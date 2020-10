Nektet å godta beskjeden fra legene: – Det verste for en fotballspiller

Fire til åtte uker på sidelinjen var beskjeden til Alisson Becker (28) etter at han pådro seg en skulderskade i starten av oktober. Det nektet brasilianeren å godta.

Liverpool-keeper Alisson Becker (28) rakk bare å starte tre kamper i Premier League, før han ble satt på sidelinjen på grunn av en skulderskade. Tre uker etter skaden var brasilianeren tilbake mellom stengene mot Sheffield United i helgen. Det var tre uker tidligere enn antatt.

– Det ikke å kunne spille kamper er det verste for en fotballspiller. Jeg er glad det bare var tre uker, men det var lange tre uker, og det virket som tre måneder. Så det er godt å være tilbake, smiler Alisson.

28-åringen pådro seg skaden før Liverpools møte med Aston Villa 4. oktober. Beskjeden fra det medisinske apparatet var fire til åtte uker på sidelinjen. Det ville ikke Alisson ha noe av.

– Jeg sa: Nei, det blir maks to, kanskje tre uker. Fysioen var enig, så da gikk vi for det. Jeg er bare glad for å være tilbake og jeg ønsker å takke hele det medisinske apparatet.

Religiøs oppskrift

Mange ble overrasket da de så keeperen tilbake i Liverpools startellever allerede mot Sheffield United lørdag, og på spørsmål om hvordan han klarte å komme tilbake så kjapt, svarer en lattermild Alisson følgende:

– Jeg ber mye. Seriøst, jeg gjør det. Men utenom det jobbet jeg også fem-seks timer med det medisinske apparatet hver eneste dag, og etter to uker kunne jeg begynne å trene med vår keepertrener igjen.

Og derfra gikk det slag i slag.

– Tre dager før møtet med Sheffield begynte jeg å trene for fullt, og på fredag kunne jeg gi sjefen det grønne lyset. Jeg tror at min tro og det harde arbeidet er det som har hjulpet meg så raskt tilbake, forklarer Alisson.

Savner familien

Tirsdag er Alisson klar til å spille en viktig rolle nok en gang, når Liverpool tar imot Midtjylland i Champions League, men målvakten innrømmer at det er spesielle tider.

– Vi vet hvordan de europeiske kveldene på Anfield kan være, og det blir ikke det samme uten publikum. Vi savner supporterne, men det er sånn det er. Vi vet at de heier på oss fra sine hjem, og den energien skal vi bruke, sier Liverpools nummer 1. til TV 2.

Alisson, har sammen med resten av Liverpool-spillerne, levd under et strengt regime etter koronaens utbrudd. Det tøffeste for 28-åringen er å være borte fra familien.

– Jeg har ikke sett mine foreldre på syv måneder, og det er det lengste jeg har vært borte fra dem i hele mitt liv. Jeg er glad jeg kan ringe og snakke med dem, men jeg savner dem. Vi må bare beholde troen og håpe at ting bedrer seg så snart som mulig, sier han, og legger til:

– Det er vanskelige tider for alle. Mange i verden har mistet sine kjære uten å ta et ordentlig farvel. Fotballen er en måte vi kan gi lykke til folket i vanskelige tider. Det kommer mye glede gjennom fotballen, og det er derfor vi gjør det med så mye lidenskap, avslutter brasilianeren.