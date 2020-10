Ekspertenes tips: Slik løser du maks ti personer-regelen

Nye koronatiltak bremser det sosiale livet for mange. For å sørge for at du følger reglene og samtidig opprettholder sosial omgang, har eksperter flere råd.

Mandag presenterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en rekke nye tiltak i hovedstaden. I tillegg kom det en rekke sosiale innskrenkninger nasjonalt fra statsminister Erna Solberg (H) timer senere.

I Oslo kommune blir det anbefalt at innbyggerne i hovedstaden ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger per uke, utenom dem man bor sammen med, og barnehage- og barneskolekohorter.

Kommunikasjon- og adferdsspesialist, Trond Skjelbred forklarer at man i en slik situasjon ikke må ta en «topp ti-liste» personlig.

– Ikke bli fornærmet om du ikke er én av de ti menneskene den andre personen kan møte den aktuelle uken. Det er ingen som har opplevd noe lignende før, så her må vi være rause, sier Skjelbred.

Overfør jobb-tankegang til venner

Eksperten anbefaler at du planlegger fritiden på samme måte som du planlegger arbeidsuken din.

– I jobbsammenheng avtaler du gjerne møter to-tre uker frem i tid, og det er jo ikke noe problem. Et tips er å overføre jobb-tankegangen til venner også. Planlegg fritid og møter med venner slik du gjør i jobben, forteller Skjelbred.

RAUSHET: Kommunikasjon- og adferdsspesialist, Trond Skjelbred maner til raushet og forståelse i en slik tid vi er i nå. Foto: Halfdan Hallseth.

Neste tips på lista er ærlighet.

– Ikke lag unnskyldninger som ikke er sanne. Si at du gjerne vil treffe personen, men fordi det er restriksjoner så kan du ikke møtes den uken. Dine venner vil nok vise deg forståelse, selv om det for noen kan virke brutalt i starten, sier han videre.

Deretter kommer dugnadsånden.

– Møt personen halvveis. Dette er en dugnad, så kom med en løsning som gir handling. Det kan være så enkelt som å si at det ikke går an å treffes denne uken, men samtidig komme med et forslag om når du kan om for eksempel to uker. Da får den andre personen en følelse av at dere er sammen om dette, sier kommunikasjonsseksperten.

Venneliste

Forfatter av boken «Listelykke» og organiseringssekspert Gunn Beate Reinton Utgård, anbefaler folk å lage lister over hvem man møter.

– Det å ha en liste, enten analog eller digitalt, vil gjøre det mye enklere å holde styr på hvem og hvor mange du møter. Tallet ti virker stort i hodet, men når du skriver det ned, så øker bevisstgjørelsen og ansvaret for hvor mange man faktisk kan møte med slike tiltak, forteller Utgård.

LISTER: Gunn Beate Reinton Utgård har i flere år terpet og manet til listeskriving. Foto: Privat

Ifølge Utgård vil en liste kunne bidra til at man føler at man tar del i dugnaden.

– Har man oppnådd ti personer i løpet av fem dager, så blir terskelen høyere for å møte den ellevte personen høyere siden det er skrevet ned. Nå er maks ti personer kommet for en god sak, så det kan være et lurt grep for å bli med i dugnaden, forteller hun.

– Ikke bruk opp nærkontakten

Om anbefalingen om maks ti personer på én uke vedvarer over tid, anbefaler listeforfatteren å skrive ned i listen folk man ønsker å møte.

– Først og fremst ville jeg laget en liste over de man pleier å henge med når det ikke er korona. Man kan lage liste over familiemedlemmer, venner og hvem som er naturlig å møte. Da tar man mer kontroll over det sosiale livet, og sørger for at man møter de man har behov for å møte, forklarer hun.

I en slik liste burde man tenke over hvem det er nødvendig bruke tiden sin på.

– Ikke bruk opp nærkontakten med de som ikke bryr seg. Tell over, hvor mange vil du egentlig møte. Hvem kan gi meg noe, og hvem kan jeg gi noe tilbake til bør være prioriteringene, forteller hun.

Nye regler

I likhet med Oslo lanserte myndighetene nasjonale føringer på det sosiale livet. De nye tiltakene vil tre i kraft fra torsdag av.

I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.

I tillegg kan det ikke være flere enn 50 deltakere på private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler. Det samme gjelder også for julebord. Det er en reduksjon fra tidligere, hvor 200 deltakere kunne delta på en slik sammenkomst.