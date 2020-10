Dømte kamp med homohets – nå står han frem som homofil

Søndag kalte Kristiansund-spilleren Flamur Kastrati Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for «en jævla soper», og er blitt utestengt av egen klubb i påvente av NFFs reaksjon.

Tom Harald Hagen dømte kampen. I et intervju med lokalavisen Glåmdalen står han frem som homofil.

– Jeg føler at tiden er moden, og jeg kan ikke tenke meg at det blir noe annet enn positivt for min del, sier fotballdommeren til avisen.

TV 2 har vært i kontakt med Hagen, som gir grønt lys til at intervjuet med Glåmdalen siteres.

Etter Vålerenga-Kristiansund fikk han flere meldinger fra dommerkollegaer som i etterkant sa at «vi tenkte vårt når det var du som dømte kampen», forteller Hagen.

– Det er jo toppen av ironi at det er akkurat jeg som dømmer den kampen, sier han og gliser, ifølge Glåmdalen.

Kastrati la seg flat etter kampen, og sa at han ikke visste hva «soper» betydde.

– Men jeg skal ikke dømme noen. Det som kom ut i går er antageligvis ubevisst, og det er kanskje en slang i enkelte deler av fotballmiljøet. Men vi må få det bort, det skremmer helt sikkert noen ut av fotballmiljøet. Personlig har jeg bare gode erfaringer med det samme miljøet. Vi har årlige dommersamlinger, og der har det vært en selvfølge at jeg har hatt med partneren min – det har alltid blitt godt mottatt, sier Hagen til avisen.

TV 2 Sportens kommentator, Mina Finstad Berg, kaller det tøft og kult at Hagen nå velger å stå frem som homofil. Hun tror dette blir en lakmustest for å se om det er sant at det er plass til alle i fotballen.

– Det står respekt av valget han tar nå i lys av saken i går. Norske supporterklubber har jo sagt at det er uproblematisk med homofile spillere. Nå blir det spennende å se hvordan det går. Dommere får jo mye dritt i utgangspunktet, men jeg har troen på at det vil gå bra. Nå er det såpass mye oppmerksomhet rundt problematikken at jeg tror det hele blir positivt, sier hun.

Saken utvides.