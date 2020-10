– Alt hun sa var «en baby var funnet i søppelet, og vi må teste deg»

Australske myndigheter reagerer kraftig på hva de kvinnelige passasjerene på en av Qatar Airways' til Sydney ble utsatt for i Doha.

En hendelse som utspilte seg på flyplassen Hamad International Airport i Doha i landet Qatar tidligere i oktober skaper sterke reaksjoner i Australia, skriver New York Times.

Ifølge avisen ble flyet, som skulle fly til byen Sydney i Australia, holdt tilbake på rullebanen i over tre timer uten at passasjerene om bord fikk noe videre opplysninger om hvorfor.

Da de endelig fikk en oppdatering over høyttaleranlegget var det en melding som fikk mange til å reagere: Alle kvinnelige passasjerer måtte ta med seg passet og komme seg ut av flyet.

Ifølge vitnebeskrivelser og australske myndigheter ble de kvinnelige passasjerene så fraktet til ambulanser, hvor de ble avkledd og utsatt for en gynekologisk undersøkelse.

– Redd

– Jeg var redd, sier Jessica (31), som ikke ønsker å gå ut med sitt fulle navn på grunn av sakens natur.

31-åringen, som selv jobber som sykepleier, sier at flere av kvinnene forsøkte å få svar på hvorfor dette skjedde, da hun til slutt fikk et sjokkerende svar fra kvinnen som undersøkte henne.

– Alt hun sa var «en baby var var funnet i søppelet, og vi må teste deg».

Ifølge New York Times var det funnet en nyfødt baby forlatt ved et av flyplassens toaletter. Hendelsen skjedde ifølge Channel 7, som først omtalte saken, 2. oktober i år.

Saken har møtt raseri i Australia, ettersom minst 13 av kvinnene på flyet var derfra, og landets myndigheter, som kaller hendelsen «støtende» og «særs upassende», krever nå svar:

– Australske myndigheter er dypt bekymret over den uakseptable behandlingen av noen av de kvinnelige passasjerene på en nylig Qatar Airways-flyvning ved flyplassen i Doha, uttaler myndighetene i en pressemelding.

Ifølge Channel 7 ble én av de australske kvinnene, en diplomat, unntatt fra undersøkelsen.

Bekrefter hendelsen

Flyselskapet har så langt ikke besvart New York Times' henvendelser, men flyplassen bekrefter overfor dem at en baby ble funnet. Babyen er fortsatt uidentifisert.

– Helsepersonell uttrykte bekymringer til myndighetene om helsen til en mor som akkurat hadde født, og ba om at hun ble funnet før hun forlot Hamad International Airport. Individer som hadde tilgang til det aktuelle området ved flyplassen hvor den nyfødte ble funnet ble spurt om å delta, uttaler en talsperson for flyplassen.

Per nå er det uklart hvorvidt passasjerer ved andre fly også ble undersøkt.

– Aldri hørt om slikt før

Heather Barr, som jobber med kvinners rettigheter hos Human Rights Watch, uttaler at hun aldri har hørt maken tidligere.

– Jeg har aldri hørt om noe slikt som dette før. Disse undersøkelsene kan utgjøre seksuelle overgrep, sier hun til New York Times.

Under en pressekonferanse denne uken uttalte Australias utenriksminister Marise Payne seg på lignende vis.

– Dette er dypt, dypt forstyrrende, støtende og en bekymringsverdig rekke handlinger. Det er ikke noe jeg har hørt skje i noen som helst kontekst, sier Payne.

Hun uttalte samtidig at Qatars myndigheter har opplyst om at Australia vil få tilsendt en rapport om hendelsen, og at landet vil vurdere sine neste steg da.