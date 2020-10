– Det kan ikke måles med noe, selv ikke idrettsprestasjoner

– Jeg trives helt fantastisk! Det er en klisjé. Alle foreldre sier at det er helt nydelig, men det er jo det. Den lever i beste velgående hos meg òg, sier Kjetil Jansrud med et smil.

– Hvis det svekker meg, er det utelukkende min egen feil. For det finnes bare positive ting i det her, fortsetter han.

– Kan ikke måles med noe

I juli ble stjernealpinisten og samboeren Benedicte Isabel Mortensen foreldre til deres første barn. Glad, spent og litt nervøs, lød det fra Jansrud da.

35-åringen trives godt med den store forandringen i livet.

– Det er mer omfattende enn man kanskje ser for seg. Så treffer den oppmerksomheten og energien det tar litt som en murvegg, for det er mye å gjøre. Jeg er dypt imponert over min partner, og det er litt kult å kunne stå i hvert fall deler av det selv også, og finne ut at man har mye kapasitet som menneske.

– De stundene som er bra, er enda bedre enn jeg så for meg at det kunne være. Når Frøya smiler, når hun har det bra, er ferdigspist og alt er helt toppers, kan ikke det måles med noe. Selv ikke idrettsprestasjoner, sier mannen med både OL- og VM-gull på CV-en.

– Kanskje noe vi menn sliter med i starten

For Jansruds del er det aktuelt å starte sesongen den første helgen i desember med storslalåm i Val d'Isere.

– Gruer du deg til å reise bort?

– Jeg kjenner litt på det. Det har kommet de siste ukene nå.

– Du føler på mestringen som mann. Uten å gå i dybde på det, er noe som kanskje vi menn sliter med i starten å få nok ansvar. Å kunne bidra med noe hvor du får en bekreftelse fra det barnet at «nå liker jeg det du gjør.» Vi har gjort det nå. Jeg har kunnet legge henne og ta en del av jobben, som gjør at du føler veldig på den takknemligheten, forklarer en smilende Jansrud.

– Da er det plutselig brått litt verre å reise. For da merker man at man vil være der hele tiden, og være den støtten som du føler at hun trenger, som ikke bare er mamma lenger. Jeg er veldig spent utover sesongen hvordan det vil være, fortsetter han.

I en sesong som blir sterkt preget av koronaviruset, er det heller ikke like lett å ta familien med seg på konkurranser.

– Jeg gleder meg til å stå på ski, og gruer meg litt til å være borte fra familien, medgir Jansrud.

Karriereforlenger

Han tar høyde for å fortsette i hvert fall til OL i 2022. Da vil Jansrud være 36 år. At han er blitt far, tror han kan være en karriereforlenger.

– I mine 15-20 år på landslag, har jeg alltid hatt fokus på å være en 24-timersutøver. Hvile og trene. Det er en slitsom greie. Når man blir pappa, merker man at det er verdens deiligste liv å være idrettsutøver. Du kan sove hele natten, og slipper å stå opp for å skifte bleier.

– Så skal du stå noen timer på ski, så kan du sove hvis du vil det, og så trene litt til. Det er verdens mest privilegerte liv. Sånn sett tenker jeg at det er en karriereforlenger, for alle idrettsutøvere skjønner at her må jeg bare drive med idrett så lenge som mulig.

– Jeg tenker også at det er karriereforlengende fordi man setter pris på det på en helt annen måte, forklarer Jansrud.

– Hvor lenge har du fått lov til å fortsette?

– Jeg har heldigvis en samboer som ikke har satt en tidsbegrensning på det. Jeg har sagt veldig tydelig at jeg sikter meg inn mot et OL til. Da har jeg vært med på mange av de. Det føles veldig naturlig å tenke på å gi seg da, svarer han med et smil.