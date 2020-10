Åpner opp om eget underliv i ny bok: – Opererte i hemmelighet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Et gjennomgående tema i boka «Ting jeg har lært» er Sophie Elise Isachsens (25) usikkerhet knyttet til egne kjønnslepper.

Sophie Elise Isachsen begynte å blogge i 2011, og har senere medvirket i seks sesonger av den populære serien «Bloggerne». I tillegg har hun hatt tre sesonger med serien «Sophie Elises verden».

De seneste årene har hun bemerket seg som forfatter, og lanserer nå sin tredje bok «Ting jeg har lært». Tidligere har hun gitt ut bøkene «Forbilde» og «Elsk meg».

I den nyutgitte boka reflekterer Isachsen over komplekser rundt egen kropp og legning.

Hun deler åpenhjertig hendelser fra eget liv som har resultert i skam, angst og dårlig selvbilde. Dette omfatter både tiden før og etter hun begynte å blogge.

Følte seg annerledes

Leserne får være med på hennes egen seksuelle reise. Hun sammenligner sitt forhold til sex i tenårene med vin. «Det trenger ikke smake godt, bare få det ned. Gi meg den billigste vinen du har med høyest mulig alkoholprosent, tøm og røm, bli ferdig med det».

Ifølge 25-åringen handlet mye av hennes seksuelle usikkerhet om komplekser for eget underliv. I jentegarderoben på skolen fikk hun spydige kommentarer slengt etter seg.

I boka skriver hun hvordan hun diskré prøvde å skjule de store indre kjønnsleppene sine i dusjen, og hvordan en jente i klassen «pekte på fitta mi og spurte om jeg hadde vært utsatt for en ulykke».

Dette førte til at Isachsen som tolvåring sto i speilet og drømte om å klippe av seg kjønnsleppene.

Frykt for å vise frem eget kjønnsorgan

Skammen over å føle seg annerledes førte til at hennes forhold til sex ikke var basert på egen nytelse. Som hun skriver i boka, følte hun seg tidlig tiltrukket av jenter, men frykten for å måtte vise frem kjønnsorganet sitt til en annen jente skremte henne fra å tørre å utforske i en ung alder.

VIXEN: Sophie Elise Isachsen vant årets business under i 2019 Foto: Vidar Ruud/Scanpix

«Å være intim sammen med en jente ville innebære å spre beina og si: «Dette er meg, jeg er usikker på fitta mi». For jenter merker sånt. Vi merker når den andre trekker seg unna, når man ikke er helt til stede. Ingen gutt hadde noen gang spurt, for med en mann kunne jeg bare leke pornostjerne».

I mange år viste hun seg aldri helt naken, og fortalte ikke til noen hvordan det lå an med eget underliv. Hun skriver at hun ikke lot gutter utføre oralsex på henne, og unnskyldte det med at hun ikke likte det.

I boka skriver hun om et møte hun hadde med en jente hun møtte på dateappen Tinder. Til henne skal hun for første gang ha fortalt hemmeligheten sin.

Opererte i hemmelighet

I boka avslører 25-åringen at hun til slutt bestemte seg for å operere underlivet. På dette tidspunktet hadde hun allerede operert puppene, nesa og rumpa. Men det som ifølge henne selv plagde henne aller mest, hadde hun enda ikke gjort noe med.

Hun skriver om hvordan hun vegret seg for å i det hele tatt skulle fortelle en lege om underlivet sitt, og hvordan hun følte at det ikke var akseptabelt å «operere fitta si fordi du synes den er stygg».

Hadde jeg derimot fortalt at det var vondt − visse truser, visse bukser, eller å sitte på en viss måte på stolen, enkelte ganger klarte jeg ikke å ha sex, fordi kjønnsleppene mine ble dratt innover − at det var en fysisk årsak til operasjonen og ikke en estetisk, så ville de ha forstått.

Uten å fortelle det til noen, ikke en gang hennes daværende kjæreste, gjennomførte hun inngrepet. Smertene i etterkant kamuflerte hun med «mensensmerter».

En uvanlig problemstilling

Sexolog Esben Esther Pirelli (71) sier til God kveld Norge at kjønnslepper er veldig følsomme organer med mange nerver.

SEXOLOG: Esben Esther Pirelli er lege og spesialist i klinisk sexologi. Foto: Bjørn Sigurdson/Scanpix

– Så hvis de kommer til besvær, er det all grunn til å justere på de, istedenfor å måtte gå med vide bukser eller skjørt til enhver tid.

På den annen side sier hen at å være åpen om denne problemstillingen slik som Isachsen er i boka, kan føre til at jenter som ikke trenger å operere av medisinske årsaker, kan ønske å gjøre det av estetiske grunner.

På spørsmål om det er en vanlig problemstilling at kjønnslepper er så store at de er til sjenanse, sier hen at det er noe hen har vært borte i bare to ganger på sine 30 år som sexolog.

Videre sier Pirelli at sjenanse for å vise frem et underliv som man selv anser som «feil» er vanlig.

– Jeg synes det er fint med åpenhet rundt dette. Ærevære de som står frem med sine historier, der det virker som det har vært all grunn til å gjøre noe med det. Vi trenger de menneskene som gjør det, avslutter sexologen.