Kane med sin syvende (!) assist til Son: – Dette begynner å bli latterlig

Premier Leagues fremste radarpar ble avgjørende igjen for Tottenham. José Mourinho deler æren med eks-sjefen.

Burnley-Tottenham 0-1

Tottenham-fansen er blitt bortskjemte med mål de siste ukene. På Turf Moor uteble det sprudlende angrepsspillet.

Få minutter etter at Harry Kane reddet en Burnley-avslutning på streken, steg han til værs i motstanderens boks. Stjernespissen stusset ballen videre til Heung-min Son, som stanget ballen i mål.

– Latterlig

Og man har hørt det før. Målet var ufattelig nok den syvende gangen Kane har assistert et Son-mål denne Premier League-sesongen – i Tottenhams sjette kamp.

– Dette begynner å bli latterlig, kommenterte TV 2s Simen Stamsø-Møller.

Totalt har Kane og Son assistert hverandre 29 ganger de siste sesongene. Bare Didier Drogba og Frank Lampard har samarbeidet om flere mål (36) i Premier League-historien, ifølge statistikktjenesten Opta.

– Vi forstår hverandre godt. Vi har snakket sammen veldig mange ganger. Han er utrolig, jeg trenger bare å løpe og så kommer ballen. Det er virkelig en fornøyelse å spille med ham, sier Son til britisk tv.

– Vi har et bra samarbeid gående. Forhåpentligvis kan det fortsette. Vi har mer forståelse, jeg går litt dypere og han løper inn bak. De siste årene har vi begge blitt liggende litt dypt noen ganger, forklarer Kane til britisk tv.

– Det er selvtillit òg. Når vi spiller bra, venter vi bare på neste kamp, fortsetter stjernespissen.

Deler æren med Pochettino

José Mourinho deler æren med mannen han tok jobben til, Mauricio Pochettino.

José Mourinho og Heung-min Son etter mandagens seier over Burnley. Foto: Michael Regan

– Det er en forståelse som stammer fra Mauricios tid. Jeg vil ikke ha all æren selv, la oss dele den med Mauricio. De har spilt sammen lenge, men sannsynligvis på en annen måte. For Harry spiller ikke bare som nier nå, sier Tottenham-manageren, ifølge BBC.

– Det som gleder meg mest med dem er at de er to klassespillere, men også nære venner. Ingen sjalusi, begge spiller for laget, roser Mourinho.

Avslutningen var Tottenhams første på mål i en seier som satt langt inne. London-laget står nå med elleve poeng i Premier League, to bak Everton på tabelltopp.

Slapp billig unna albue

I første omgang ble det knapt nok skapt en sjanse på Turf Moor. Tidlig i kampen oppstod det en situasjon hvor ekspertene mener at Tottenham kunne dratt fordelen av å spille med én mann mer.

Burnley-spiss Ashley Barnes plantet albuen i ansiktet på Toby Alderweireld. En blodig Tottenham-stopper fikk limt igjen et kutt over øyet.

– At det ikke blir gult kort, er en skandale. Men dommere gjør feil. «Fair enough». Spørsmålet er om dette er noe som skal være et rødt kort når du går inn med albuen i trynet på folk sånn. Jeg mener listen bør ligge mye lavere for å gi rødt kort i de situasjonene, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Han stilte dessuten spørsmål ved om Barnes gikk bevisst inn med albuen, til tross for at det er naturlig å ha armene over hodet når man hopper opp. Thorstvedt fikk støtte av ekspertkollegaen.

– Barnes er nok en som bruker det bevisst. Han har gjort dette mange ganger, og derfor er det en diskusjon om det kanskje skulle vært rødt kort. Jeg synes allerede i opphoppet at han kommer høyt med armene, og før han treffer Alderweireld, har han bestemt seg for at armen skal inn foran ham. Den kan absolutt diskuteres, sa Erik Huseklepp.