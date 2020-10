Den kompakte SUV-en GLA har ikke vært noen stor suksess for Mercedes i det norske markedet. De siste årene har den også havnet solid i skyggen av storebror GLC – som særlig har solgt bra som ladbar hybrid.

Nå er det klart for helt ny GLA og mye tyder på at Mercedes-forhandlerne kan få merke mer trøkk rundt denne modellen.

Dette handler om ny bil fra innerst til ytterst. Og ikke minst: At også GLA nå kommer som ladbar hybrid.

GLA 250e heter den da. Denne utgaven har en elektrisk rekkevidde på inntil 61 kilometer. Samtidig gjør det norske avgiftssystemet for ladbare biler at den kommer gunstig ut prismessig. Startprisen er på 450.000 kroner. Det er hele 126.000 kroner under nest rimeligste GLA-utgave, 200d 4Matic. Denne starter på 576.000 kroner.

GLA har blitt hele ti centimeter høyere i sin andre generasjon. Det bidrar også til betydelig mer SUV-faktor.

Sitter mye høyere

Nye GLA er mer enn ti centimeter høyere enn forgjengeren og selv om den er 1,5 cm kortere, skal plassen være betraktelig bedre. Dette gjelder spesielt beinplassen bak og bagasjerommet, som har økt med henholdsvis 11,6 cm og 14 liter.

Sittestillingen for både føreren og passasjeren foran er høyere slik at man har bedre oversikt enn forgjengeren, og dermed mer typisk for en SUV. Sammenlignet med A-Klasse sitter de to ovennevnte hele 14 cm høyere, som gir bedre oversikt i trafikken.

Baksetene kan også justeres 14 centimeter i lengderetningen (tilleggsutstyr), og ryggstøtten rettes opp for å øke lastekapasiteten. Dette, i kombinasjon med høydejusterbart gulv og 40-20-40-splitt, gir god fleksibilitet.

Mer beinplass i baksetet hører også med, dessuten kan seteryggen reguleres.

Stor batteripakke

Den elektriske motoren er sømløst integrert i drivlinjen og vil sammen med den firesylindrede forbrenningsmotoren gi en systemeffekt på 218 hk (160 kW) og et dreiemoment på 450 Nm.

Det vannavkjølte batteriet har en total kapasitet på 16,1 kWt, og er dermed blant det største i segmentet. Den ladbare utgaven kan lades med både vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC), der sistnevnte med 24 kW kun bruker 25 minutter fra 10-80 prosent. Fra en ladeboks som leverer 7,4 kW tar det omkring 1 time og 45 minutter fra 10-100 prosent.

Vi kjenner allerede denne drivlinjen fra A- og B-Klasse, i begge modeller har den fått mye skryt. Men én ting må du gi avkall på hvis du velger GLA i ladbar utgave: Nemlig firehjulstrekk. Det får du ikke her. Hvis trekk på alle fire hjulene er viktig for deg, må du velge en av de andre utgavene.

Et dashbord som er lett gjenkjennelig. Dette er typisk Mercedes anno 2020.

Tennes automatisk

Brukergrensesnittet MBUX er i kontinuerlig utvikling og får stadig bedre funksjonalitet. Blant annet forstår systemet langt mer komplekse stemmekommandoer enn tidligere, og får sensorer i det innvendige speilhuset for tilpasset skjerminnhold basert på armbevegelser.

Med disse sensorene kan eksempelvis leselampen enkelt slås av og på ved å strekke en hånd mot speilet. Og leter man etter noe i passasjersetet vil lampen automatisk tenne når bevegelsen oppdages av det infrarøde kameraet.

Via Dynamic select-bryteren i midtkonsollen har man de tradisjonelle valgene komfort-, ECO- og Sport, i tillegg er de nye ladbare drivprogrammene tilgjengelig i "Electric" og "Battery Level". Det betyr at kundene totalt sett kan velge mellom 100 prosent utslippsfri drift, hybriddrift, eller forbrenningsmodus for å spare batteri til bynære strøk.

Forhindre kollisjoner

Takket være økt datakraft og nye sensorer kan bilen kjøre semiautonomt i kø og på motorvei. Systemet benytter også kart- og navigasjonsdata for å hjelpe sjåføren i en rekke situasjoner, som å tilpasse hastigheten når den nærmer seg svinger, veikryss eller rundkjøringer.

Automatisk nødbremsassist er standard og kan bremse for stasjonære kjøretøy og fotgjengere som krysser veien foran. Avhengig av situasjonen skal dette kunne forhindre kollisjoner med en kjøretøyhastighet mellom ca. 7 km/t - 50 km/t.

Et annet element som øker både komfort og sikkerhet er tilvalget Multibeam LED frontlykter med 18 individuelle lysdioder. Disse justeres raskt og presist for hele tiden å passe gjeldende trafikksituasjon uten å blende møtende trafikk.

Noen offroader er dette naturligvis ikke, men velger du GLA med 4Matic skal den være en habil firehjulstrekker.

Kommer over nyttår

I tillegg til ladbar hybrid, tilbyr Mercedes nye GLA fra starten av med én bensinmotor og to dieselmotorer.

Dieselvariantene har 2-liters motor, med henholdsvis 150 og 190 hestekrefter. Begge disse har 4Matic firehjulstrekk. 150-hesteren har startpris på 576.000 kroner. For 190-hesteren må du ut med 608.000 kroner.

Bensinutgaven heter 250 4Matic. Denne har solid 224 hestekrefter og er også den raskeste GLA-versjonen du kan kjøpe. 0-100 km/t går unna på friske 6,7 sekunder, samme øvelse tar 7,1 sekunder med den ladbare hybriden.

De første bilene forventes til Norge i starten av 2021.