Derfor kan Trump vinne

Ikke alt var bedre før for den jevne amerikaner, men mange husker en mer komfortabel hverdag der de jobbet i et tryggere arbeidsliv med bedre vilkår, som ikke var like utsatt for konkurranse fra utlandet.

De husker et land som var fremtidsrettet, en bedre hverdag og en tid der politikere, selv om de kranglet, oftere ble enige om tiltak som gjorde folket godt.

Dyp politikerforakt

De siste førti årene har denne versjonen av USA bleknet. Ikke for alle selvfølgelig, for flere har blitt langt rikere enn før, i takt med en eksploderende økonomisk ulikhet. Frihandel og globalisering har imidlertid drevet rådrift på store deler av den amerikanske befolkningen i flere tiår, enten det er bonden i Iowa, kullarbeideren i Kentucky eller Fast food-ansatte i Los Angeles.

De folkevalgte som kunne stoppet blødningen har sviktet. I søken etter makt har de støpt fast to partier i totalt motstridende utgaver, som primært er opptatt av gjenvalg over løsninger. Som igjen har ført til dyp politikerforakt mot de politiske elitene i begge partier.

Barack Obama lovet å endre dette, men lovet for mye. Den nasjonale rusen fra 2008-valgkampen ble umiddelbart erstattet av den verste skallebanken i moderne historie, finanskrisen. For de som allerede led av de langvarige, strukturelle endringene som følge av globalisering, må dette ha føltes som at noen stakk en kniv rett i et åpent sår.

Lur og heldig

Det tok lang tid før det ble bedre, men Donald Trump var både lur og heldig før valget i 2016. I de syv årene etter finanskrisen gikk (bokstavelig talt) 99 prosent av de nye jobbene til folk med høyere utdanning. Trump var lur fordi han anerkjente de stemmene som ikke hadde fått ta del i denne festen. Han var heldig med timingen fordi det økonomiske comebacket etter hvert nådde mange av disse velgerne, etter at han ble innsatt.

Det har bekreftet inntrykket blant mange at Trump kan økonomi. Som jo amerikanere trodde fra før, fordi han hadde kultivert dette imaget i 40 år og ledet et TV-program som hyllet nettopp hans evne til å tjene penger. Selv i dag gir et flertall av velgere Trump best karakter på økonomi. Derfor snakker Trump om økonomi når Biden snakker om korona, klima og minoritetsvelgere.

Av de som følte seg sett i 2016, er svært mange fortsatt entusiastiske om Trump. En del av de som skal stemme på Biden virker i stor grad å ønske dette fordi han ikke er den republikanske presidenten. Og selv om mange ikke like twitringen hans, kommer som oftest før et «men» og en setning som uttrykker støtte til presidenten.

Motoren i Trump-støtten

Det kan handle om at presidenten er god på å fortsatt fremheve flere kapitler i denne moderne amerikanske tragedien. Han gjentar til det sedvanlige at Biden har vært politiker i 47 år uten å ha noen resultater å vise til. Han lufter jevnlig Kina og Mexico, to land som har tjent på USAs tap i globaliseringens verden. Han maner frem de villeste konspirasjonsteoriene om alt fra Hunter Biden til Obama-administrasjonens påståtte avlytting av Trump i 2016. Med dette ønsker Trump å minne folk på forakten de føler rundt Washingtons fastlåste ordskifte og mangelen på løsninger.

Den hvite arbeiderklassen er motoren i Trumps støtte, men ikke de eneste som har grunner til å stemme på ham. Industrifolk vil stemme på han fordi han støtter kull, olje og klimaderegulering. Rike velgere fordi han kutter skatter. Konservative fordi han er en kulturkriger som fyller rettssystemet med konservative dommere. Rasister fordi han jevnlig blåser i hundefløyta. Konspi-USA fordi han nekter å snakke ned Qanon. Apatiske amerikanere fordi han elsker å snakke ned politikere. Tradisjonelle republikanere fordi de lever i et polarisert topartisystem der det er utenkelig å stemme på en demokrat. Og kanskje en god del vanlige folk som ante konturene av noen få flere lapper i lommeboka før pandemien, og mener at Trump bør belønnes for det.

Folks frustrasjon

I 2016 var Donald Trump en beholder full av folks frustrasjon over at hverdagen deres ikke matchet drømmene de ble lovet. I 2020 har de kanskje innsett at ikke heller han klarte å gjøre noe med det. Men hvis han vinner vil det i stor grad handle om at flere av velgerne fortsatt er mer frustrerte over kreftene som har forurenset den amerikanske hverdagen og ordskiftet i lang tid.