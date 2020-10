I sorg: – Hjertet mitt er knust

I et rørende innlegg på sin Instagram mandag forteller superstjernen at søsteren døde 19. oktober, kun 36 år gammel.

– Hjertet mitt er knust i en million biter... min vakre, kjærlige søster Deondra har gått bort, skriver han.

I innlegget deler Foxx flere bilder av han og søsteren.

Gode minner

– Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange ganger vi har hatt fester i huset der hun har kommet på dansegulvet og stjålet showet, skriver han og fortsetter med å hedre søsteren:

– Jeg vet hun er i himmelen nå, dansende med hennes vinger på. Selv om min smerte er utrolig, smiler jeg når jeg tenker på alle de gode minnene hun etterlot seg med min familie og hennes venner. Fra å danse i «Blame It»-videoen, til å danse på Grammy-utdelingen. Og bli ambassadør for Global Down Syndrome-stiftelsen.

Ville bli profesjonell danser

Ifølge et innlegg på organisasjonens nettside deltok Dixon i Special Olympics i nesten et tiår og hadde ambisjoner om å bli en profesjonell danser.

«Alle ved Global Down Syndrome Foundation er i fullstendig sjokk og fulle av sorg» sto det i hyllesten. «Vennligst bli med oss til å hedre henne og del dine fineste minner med vår vakre og strålende Deondra Dixon. Deondra er allerede veldig savnet, men hun vil aldri bli glemt, skriver stiftelsen videre.

Støtte fra kjendisvenner

– Deondra, du har lagt igjen et hull i hjertet mitt... men jeg vil fylle det med alle minnene du ga meg, skriver Foxx til slutt i innlegget.

Mange kjendisvenner viste sin støtte ved å kommentere hjerter, blant annet Snoop Dogg, Lenny Kravitz og Michael B. Jordan.

– Jeg er her for deg. Ingen ord kan dempe smerten du går gjennom, men Jordan-familien er her for deg og din familie!!, skriver Michael Jordan under innlegget.