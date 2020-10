Takket nei til verdens beste klubb og drømmen om Champions League

Camilla Herrem (34) har gitt ut bok, og forteller der at hun i vår takket nei til verdens beste håndballklubb på kvinnesiden, Györ.

Hun valgte å bli i Sola, selv om hun på det tidspunktet ikke visste om klubben på hjemstedet berget plassen i REMA 1000-ligaen.

Og en plass i eliten var en forutsetning for at hun kunne fortsette på landslaget.

– Ja, nå fikk jeg tilbud fra Györ, og selvfølgelig fristet det å spille for et fantastisk lag som kan vinne Champions League. Det er jo det jeg drømmer om, sier Camilla Herrem til TV 2.

34-åringen har tatt elleve medaljer med Norge. Sju av dem gull i OL, VM og EM. Men hun har ikke klart å vinne den gjeveste tittelen for klubblag. I 2017 spilte hun finale for Vardar fra Makedonia, men tapte for nettopp Györ. Det ungarske topplaget, nå med fem norske landslagsspillere, har vunnet turneringen tre år på rad, og fem av de sju siste sesongene.

Måtte tenke seg om

En overgang til Györ kunne være det nærmeste en kommer en garanti for å vinne det Herrem ikke har vunnet internasjonalt.

– Jeg måtte tenke en stund på dette, men svaret ble gang på gang at jeg måtte ta en sjanse på at Sola reddet plassen. For meg har trivselen så mye å si. Det merket jeg godt da jeg spilte i Romania og Makedonia. Der var håndballbiten helt konge, men jeg må trives og være trygg på alt rundt meg, sier venstrekanten med 250 landskamper.

- Og akkurat nå var det et lett valg altså. Jeg vet det høres absurd ut, Györ mot Sola, men akkurat da trumfet Sola alt, sier Herrem.

- Og med det gullet du mangler?

- Ja, men når du har alt på plass hjemme, og det er ikke bare meg og Steffen lenger, sier hun og refererer til ektemannen Steffen Stegavik som etter hvert ble hennes nye trener i Sola.

- Det er Theo (sønnen) og Lykke (hunden) og hele familien. Da kjente jeg at det skal så mye til for at jeg skal flytte på meg. Jeg hadde ikke lyst til å pakke sammen alle tingene igjen, i alle fall ikke når Theo er i barnehagen og trives, og vi har hele familien rundt oss. Hele tanken på å flytte frister veldig lite.

Camilla Herrem var mange år i Byåsen i Trondheim før hun spilte ett år i Romania. Deretter ble det ett i Danmark og ett i Romania før hun reiste hjem til Sola og gamleklubben. Først denne sesongen, i Herrem sitt tredje år i comebacket på hjemmebane, har klubben kommet seg unna bunnstrid og nedrykk, opprykk og ny bunnstrid, og lagt seg på medaljeplass.

– Jeg trives så godt og synes det er gøy å spille hjemme på Sola. Og ha den fightingen i hver kamp. Alle kamper er jevne og vi kriger alltid for to poeng. Det er jo noe som gjør at jeg blir en bedre spiller også, sier Herrem.

Imponerte i nedrykksstriden

I fjor ble hun kåret til beste venstrekant i VM med utgangspunkt i en klubb som kjempet mot nedrykk i Norge. Det lokket Györ på banen.

– Helheten med Györ er fantastisk. Det er rutiner på alt og de har vunnet alt. Men det er en pakke deal for meg. Det må være verdt det å dra, flytte igjen og forlate alt det trygge og gode på Sola, og det trygge trumfer det meste. Å rive alt det vekk for at jeg skal vinne et Champions League gull? Nei, da ble det heller Sola, både spør og svarer Herrem selv.

– Familien går foran?

– Ja, uten tvil. Den går foran alt. Og så ordna det seg med Sola og jeg angrer ikke i det hele tatt. Jeg trives så godt. Nå har jeg Steffen som trener og har aldri sett han så mye som nå.

– Jeg føler jeg likevel har opplevd mye, så får det bare være med det Champions League-gullet. Jeg har fortsatt OL-gullet, sier Herrem med et stort smil.

Det er rangert på toppen av de sju gullene fra mesterskapene med Norge.