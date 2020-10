Her frarådes «knask eller knep» – men nabokommunen sier JA

FHI mener at knask eller knep kan gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte. Flere kommuner fraråder likevel barna fra å gå den årlige halloween-runden.

— Er det greit å gå rundt på dørene til folk? Kommer det noen til oss? Hva synes vi egentlig om det?

Det var blant spørsmålene Ulrike Liisberg fra Asker stilte seg etter at rådene til årets halloween-feiring ble lagt frem på mandagens pressekonferanse. Hun er moren til Thor (6), som gleder seg veldig til å kle seg ut på årets halloweenfeiring, selv om den blir ulik fjorårets feiring.

På pressekonferansen kom det frem at regjeringen tillater barn i barnehage og barneskole å feire bursdag og halloween med kohorten sin, og at regelen om maksimalt fem gjester ikke gjelder for de minste.

Thor er klar for Halloween – selv om feiringen blir litt annerledes i år. Foto: Privat

– Barna skal få lov til å være sammen med unger de allerede er mye sammen med, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på mandagens koronapressekonferanse.

Motstridende råd

Men senere samme dag skrev Asker kommune på sin hjemmeside at de frarådet folk den tradisjonelle halloween-feiringen der barn og unge går dør til dør.

Det oppsto derfor en del forvirring om hva som var greit - og ikke greit å gjøre på årets halloween-feiring.

— Reglene kunne vært enda tydeligere. De kunne enda sterkere ha oppfordret folk til å finne på andre ting enn å gå på dørene, mener Liisberg.

Thor Liisberg (6) og moren Ulrike Liisberg er spent på hvordan årets halloween-feiring med klassen blir. Foto: Privat / Ulrike Liisberg

Fraråder runde

Asker kommune har lagt Folkehelseinstituttets anbefalinger til grunn for årets Halloween-feiring. Etter regjeringen la frem de nye koronatiltakene mandag etter økende smitte, har kommunen imidlertid valgt å fraråde barna fra å gå knask eller knep.

– Vi forbyr ingen å gå Halloween fra dør til dør, men fordi smittetallene i Oslo stiger såpass mye som de gjør, anbefaler vi folk å finne alternative måter å gjennomføre halloween på, sier kommunedirektør Lars Bjerke i Asker kommune.

Kommunedirektøren mener FHI er vag i sin anbefaling, og han skjønner at folk blir forvirret.

– Vi skjønner at folk blir forvirret ettersom rådene skifter fra uke til uke. Vi holder derfor på med en oppklarende sak som vi skal publisere på hjemmesiden vår, der vår klare anbefaling er alternativ feiring, sier Bjerke.

– Fullt mulig

Rett over kommunegrensa, i Bærum, er derimot kommuneoverlegen klar på at barna skal kunne gå knask eller knep - også i år.

– Det fullt mulig å gå knask eller knep på en smittevernforsvarlig måte, selv nå med kraftig økende smittetall. Det er derimot viktig at barna som går sammen tilhører samme klasse eller kohort, at de holder seg til små grupper på fem eller seks personer og besøker få husstander, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

I tillegg viser han til Folkehelseinstituttets anbefalinger som sier at både barn og voksne må holde god hygiene og tilstrekkelig avstand til hverandre. Godteriet bør være innpakket, og ikke spises før barna har kommet hjem og vasket hendene.

– Nabokommunen har valgt å fraråde barn fra å gå "knask eller knep"-runden. Hvorfor gjør ikke dere det?

– Det kan vi ikke gjøre når vi har sagt at det er greit. Det er nesten ikke til å unngå at det blir forvirring rundt disse reglene, men vi har fulgt helsemyndighetenes råd og har tro på at dette lar seg gjennomføre, sier Nilsen.

Kommuneoverlegen stiller seg også positiv til at hele klasser eller kohorter lager en alternativ feiring sammen.

– Jeg støtter veldig opp om skoler som er opptatte av at alle barn skal inkluderes og få bli med på feiringen, sier Nilsen.

Flere avlyser

Til tross for en dobling av smittetilfeller i Oslo på ett døgn, opplyser kommunen at knask eller knep fortsatt kan gjennomføres også her.

Kommunen vektlegger til forskjell fra andre kommuner sitt forbud mot å være mer enn ti personer på private sammenkomster.

– Vi oppfordrer alle til lavere sosial aktivitet i ukene framover. Samtidig er det mange som har forventninger om å kunne gjennomføre halloween. For dem har vi laget klare regler basert på anbefalingene til helsemyndighetene med et tillegg om en antallsbegrensning på ti personer, sier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune.

I Bergen har også smittetallene skutt i været tirsdag. Her førte imidlertid den markante økning til at byrådsledelsen valgte å avlyse årets knask eller knep.

– For å begrense smitten bør ingen ringe på for knask eller knep i Bergen, sier helsebyråd Beate Husa på en pressekonferanse tirsdag.

Bergen følger de nasjonale rådene og sier at barnehage- og barneskolebarn kan være sammen med sin kohort på en alternativ feiring.

Fungerende ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnæs, hadde heller ingenting imot å være festbrems. Hun oppfordrer innbyggerne til å droppe knask eller knep og halloweenfest, ifølge Oppland Arbeiderblad.

ALTERNATIVT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad anbefaler folk å tenke smittevern og til å arrangere alternative halloween-feringer. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Lov, men ikke anbefalt

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad viser til at de nye nasjonale reglene tilsier at det er mulig å gå en knask eller knep-runde.

– De nye nasjonale reglene sier at man må begrense seg til å være med maks fem personer utover de du bor med eller er i kohort med. Det betyr at barna kan være sammen med klassen eller barnehagen på Halloween, sier han.

Han understreker samtidig at man ikke bør ha med andre personer utover dette. I tillegg må alle barna være friske.

Selv om Nakstad mener at å banke på dører på Halloween er innenfor regelverket, er han forsiktig med å anbefale det.

– Man kan tenke alternativt, og arrangere rebusløp eller skattejakt som leder til godteri. Det er kanskje ikke nødvendig å ringe på veldig mange dører i år, sier han.

Alternativ halloween-feiring

Den tanken hadde Ulrike Liisberg og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolen allerede gjort seg i forkant av pressekonferansen.

— Det lå i kortene at det kom innstramninger etter hvert som halloween nærmet seg. Vi begynte derfor å tenke ut hvordan vi kunne lage et arrangement som kunne inkludere alle og samtidig følge smittevernreglene, forteller Lisberg.

Allerede før pressekonferansen la de en plan for hvordan de skulle klare å gjennomføre en feiring for førsteklassingene.

— Vi har planlagt et arrangement utendørs, der både barn og foreldre kler seg ut. Det vil bli ulike poster med aktivitet og godteri, sier hun.

Liisberg forteller at det skal fortelles spøkelseshistorier, danses og arrangeres gresskarkasting.

— Selv om mange kanskje ikke hadde ønsket denne situasjonen, tror jeg dette blir en halloween barna kommer til å huske. Kanskje blir enda gøyere og noe de kommer til å gjøre igjen, sier hun.