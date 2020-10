Raste mot koronarestriksjoner

Mandag denne uken brøt det ut demonstrasjoner i flere byer i Italia, deriblant Milano og Torino. Bakgrunnen for demonstrantenes sinne er ifølge italienske medier landets ferskeste koronatiltak, som blant annet medfører at barer, kaféer og restauranter stenger dørene klokken 18 den neste måneden.

Svarte med tåregass

Under en i utgangspunktet fredelig demonstrasjon i Torino mandag kveld brøt en gruppe seg løs fra resten. Ifølge nyhetbyrået AP kastet de røykbomber rundt omkring, og kastet også flasker på politiet.

De svarte med tåregass og vannkanoner for å fjerne demonstrantene fra plassen. Ifølge italienske medier ble en fotograf skadet da han fikk en flaske i hodet.

Ifølge den italienske avisen Corriere Della Sera oppsto det også dramatiske scener i Milano mandag, der en gruppe på rundt 300 mennesker demonstrerte i en av byens viktigste handlegater.

Ifølge avisen brukte demonstrantene både raketter og «molotov cocktails», altså brannbomber. Noen av demonstrantene ble også observert med gående rundt med kjettinger i hendene, ifølge avisa.

Også her ble det brukt tåregass mot demonstrantene. Ifølge avisen ble en politimann skadet da noen kastet en flaske på ham.

Felles for demonstrasjonene i de to byene er at italienske medier skriver at ultras-grupperinger, fotballsupportere kjent for sin fanatisme, tilsynelatende har tatt del i protestene.

Mandag demonstrerte også 300 taxier i Torino i en fredelig demonstrasjon mot hvordan de har blitt rammet økonomisk av pandemien, som har ført til turisttørke og hjemmekontor.

Hardt rammet

Italia ble tidlig hardt rammet av koronaviruset, og var blant de første som tok i bruk strenge nedsteningstiltak. Nå som landet gjennomgår en periode med økende smitte har Italia strammet inn reglene fire ganger over kort tid, skriver Washington Post.

Blant tiltakene som nylig er tatt i bruk er:

Munnbind utendørs.

Begrenset åpningstid for restauranter.

Gitt økt makt til lokale borgermestere til å kontrollere stengetider for uteliv.

Stengetid klokken 18 for restauranter, og barer.

Landet har hittil registrert over 542.000 koronavirustilfeller, samt over 37.400 dødsfall, ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt.