Klopp skulle på besøk til Midtjylland - så kom Liverpool på banen

Der et selvmål fra Ajaxs Nicolás Tagliafico sørget for at Liverpool tok tre poeng i sin første gruppespills-kamp i Champions League, ble Midtjylland smadret i Italia, der Atalanta vant 4-0. Tirsdag skal danskene forsøke seg mot den regjerende Premier League-mesteren på Anfield. På papiret ser det ut som grei skuring for Liverpool, men Jürgen Klopp vil ikke høre snakk om at det blir en enkel kamp.

– Mine damer og herrer, vi ser ikke på Midtjylland som et lite lag. De er en realistisk utfordrer. Ingen er med i gruppespillet i Champions League for at de er fra en fin by, de er her fordi de fortjener det. Det er et godt lag, sier Liverpool-manageren på pressekonferansen før kveldens oppgjør.

Midtjylland vant den danske Superligaen i fjor, hele 14 poeng foran FC København, men Klopp fikk øynene opp for klubben fra Herning allerede i 2015.

– Da jeg hadde en pause fra fotballen, ønsket jeg å dra til Midtjylland for å se hvordan de jobber, men så signerte jeg for Liverpool. Men det er et interessant lag, sier han og fortsetter:

– Dette er et lag som forstyrrer hierarkiet i Danmark og de har min fulle respekt. Jeg er sikker på at de kommer hit med en god innstilling og vi må være 100 prosent klare.

Forbereder innkast

I stedet for en tur til Herning, signerte altså Klopp for Liverpool i oktober 2015. Men tre år senere hentet han en mann med en sjeldent ekspertise og en fortid i Midtjylland: nemlig innkast-trener Thomas Grønnemark.

– Vi så innflytelsen Thomas hadde da han var i Midtjylland, og jeg tror han er stolt av det. Han er en profesjonell og super fyr som har hjulpet oss mye, sier Klopp.

Innkast har blitt en stor del av kampforberedelsene til Liverpool under Klopps regime, men i kveld står det en gjeng på motsatt banehalvdel som vet hva det går i.

– Innkast er en stor del av våre forberedelser, men det er ikke det eneste vi gjør. Vi må tenke på mye, og så vet vi jo at de ikke gjør mange feil på innkast, smiler tyskeren.

Tar ikke lett på oppgaven

Selv om Midtjylland kommer til Anfield med 0-4 i sekken fra møtet med Atalanta, tror Klopp danskene kommer til å bite godt fra seg.

– Atalanta er et meget godt lag for tiden og de får det til å se lett ut, men det var ikke en 4-0-kamp. Det kunne fort ha sett annerledes ut. Midtjylland ønsker nok å slå tilbake. De kommer til å komme med alt de har, så vi må være klare, sier han til TV 2.

I selskap med Ajax og nettopp Atalanta, ser mange på Midtjylland som det svakeste laget i gruppa. Det er en beskrivelse Klopp liker dårlig.

– Det finnes ikke mindre lag i Champions League, det finnes bare lag. De vifter ikke med det hvite flagget før de kommer hit, de kommer hit for å kjempe og vi skal respektere det, er den tydelige beskjeden fra Liverpool-sjefen.

Nøkkelspillere ute

Klopp må også klare seg uten flere av sine viktigste brikker til møtet med den danske mesteren. Den mest prekære er kanskje Virgil van Dijk, som trolig er ute resten av sesongen med en korsbåndskade.

– Alle lag i verden ville ha savnet han, han er verdens beste midtstopper. Det er ikke lett. De andre stopperparene våre er ikke like vant til å spille sammen, men de har klart seg bra og det kommer til å bli bedre. Men man trenger tid for å erstatte en så viktig spiller, forklarer Klopp.

53-åringen opplyser også at to andre sentrale brikker trolig er utilgjengelige til kveldens kamp.

– Jeg tror ikke Thiago og Joël Matip er tilgjengelige. Vi tar det dag for dag, men de trenger litt mer tid. De blir mest sannsynlig ikke klare, avslutter Klopp.

Begge de to pådro seg en smell i Merseyside-derbyet mot Everton. Naby Keïta, som testet positivt for koronaviruset under landslagspausen, er også uaktuell.