– Det siste året har vi vært så splittet at det er helt utrolig

– Jeg gleder meg veldig til valget, for det er nettopp dette som gjør USA så bra, at vi får stemme og at folket får si hvem lederen bør være, sier Manivanh Syravong Watson (51).

Hvem som får hennes stemme i det amerikanske presidentvalget, er det liten tvil om. Sammen med ektemannen sin, driver hun nemlig en såkalt MAGA (Make America Great Again, journ. anm.)-kafé i Punta Gorda i Florida.

– I fjor fant ektemannen min, Tom, ut at vi skulle sette opp litt Trump-greier og la dette være et Trump-sted, forteller hun om kaféen.

TRUMP-SUPPORTER: Manivanh Syravong Watson (51) stiller opp for bilder sammen med Donald og Melania Trump, på kaféen hun driver sammen med ektemannen. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

51-åringen understreker at både demokrater og republikanere er velkommen inn.

– Men da det kom til et punkt hvor det ble så mye negativ prat om presidenten vår, bestemte Tom seg for at han ville støtte ham, sier hun, og fortsetter:

– Så han gjorde det klart og tydelig i området her, at dette er en trygg havn for Trump-folk for å komme og nyte kaffen, frokosten og lunsjen og snakke om Trump, være trygge og ikke bli gjort narr av.

Hun har også en beskjed til nordmenn:

– Uansett hva dere hører der ute, håper jeg dere leser om det og researcher det selv. Ikke ta for gitt at USA virkelig er så BAD OFF. Vi er bare gjøre vårt beste for å ikke ha fienden på vår jord, ingen flere protester, vi vil bare ha fred og det kan skje med den rette lederen,

KAFÉ OG BUTIKK: Alle mulige versjoner av Donald Trump møter gjestene på The BEAN on 41. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Tror på kapitalisme

En av de som benytter seg mye av denne trygge Trump-havnen, er John Thomas (74). Når han får høre at TV 2 kommer fra Norge, forteller han villig vekk om sin farmor fra Sverige, og historier fra tiden da han jobbet med å bygge utstyr til borerigger i Nordsjøen.

– Jeg er her på denne kafeen fordi jeg er en veteran, jeg kjempet i Vietnam, og fordi jeg tror på kapitalisme, forklarer han.

Han erkjenner at Trump ikke er perfekt, og at han til tider kan være for kjepphøy – både i uttalelsene sine og på Twitter.

– Trump har også gjort mange feil som businessman og da han var yngre, men å være businessmann handler om hvor fort du retter opp feilene dine. Nå når han er i Det hvite hus har han plassert mange smarte folk rundt seg, og mesteparten av tiden – men ikke alltid – lytter han til dem, sier han.

VETERAN: John Watson (74). Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Mot Biden

Uansett mener 74-åringen at Trump er et soleklart bedre alternativ enn sin motpart, Joe Biden.

Thomas er nemlig overbevist om at USA vil ende opp som et sosialistisk land, dersom Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris inntar Det hvite hus, og forteller at han er svært bekymret for at USAs nasjonale gjeld vil stige, hvis demokratene vinner valget.

– Vi kommer til å få lite penger og en veldig middelmådig livskvalitet, sier han.

GJENGANGER: John Thomas (74) er en av kaféens stamkunder. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Tror på Trump-seier

Men om Biden og hans visepresidentkandidat faktisk vil gå av med seieren, dét er ikke 74-åringen like bekymret over.

– Trump kommer til å vinne. Det går kanskje til retten, men til slutt vil Trump vinne, sier han.

– Hvorfor er du så sikker på det?

– Fordi at hvis du ser på ham nå, og menneskene han tiltrekker seg, er det lidenskap, det er følelser, det er energi – og majoriteten av de som kommer til å stemme 3. november, vil stemme for Trump, sier han.

Det er også innehaver Manivanh, eller Mani, som hun kaller seg, sikker på.

– I hjertet mitt vet jeg at Trump vil vinne. Han vil vinne. Selv om han taper, vil han vinne, sier hun.

Med det, forklarer Mani, mener hun at Trump allerede har seiret, fordi han etter hennes mening har avdekket mye som foregår i USA, som strider mot den amerikanske grunnloven.

– Og som amerikanere bør vi stå ved vår grunnlov, loven til landet, sier hun.

ENGASJERTE: På TVen på kaféen er det – selvfølgelig – Trump som får mest skjermtid. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– United we stand

Like før stengetid, tar Mani frem plakater og flagg og går mot døren i kaféen.

– Nå er det flaggvifting, sier hun.

FLAGGVIFTING: Mani gjør seg klar for å vise sin støtte til Trump. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Etter å nøye ha valgt ut riktig Trump-flagg, stiller 51-åringen seg opp på gressplenen ved siden av veien som går forbi kaféen. Der vifter hun med flagg og plakater, og håper på anerkjennende gester tilbake.

Det får hun også. Flere biler tuter og gir tommelen opp.

– En av mine gode venner er demokrat. Hun har kjørt forbi her og gitt meg tommelen ned, sier hun, og ler.

– Men jeg elsker henne fortsatt! Når alt kommer til alt, er vi fortsatt venner. Vi bør ikke la politiske synspunkter ødelegge vennskapene våre, sier hun, samtidig som en stor pickup kjører forbi og tuter.

STØTTE: Flere biler som kjører forbi, tuter og hilser. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Takk! roper hun etter bilen, og fortsetter:

– Det er det som gjør Amerika så bra. Vi har ytringsfrihet, men ikke for hatefulle ytringer. Man må klare å godta hverandres synspunkter og fortsatt komme overens. USA har vært veldig forent uansett hva synspunktene våre har vært, men det siste året har vi vært så splittet at det er helt utrolig – og det er ikke sånn vi er, sier hun, og siterer en velkjent frase:

– «United we stand, divided we fall». Når alt kommer til alt ville jeg beholdt vennene mine fremfor de politiske synspunktene mine.