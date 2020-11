Han mistet faren sin til korona. Det ble helt avgjørende for Eric (31)

PHILADELPHIA (TV 2): Eric Nixon (31) minnes faren sin Ted. Han ble bare 63 år. Håndteringen av pandemien blir avgjørende for hvem Eric stemmer på under presidentvalget.

Velkommen til Pennsylvania, kontrastenes delstat. Mange kaller det et slags mikrokosmos av USA og et tydelig eksempel på et stadig mer splittet land.

Nå er alles øyne rettet mot delstaten, som ligger i det såkalte rustbeltet. Nok en gang spås den å bli avgjørende for presidentvalget. Både Trump og demokratenes kandidat Biden valfarter hit i et forrykende tempo i håp om å klore til seg de viktige stemmene.

Pennsylvania var en av statene som sikret Trump en knapp seier i 2016. Eric Nixon håper og ber om at det ikke vil skje igjen.

– Pappa var så sterk

Vi møter 31-åringen på Laurel Hill gravlund i storbyen Philadelphia. Det er her faren hans, Ted Nixon, hviler.

– Jeg savner samtalene våre. Vi pleide å snakke om livet. Og så diskuterte vi nerdete greier som Star Trek, sier Eric, og ler litt av minnene som strømmer på.

Eric sammen med sin far, Ted Nixon. Foto: Privat

Han retter på munnbindet før han fortsetter. Munnbind er påbudt i Pennsylvania.

– Pappa var sterk. En mann, en skikkelig mann. Han hadde alltid to jobber for å kunne forsørge oss i familien. Men han var ikke alltid like sofistikert - han kunne for eksempel ikke danse om det så stod om livet, sier Eric med smilende øyne, før han legger til:

– Jeg elsket ham.

Dødsfallet kom uventet

Kirkeklokkene begynner å kime i bakgrunnen. Eric blir stille og koster vekk noen løvblad fra farens grav.

– Det kom som et sjokk at vi mistet ham på den måten, sier han rørt.

63 år gamle Ted ble syk i mars, da pandemien for alvor slo til med all sin dødelige kraft. Ted ble tungpustet, og feberen fløy opp og ned. Han hadde høyt blodtrykk og familien var bekymret. Men 63-åringen insisterte på at det kom til å gå bra. Det gjorde jo alltid det.

Men en dag ble han plutselig dårligere. Mye dårligere.

– Beina hans bare sviktet under ham, og han gispet etter luft. Vi fikk båret ham inn i sengen. Vi forsøkte å få ham til å roe seg ned for å hjelpe ham å puste. Men etter en stund trakk han sitt siste åndedrag. Han så på mamma, han så på meg - og så var han borte.

Velgerne opptatt av pandemi-håndteringen

Ifølge meningsmålinger er håndteringen av pandemien en av de viktigste sakene for velgerne, også her i Pennsylvania. Donald Trump gjør det fremdeles bra i rurale strøk, mens Joe Biden er den soleklare favoritten i storbyene.

– Jeg kommer til å troppe opp i stemmelokalet klokken fire om morgenen! Og jeg tar med meg barna mine også. Jeg vil vise dem hvor viktig det er å stemme, sier dr. Ala Stanford.

Da pandemien startet i vår, merket hun raskt at afroamerikanere og latinamerikanere ble hardest rammet. Hun satt kirurg-karrieren på vent og startet Black doctors covid consortium.

Siden den gang har hun og teamet hennes reist rundt i fattige bydeler i Philadelphia for å tilby gratis koronatest og rådgivning, og nå også gratis influensavaksine.

Dr. Ala Stanford i Black doctors covid consortium i Philadelphia forklarer vesle Rihanna (9) hvordan korona-testen skal utføres og setter også influensavaksine. Bildet er tatt med tillatelse fra Rihannas mor. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Mener Trump fører umenneskelig politikk

Stanford hudfletter president Trump sin håndtering av koronaviruset.

– Pandemien er en tragedie for absolutt alle, men svarte amerikanere har mye høyere risiko for å dø av covid-19 enn hvite. Det skyldes hovedsakelig ulikheter og rasisme, mener Stanford.

Hun håper Joe Biden vil gjøre noe med disse ulikhetene. En annen viktig årsak til at hun stemmer på Biden er at han vil beholde helseloven ACA, mer kjent som Obamacare. Denne sikrer mange millioner amerikanere helseforsikring.

Allerede i valgkampen i 2016 lovet Trump å fjerne og erstatte Obamacare, men etter snart fire år i Det hvite hus har han kun lykkes med å innføre mindre endringer.

– Det er fullstendig umenneskelig at presidenten kjemper for å fjerne ACA midt i en pandemi. Det beviser at han ikke bryr seg om de svakeste, sier Stanford.

Biden lover en nasjonal plan fra dag én

Tilbake på gravlunden i Philadelphia forteller Eric Nixon at han allerede har stemt via post, sammen med sin søster og mor. Ingen av dem var i tvil om hvem de skulle stemme på.

– Joe Biden. Han har i det minste en plan for hvordan han vil håndtere pandemien. Det har ikke Trump.

Biden lover å innføre en lang rekke tiltak i kampen mot koronaviruset.

Han vil ha en nasjonal plan for omfattende testing og smittesporing, han lover å sørge for tilstrekkelig med smittevernutstyr og han understreker at han vil bygge sin politikk etter råd fra de medisinske ekspertene.

I tillegg vil han legge frem en plan for hvordan samfunnet kan gjenåpne på en trygg måte, og han vil fokusere på hvordan USA best kan beskytte de som er i risikosonen, inkludert de eldre.

Han vil også be alle guvernørene om å påby munnbind, og vil selv innføre påbud føderalt der han har mandat til det.

Det er påbudt med munnbind i hele Pennsylvania for alle over to år. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Munnbind redder liv. Punktum, er Bidens mantra.

Slike smitteverntiltak kommer til å bli møtt av motstand. Det begriper ikke Eric.

– Det er mange folk som ikke forstår alvoret av situasjonen. De tror ikke viruset angår dem. Enkelte tror ikke at det er ekte.

– Hva vil du si til dem?

– Bruk munnbind! Hvis ikke kan du bli smittet og gi det videre til noen du elsker. Da kan jeg love deg at det blir ekte.