ALS-syke Bjørn om bragden da han nådde toppen av Preikestolen: – Det var en fantastisk følelse

Noen ganger kan det som virker helt umulig bli til virkelighet, med en god dose hjelp fra ekte ildsjeler.

Det fikk mange av oss se da Bjørn Brennskag fikk hjelp til å nå toppen av Preikestolen.

Trebarnspappaen har sykdommen ALS og kan ikke lenger gå.

– For en bragd

Det har gått noen uker siden den store bragden. 70 frivillige bar Bjørn hele veien opp til toppen av det 600 meter høye platået over Lysefjorden i Rogaland.

Bjørn og kona Lise gjester God morgen Norge for å snakke om turen. Da snakker han gjennom en øyestyrt pc.

– Det var en helt fantastisk følelse å ha gjennomført denne turen. For en bragd, sier han.

– Jeg har så mange jeg vil takke

Han er svært takknemlig for at det var så mange som bidro til å gjøre denne turen mulig.

– Jeg har så mange jeg vil takke. Christian og Børge som primus motor, familiene deres, håndballgutta fra Nærbø og resten av alle som bidro med muskelkraft og kunnskap. At barna og kameratene mine fikk lov til å bli med på denne store og gledesrike opplevelsen, og ikke minst takk til Lise, fortsetter han.

– Tusen takk, kjære. Dette klarte vi sammen, svarer kona Lise tydelig rørt, mens hun gir han en klem.

Ønsker å hjelpe andre

Ekteparet sitter hjemme i stua si på Slependen i Bærum. Samtidig, i sofaen i God morgen Norge-studioet, sitter to av ildsjelene bak organisasjonen Ønsketransporten.

Børge Hognestad og Christian Christensen jobber egentlig fulltid som sykepleiere. Ved siden av driver de Ønsketransporten.

Det er en organisasjon som ønsker å hjelpe mennesker som opplever at sykdom eller skade setter begrensninger i livet.

– Det er jo en bragd, som Bjørn sier. Den store bragden er det jo han som har gjort. Vi har tilrettelagt. Det at han holder ut hele veien skaper positivitet og at gjør at man klarer det sammen, sier Christian Christensen i Ønsketransporten.

Turen planlagt et helt år

De har oppmuntret Bjørn og familien hele veien og aldri planlagt for noe annet enn at denne turen skulle la seg gjennomføre. Det er kona til Bjørn veldig glad for.

TAKKNEMLIG: Gjennom en øyestyrt pc, takket Bjørn alle de frivillige som fikk han opp på Preikestolen. Foto: Privat

– Det var utrolig sterkt. Vi hadde snakket om dette så lenge, et helt år, fra oktober i fjor. Så var det snakk om å gjøre det på bursdagen til Bjørn i april, men da var Bjørn så syk og hadde behov for respirator. Da ønsket han å utsette det, eller egentlig kansellere det, men da sa de i Ønsketransporten at det trenger vi ikke. Vi utsetter det. Dette har vi lyst til å gjennomføre, forteller Lise Brennskag.

Hognestad og Christensen holdt kontakten med familien hele veien.

– De oppmuntret oss og ba oss holde ut. Dette skal vi få til, se på bilder av Preikestolen og gled dere over det som skal skje, var beskjeden fra ildsjelene gjenforteller hun.

– Fantastisk å kjenne på frivilligheten

Turen lot seg gjennomføre og det ble en veldig fin opplevelse, for alle.

– Jeg har bare lyst til å komme rett inn i studio og gi dem en stor bjørneklem. Det har vært helt fantastisk å ha kontakt med dem og kjenne på den frivilligheten som de legger i dette arbeidet. Og alle som ønsket å være med for å bidra til en så stor tur. Det var flere ganger Bjørn ønsket å hive inn håndkleet fordi det er flaut å ta så stor plass, og de sier at nei, dette gir oss like mye som det gir dere, sier Lise, og fortsetter:

– Å komme ned på basecamp og se alle mennesker som troppet opp i småregn grytidlig om morgenen for å ta denne turen. Nei, det var helt fantastisk, virkelig.