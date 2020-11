Denne må du ha før vinteren kommer

Vinteren er i anmarsj, og med kulda kommer isete bilvinduer. Den klassiske isskrapen kjenner alle til, men det finnes en rekke andre varianter som også skal gi deg en isfri frontrute.

Spørsmålet er hvor godt de fungerer. TV 2 hjelper deg har testet både nye og gamle for å finne ut hvilken du burde velge.

I alt seks isfjerningsprodukter er testet:

Kärcher elektrisk isskrape

De-icer spray

Kjegleskrape

Stor skrape med børste

Klassisk skrape

CD-cover (joker)

Testes av vinterlegender

Testpanelet består av snowboarder Ståle Sandbech og langrennsprofil Pål Golberg. De har begge brukt mye tid på å skrape bilruter opp gjennom årene.

MYE SKRAPING: Det blir mye skraping når man driver med vintersport. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

– Det blir mange tidlige morgener når vi er på tur med snowboardlandslaget. Som oftest har vi leiebil, så da bruker vi bare det som ligger der, forteller Sandbech.

Golberg røper hva han ofte tyr til for å fjerne isen.

– Det har gått mye i bankkort og CD-cover, veldig sjeldent jeg har klart å ha den faktiske skrapen i bilen.

Høye forventninger

Gutta er spent på de nye variantene, og Golberg har et ønske om å finne en skrape som kan ta over for bankkortet.

– Håper jeg finner en skikkelig bra skrape, for en god isskrape er viktig, sier Golberg.

Sandbech har sett seg ut en som han har skyhøye forventninger til.

– Den elektriske er jeg sykt spent på, ser jo ut som et powertool. Kanskje vi får polert bilen samtidig.

Se hvordan den fungerer i videoen over.

TESTET PÅ SNØ: Testen er utført på SNØ Oslo, et av verdens største innendørs skianlegg. Her fikk vi lagt is på bilene under kontrollerte forhold. Foto: Ruben Kristiansen

– Desidert morsomt

Gutta tester alle skrapene på tre isdekte biler.

– CD-cover gjør jo jobben, men er ikke så praktisk lengre, må nesten være fatterns bil, forteller Sandbech om jokeren i testen.

UKLAR BRUK: Selv om Sandbech leste på flasken ble han ikke klokere på bruken. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

– De-icer-sprayen gjorde jo ingenting, jeg hadde heller satt meg i bilen og skrudd på motoren der, sier Golberg.

Sprayen falt ikke i smak hos verken Golberg eller Sandbech, og de lurte på om de brukte den rett. De klarte heller ikke finne en bruksanvisning som sa noe om hvordan den skulle brukes.

Se resultatene nederst.

Biltema, som selger sprayen, sier til TV 2 hjelper deg at den skal brukes med en skrape eller vindusviskere, og at bruksanvisningen ligger bak etiketten. De forteller at de nå har oppdatert nettsiden, slik at bruksanvisningen også er tilgjengelig der.

Den elektriske skrapen fra Kärcher fikk begge testerne til å kose seg med isskrapingen.

– Dette er den desidert morsomste skrapen, men man må fjerne en god del snø før man kan kjøre over isen med denne, forteller Golberg.

– Hvis man er opptatt av å ha alt av tekniske greier, så er det denne du må ha, sier Sandbeck.

Selv om den elektriske er morsom å bruke når den ikke helt opp til guttas to favoritter, kjegleskrapen og skrapen med børste.

Vinneren overrasker

I finalerunden har TV 2 hjelper deg ordnet en bil med ekstra tykk is. Her skal guttas to favoritter, kjegleskrape og stor skrape med børste, testes.

Gutta går løs på bilen, og etter kort tid knekker den store skrapen.

TYKK IS: I finalerunden har vi laget en ekstra utfordring for skrapene. Foto: Ruben Kristiansen/TV 2 hjelper deg.

– Selv om denne er veldig allsidig ellers, kom den litt til kort her på denne utrolig tykke isen, forteller Golberg.

Kjegleskrapen derimot holdt ut hele veien, og klarte å fjerne all is på bilruten.

– Jeg er imponert. Når jeg først kom igjennom isen så gikk det veldig fint, og den fjernet isen bra, sier Sandbech.

– Jeg skjønner ikke at den ikke knekker, sier Golberg mens han går løs på den harde isen med kjegleskrapen.

Kjegleskrapen er dermed vinner av testen, og får terningkast 6.