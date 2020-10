Sophie Elise innrømmer intenst «Voe»-hat

GOD KVELD NORGE (TV2): I den nye boka «Ting jeg har lært» skriver Sophie Elise Isachsen (25) om et tidligere brennende hat for toppbloggeren «Voe».

Da Isachsen var 15 år, hadde hun planlagt sin blogg-debut. Men den to år yngre Emilie Nereng, bedre kjent som «Voe», kom henne i forkjøpet. På kort tid havnet hun på topplisten på blogg.no.

«Voe» var i Isachsens øyne definisjonen på en såkalt «flink pike». Hun var «cheerleader», holdt seg unna alkohol og var naturlig pen.

«Voe var vakker da, hun er vakker nå. Veldig enkel å hate, med andre ord», skriver Isachsen i boka.

Selv om Isachsen selv mente at hun og Nereng var svært ulike, følte hun likevel at det ikke var plass til dem begge i blogg-Norge. Hun utsatte derfor å opprette bloggen.

Selv om hun hatet «Voe», beskriver hun hvordan hun samtidig var helt oppslukt av henne, og manisk fulgte med på bloggen hennes.

«Jeg hatet henne så mye at det brant i kroppen, og jeg var merkelig tiltrukket av henne på samme tid».

Kjente sjalusien koke i kroppen

Videre innrømmer Isachsen at hun gikk så langt at hun skrev stygge ting i kommentarfeltet til «Voe». I boka skriver hun «jeg kjente sjalusien koke i kroppen, det prikket i fingertuppene, og jeg tok til tastaturet». Under navnet «Pia» skrev hun «Du er ikke så pen som du tror». Senere skammet hun seg.

Omsider skjedde skandalen Isachsen hadde ventet på. Det hele startet med noen bilder som viste Nereng som drakk rusbrus og kysset med en jente. Omsider ble det for mye for «Voe» og hun slettet bloggen.

Kort tid etter opprettet Isachsen bloggen og beskriver hvordan også hun raskt fikk stempel som «et forbilde». Dette til tross for at Isachsen selv hevder at hun presenterte seg selv som «the bad girl».

Venner i dag

I boka påpeker Isachsen at hun og Nereng omgås som venner i dag.

Da God kveld Norge slår på tråden til Emilie Nereng, bekrefter hun at de to har stor respekt for hverandre i dag.

– Vi er jo venner nå, så hun har tullet med at hun var sjalu på meg før. Men det er jo ti år siden, og jeg fikk det aldri med meg da. Det skal jeg kanskje være glad for, sier Nereng.

I motsetning til Isachsen har hun aldri følt på noen konkurranse dem imellom.

– Forholdet vi har i dag er bygget på at vi forstår hverandre godt, avslutter hun.