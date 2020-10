Inga (15) har avlyst konfirmasjonen for tredje gang: – Det står det stor respekt av

Det er flere måneder siden Inga Tunold egentlig skulle blitt konfirmert, men en global pandemi har gjentatte ganger satt en stopper for feiringen.

– Jeg håpet at det endelig skulle bli noe av nå. Jeg har gledet meg masse til å samle familien og feire, sier Tunold.

Femtenåringen har fulgt nøye med på smittesituasjonen i Oslo og tok i dag det vanskelige valget om å avlyse konfirmasjonsfeiringen.

– Akkurat nå er det viktigere å tenke på smittevern enn konfirmasjonsfeiring, sier Tunold.

Ikke i tvil

Mandag ettermiddag kom Oslo kommune med nye tiltak for å begrense smitten i hovedstaden.

STRAMMET INN: Byrådet strammet mandag inn på en rekke tiltak i hovedstaden. Foto: Terje Bendiksby

– Hvis du kan utsette konfirmasjon, bryllup eller selskap, så gjør det, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse.

Inga skal konfirmeres i Oslo konserthus neste lørdag. Familien vet foreløpig ikke om seremonien skal holdes som normalt, men har uansett bestemt seg for å avlyse festen.

– Vi har tenkt på det i noen dager og jeg har snakket mye med mamma om det. Så da vi hørte rådet fra myndighetene var jeg egentlig ikke i tvil om hva jeg måtte gjøre, sier Tunold.

Ingen fest uten besteforeldre

Inga skulle egentlig konfirmeres i mai, men konfirmasjonen ble først utsatt til oktober og deretter til november. Nå har de valgt å utsette feiringen enda en gang.

– Det er jo veldig trist. Jeg har gledet meg så lenge, sier Tunold.

Festen skulle holdes på et hotell og Inga hadde gledet seg til god mat, taler og gaver. Det viktigste var likevel å kunne samle hele familien.

– Jeg vil at alle som kommer i konfirmasjonen skal føle seg trygge og ha det fint. Besteforeldrene mine skal ikke være bekymret for å bli smittet hvis de kommer, sier Tunold.

Det var heller ikke et alternativ å arrangere festen uten besteforeldrene, og Inga bestemte seg derfor for å utsette festen for tredje gang.

Voksent gjort

Ingas mor Anita Tunold er imponert over valget datteren har tatt.

– Det er veldig modent at hun har tatt det valget. Det er et tydelig bevis på at hun er klar til å tre inn i de voksnes rekker, sier Tunold.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er enig.

– Det er veldig synd at konfirmanter blir rammet av pandemien og smitteverntiltakene i Norge. Mange har gledet seg til konfirmasjon og kan også få økte kostnader ved å måtte utsette planlagte markeringer. Det at Inga likevel følger rådene og utsetter feiringen, står det stor respekt av, sier han.

Nakstad håper det vil bli mulig for henne å gjennomføre seremonien nå og så ta festen på etterskudd, men sier at det selvsagt er noe 15-åringen må vurdere.

– Hun er et flott eksempel på at unge mennesker tar smittevernrådene alvorlig og bidrar til at vi fortsatt har kontroll på smittespredningen i Norge, sier Nakstad.

Håper å ferie til sommeren

Familien forteller at de håper det kan bli konfirmasjonsfeiring til sommeren.

– Det er veldig uforutsigbart, men vi får vente til vi kan feire under hyggelige og vaksinerte forhold, sier Anita Tunold.

Inga gleder seg til den dagen hun kan ta på seg bunaden og feire sammen med familien.

– Jeg har et lite håp om at vi kan feire til sommeren. Jeg må bare ha troa, sier Tunold.