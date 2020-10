Derfor trenger du ikke bruke munnbind på treningssenter

Sjef i SATS Norge, Wenche Evertsen, påpeker at verken regjeringen eller Oslo kommune nevnte treningsbransjen da nye koronatiltak ble presentert mandag.

Oslo kommune innførte blant annet påbud om munnbind på offentlige steder innendørs når meteren ikke kan holdes.

Evertsen peker på at bransjen er underlagt strenge restriksjoner som nettopp skal sikre dem å holde avstand.

– Slik vi forstår det skal det ikke være nødvendig med munnbind på et treningssenter. Bransjen er allerede underlagt strenge restriksjoner og praktiserer gode rutiner for smittevern som sikrer at vi klarer å opprettholde avstandsregler og har gode rutiner på smittevern.

– Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger, men på dette tidspunktet innfører vi ikke påbud om munnbindbruk på treningsstudioene våres. Om folk derimot ønsker å bruke det, står de selvsagt fritt til å gjøre det.

GODE PÅ SMITTEVERN: Sjef i SATS Norge Wenche Evertsen mener det er en god bekreftelse på at treningsbransjen gjør en god jobb med smittevern, da de ikke ble nevnt under noen av mandagens pressekonferanser. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

Behandlet ulikt

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at på utesteder er det flere mennesker samtidig, både på kveldstid og i helgene. I tillegg er de mer i kontakt med hverandre, og flytter mer på seg.

– På treningssentrene er du som regel ved et apparat og har god avstand. Det er også mer plass på treningssentrene, sier han.

Han påpeker at de har få utbrudd på treningssentrene, sammenliknet med utestedene.

– Derfor blir det behandlet forskjellig, når det gjelder disse tilfellene.

Lite berørt bransje

Evertsen mener at ingen kilder kan spores tilbake til et treningssenter, fordi gode rutiner for smittevern blir opprettholdt.

– At treningsbransjen ikke ble nevnt i dag mener jeg vi skal se på som en bekreftelse på at vi gjør en god jobb for å sikre godt smittevern. Vi jobber med å opprettholde gode rutiner hver dag for at det skal være trygt å trene på våre sentre. Det får jeg også bekreftet fra medlemmer – at de opplever det som trygt, sier hun.

Evertsen forteller at siden treningssentrene gjenåpnet 15. juni, har SATS hatt over tre millioner besøkende.

– I de ytterst få tilfellene hvor et medlem har trent og testet positivt for korona i ettertid, har ingen smitte blitt sporet tilbake til et senter.

Hun påpeker at kjeden har gode systemer for innsjekking, noe som gjør at de kan bidra til smitteoppsporing.

– Vi har en tett og god dialog med lokale smittevernkontor i smittetilfellene. Vi får gode tilbakemeldinger fra dem på gode rutiner og hvordan vi jobber med smittevern, sier hun.

– Så lenge vi opprettholder gode rutiner og følger smittevernveilederen, er det trygt å trene. Det er viktig å huske på tror jeg. I tiden fremover kan man risikere større grad av isolasjon og lite sosial kontakt. Da er bevegelse og fysisk aktivitet viktig for både fysisk og psykisk helse.

Forberedt

Hun er imidlertid tydelig på at dersom det skulle komme nye retningslinjer fra helsemyndighetene, er de forberedt på å snu seg rundt og tilpasse seg.

– Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger, så dersom det kommer endringer som gjelder oss, vil vi tilpasse oss dette.

Smittevernet i treningsbransjen er blant annet bundet til avstand. Ved hard, fysisk aktivitet er kravet to meters avstand. Ved moderat, fysisk aktivitet er kravet én meter. Evertsen påpeker at hvor mange kvadratmeter du har tilgjengelig, avgjør hvor mange mennesker du kan ha inne på studioet til en hver tid.

Lærepenge

At det blir innført strengere koronatiltak, både nasjonalt og i enkelte byer, mener hun er en viktig lærepenge for oss alle.

– Det gjelder å følge retningslinjene overalt. Det er en viktig lærepenge, nå som det nok en gang strammes inn. Vi har ikke råd til å senke skuldrene. Vår bransje jobber knallhardt hver dag for at det skal være tryggest mulig å trene.

Til tross for at smitten øker, kjenner ikke Evertsen seg igjen i at kundene faller fra.

– Vi opplever en god interesse for å melde seg inn, og merker ikke betydelig frafall. Det tror jeg henger sammen med at det oppleves som trygt.