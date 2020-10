– Hvis vi ikke snur trenden nå, kan smitten fort stige mye

Tirsdag våknet den norske befolkningen opp til dystre koronatall.

Ved midnatt var det registrert 18.341 koronasmittede her i landet. Det er en økning på 433 på en dag, og det har aldri blitt registrert flere smittede på et døgn i Norge.

Samtidig ble det registrert en dobling av smittetilfellene i Oslo. Det siste døgnet er det registrert 106 nye koronatilfeller, 54 flere enn forrige døgn.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad legger ikke skjul på at han er bekymret for utviklingen.

– Det som bekymrer oss er hvis vi ikke klarer å snu smittetrenden nå, fordi da kan smitten fort stige mye. Da kan vi nærme oss en situasjon med sykehusinnleggelser som kan minne om mars måned, sier han til TV 2.

Mer normalt inn mot jul

Ifølge Nakstad er vi ikke mange uker fra mars-tilstander om tallene fortsetter å øke. Det er bakgrunnen for at regjeringen mandag presenterte en rekke nye nasjonale tiltak i håp om å slå ned smitten.

– Det er derfor vi har tatt grep og det var veldig viktig. Hvis vi klarer å ta grep nå fremover, så vil vi kunne leve mer normalt inn mot jul i motsetning til alternativet, sier Nakstad.

Strengere for Oslo-familier

De nye nasjonale tiltakene anbefaler at man skal ha maks fem gjester på besøk, enten det er hjemme, på hytta eller i hagen. De fem gjestene kommer i tillegg til hustandsmedlemmene, altså de som bor sammen i huset.

I Oslo ble det innført et forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer. I tillegg rådes man til å spre sosialiseringen utover uken, slik at man treffer maksimalt ti ulike personer i løpet av én uke.

Dette har ført til forvirring blant mange at det er forskjell på nasjonale og kommunale råd, anbefalinger og påbud.

– Hva skal vi forholde oss til?

– Det er viktig å følge de nasjonale rådene hvor du kan ha fem personer på besøk i tillegg til de du bor sammen med. Samtidig kan vi se på ti-grensen som et absolutt tak. Bor du for eksempel på Elverum betyr det at to storfamilier kan møtes fordi én familie teller som én husstand. I Oslo er det et tak på maks ti personer uansett, sier Nakstad.

Dermed er strengere for personer som har store familier i Oslo, hvor smittetallene også er svært høye.

Mange smitteutbrudd

– Oslo står for nesten en tredjedel av smitten i landet. Er det nødvendig med like strenge tiltak for hele landet?

– Det er veldig mange smitteutbrudd i ulike kommuner i Norge. Det har vært 150 lokale smitteutbrudd siden august, så det er ikke bare Oslo som har smittetilfeller. Det dukker opp overalt, sier han.

Nakstad mener at de fleste kommuner håndterer smitten bra, og at man kan tilpasse tiltakene lokalt deretter.

– Det er ikke nødvendig med de samme strenge tiltakene i kommunene som har lite smitte sammenlignet med Oslo, som har vedvarende smitte fra uke til uke, sier han.

Verre smittebølge enn i mars

De nye nasjonale tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til onsdag denne uken og vil vare fram til tidlig i desember. Tiltakene i Oslo trer i kraft fra torsdag klokken 12.

Innstrammingene skjer etter at smitten har økt jevnt i Norge den siste tiden. Ikke siden mai har det vært like mange koronainnleggelser på norske sykehus. Mandag var tallet 50, hvorav tre fikk respiratorbehandling.

– Forhåpentligvis vil smittetrenden snu om alle er flinke til å begrense hvor mange man er sammen med. Da trenger vi ikke å få veldig mange flere smittetilfeller, sier Nakstad.

Samtidig viser han til andre land i Europa, som igjen er oppe på en ekstremt høyt nivå av smitte under andre bølge av viruset.

– Flere land har man nesten like mye smitte som tidlig mars, og det merker de også på sykehusene sine. Det er en fare for at noen land i Europa vil få en verre smittebølge nå under runde nummer to enn i mars. Det er bekymringsfullt ettersom smittesituasjonen i Europa også påvirker oss indirekte, sier Nakstad.