reise tilbake dit han kom fra, sa supporterleder Kai Rune Karlsen til Fædrelandsvennen søndag.

Wembangomo hørte ingenting selv.

– Men jeg fikk en melding fra Start der de fortalte meg at en supporter skal ha ropt etter meg. For det første blir jo jeg litt sjokkert. Men samtidig blir jeg veldig glad over at supporterne har såpass indrejustis at de tar tak i det selv. Det viser meg at samfunnet tar dette problemet seriøst nå, sier Sandefjord-spilleren til TV 2 Sporten.