Ungdomsskole ber 400 elever oppføre seg som om de er i karantene

Sandgotna ungdomsskole i Bergen ber alle elevene å oppføre seg som de er i karantene. Mandag ble det kjent at det er avdekket elleve smittetilfeller på skolen.

Etter at Sandgotna ungdomsskole i Loddefjord avdekket elleve smittetilfeller, ble samtlige elever mandag sendt hjem fra skolen.

Skolens rektor, Stein Larsen ber nå alle elevene agere som om de er i karantene, skriver Bergens Tidende.

– Konkret kan det være å redusere kontakt med andre, ikke besøke venner, ikke henge på butikken eller andre steder, sier Larsen.

Larsen omtaler situasjonen som uoversiktlig. Per tirsdag er det 15 smittede ved skolen. Skolen skriver på sin nettside at de venter at det blir flere smittetilfeller.

(©NTB)