Tom Harald Hagen hylles: – Sender signaler til spillere òg

Toppdommeren stod mandag kveld frem som homofil i et intervju med lokalavisen Glåmdalen. Nå fullroses han for åpenheten.

– Det er viktig å vise at fotballen og idretten er for alle. Og at det er rom for å være med å delta og bidra i Fotball-Norge uansett hvem du er. Det er et viktig poeng, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Søndag dømte Tom Harald Hagen (42) Vålerenga-Kristiansund, hvor Flamur Kastrati kalte Dag-Eilev Fagermo for «en jævla soper». Dagen derpå stod han frem som homofil i lokalavisen Glåmdalen.

– På herresiden i fotballmiljøet har det i mange år nå vært et ønske om at noen står frem dersom de er homofile. Mange klubber har sagt «dette er det rom for hos oss». For mange har det nok latt vente på seg, siden man vet at det kan bli mediekjør og lite fokus på sportslige prestasjoner. Det at en dommer på toppnivå nå står frem som homofil, synes jeg er veldig positivt, sier Gjestvang.

– Sender signaler til spillere òg

Norsk herrefotball har mer eller mindre vært blottet for profiler som har stått frem som homofil. FRI-lederen mener at Hagens åpenhet kan bidra til å gjøre en tilsvarende situasjon enklere for andre.

– Jeg tenker også at det her sender noen signaler til unge dommerspirer, men til spillere ellers òg, som ser at her er det rom for å være hele meg. Også på fotballbanen, sier Gjestvang.

TV 2 Sportens kommentator, Mina Finstad Berg, kaller det tøft og kult at Hagen nå velger å stå frem som homofil. Hun tror dette blir en lakmustest for å se om det er sant at det er plass til alle i fotballen.

Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Det står respekt av valget han tar nå i lys av saken i går. Norske supporterklubber har jo sagt at det er uproblematisk med homofile spillere. Nå blir det spennende å se hvordan det går. Dommere får jo mye dritt i utgangspunktet, men jeg har troen på at det vil gå bra. Nå er det såpass mye oppmerksomhet rundt problematikken at jeg tror det hele blir positivt, sier hun.

Berg sier dette rett og slett er en veldig viktig dag for fotballen.

– Det er utrolig positivt at det nå finnes konkrete forbilder. Det har vært en mangel i herrefotballen. Man kan prate så mye man vil, men det er vanskelig uten eksempler. Nå kan dette hjelpe unge gutter som lurer på om det er en plass for homofile i fotballen, mener TV 2s sportskommentator.

– Tusen takk!

I sosiale medier står hyllesten av Hagen i kø. Gjert Moldestad, som er talsmann for Norsk Supporterallianse og selv homofil, tror dette kan være til stor hjelp for andre.

– Vi trenger eksemplene som viser oss at det går fint å være åpen homofil i herrefotballen. Tusen takk! Selv har jeg vært åpen om min legning en stund nå, og det har gått kjempebra. Jeg har mottatt så mye oppmuntring fra mine venner på tribunen og i fotballen ellers. Jeg håper at du opplever det samme, skriver Moldestad på Twitter.

Vi har mange store norske prestasjoner i 2020, men for meg er årets vinner i norsk toppfotball Tom Harald Hagen! — Jonas Lian Hansen (@JonasLHans1) October 26, 2020

Heia mangfold! Engasjement på tribunen er bra, men skjellsord og hets basert på legning er faktisk helt bak mål! #AlleUansett #fotballforalle



Tom Harald Hagen, takk for at du viser vei🌈 pic.twitter.com/c3kJSr5fzi — Stabæk Fotball (@Stabaek) October 26, 2020

Tom Harald Hagen! 👏👏



Soleklar kandidat til Årets navn for 2020 — Helge Børresen (@heborres) October 26, 2020