Rørt keeper om Hagen: – Måtte felle en tåre

– Da Tom Harald Hagen kom ut, måtte jeg felle en tåre. Jeg ble så glad inni meg for at han turte, sier den tidligere landslagskeeperen til TV 2.

Dagen etter at Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «jævla soper», valgte fotballdommer Tom Harald Hagen, som faktisk dømte oppgjøret, å stå frem som homofil i et intervju med Glåmdalen.

Hagen fullroses for åpenheten. Det har nemlig vært langt mellom de homofile rollemodellene i herrefotballen. Faktisk er det ingen mannlige toppspillere eller trenere i norsk fotball som har stått frem som homofil.

Instagram-hyllest

– Jeg får frysninger av å snakke om det nå. Jeg blir så glad. Jeg tror at mange kommer til å få det så godt nå, bare fordi han turte å fortelle det. All respekt, sier Nøstmo.

Mandag kveld la ut en Instagram-story hvor hun hyllet Hagens åpenhet. Sammen med et bilde av toppdommeren skrev hun blant annet: «Du baner vei for så mange».

27-åringen forklarer at hun hatt lagvenninner som har vært sammen med samme kjønn helt siden hun kom inn i toppfotballen. Hun hevder hun aldri har opplevd fordommer mot homofile i kvinnegarderoben.

– Absolutt ingenting. Ingen fordommer mot som helst. Vi snakker om alt, og det har aldri vært et tema at det er noe negativt å like samme kjønn. Det er så normalt og naturlig for oss. Det er kjempetrist at det ikke oppleves slik i herrefotballen, sier Nøstmo.

Norges fotballforbund (NFF) erkjenner at jobben med å inkludere alle ikke har vært god nok.

– Jeg tror det handler om holdninger og kultur. Vi har rett og slett en kultur i fotballen som ikke er god nok og som gjør at fotballen ikke er for alle. Det er veldig alvorlig, og det må vi ta tak i. Vi har gjennom mange år hatt fair play-kampanjer og jobbet med holdninger fra barnefotballen. Det må vi fortsette med. Samtidig må vi senke terskelen for at det skal være lett å melde fra. Vi har varslingskanaler i NFF. Spillere, trenere, klubber, fotballmødre- og fedre og tilskuere må melde fra og si at dette ikke er greit, sier Gro Tvedt Anderssen, NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

– Sjargong som går igjen

Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) mener idretten må ta et skikkelig hets-oppgjør.

– Dessverre har vi sett flere eksempler på ukultur fra idrettsbanen, og fotballbanen spesielt, noe som er totalt uakseptabelt, sier Raja.

– Det siste eksempelet er en spiller sier «jævla soper». Det er noe vi vet er en sjargong som går igjen på idrettsbanen, særlig blant menn. Idretten har et stort ansvar for å rydde opp i egne rekker, både i toppen og i breddeidretten. Det er noe rart over det at det er få, om ingen, åpne homofile spillere i Eliteserien eller i toppidretten. Her har idretten en stor oppgave foran seg, sier han.

Rosenborg-spiller Pål André Helland tror det kan være flere årsaker til at homofile fotballspillere ikke ønsker å stå frem.

– Dessverre ser vi at mange land er langt mer konservative enn oss nordmenn. Jeg tror frykten for å ødelegge for et mulig proffeventyr i utlandet gjør at man ikke ønsker å stå fram som homofil, uttalte Helland i et intervju med Adressa.