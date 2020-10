Refset Tajiks bokomslag: – Skurrer

Forrige uke ble Ap-politiker Hadia Tajik sin nye bok «Frihet: En politisk og personlig historie» lansert. Bokcoveret til Ap-politiker Hadia Tajik har derimot skapt debatt.

I en kronikk i Stavanger Aftenblad går fakultetsdirektør ved universitet i Stavanger Karoline Holmboe Høibo hardt ut mot Tajik, og sier hun ødelegger for seg selv med bokomslaget.

Hun forklarer at bruk av bilder ikke er tilfeldig, og særlig ikke i denne sammenhengen.

– Vi har å gjøre med en erfaren dame, og et erfarent forlag som er veldig bevisst på hva bilder kommuniserer til oss, sier hun.

Forførende

Holmboe Høibo sier at bokomslaget gir henne en assosiasjon til motemagasiner.

Per Bortens halvnakne kropp: https://t.co/192fpmGFZ1 — Hadia Tajik (@HadiaTajik) October 26, 2020

– Det gir meg en forventning om at det er et lettere innhold, enn det det fortjener. Hun har et viktig budskap og skriver godt, men det skurrer når bildet gir meg en forventning om å lese et motemagasin.

I kronikken skriver hun blant annet at omslaget minner henne om boken «Fifty Shades of Grey». Holmboe Høiboe sier at hun knytter omslaget til noe forførende.

– Kroppsposituren hennes, fargebruk, materialbruk gir meg assosiasjoner til noe forførende.

Tilhører fortiden

Kollega av Tajik, Kamzy Gunaratman forstår ikke hvorfor folk har behov for å kontrollere kvinnekroppen i dagenes samfunn. Hun mener det tilhører fortiden.

– Jeg synes det Hadia gjør er å skrive om frihet, og praktisere det. Hun kler seg som hun selv vil og slik hun vil framstå, og det er slik verden skal være. Hun har vært med på å skape den friheten for oss som kommer etter, bør få oppleve.

Høibo støtter imidlertid Gunaratman, og påpeker at kronikken ikke handler hvordan kvinner skal kle seg.

– Det handler om bildet i en bestemt kontekst. Det er ikke alle som har tenkt samme som meg, men mange har sagt at de grubler over hva omslagsbildet forsøkte å kommunisere. Det har vært litt av grunnen til at de har kjøpt boken.

Høibo påpeker at Tiden Forlag som utgir boken til Tajik har lyktes i boksalget på den måten.

– Bruk av bilder er ikke tilfeldig, og hvert fall ikke i denne sammenhengen hvor en erfaren kvinne og et erfarent forlag er veldig bevisst på hva bildet kommuniserer til oss. Det er interessant å diskutere hva forlaget ønsker å kommunisere med et slikt type bildet. Hva sier det om samfunnet vi lever i, spør hun.

Reagerer sterkt

Da Gunaratman så bokomslaget var hennes umiddelbare tanke at den boken hadde hun lyst til å lese. Hun mener kronikken ikke ville blitt skrevet, dersom det dreide seg om en mann.

– Jeg reagerer sterkt på at vi forholder oss til et sett med regler som kvinner, for å bli tatt på alvor.

Høibo påpeker at det er ingenting i kronikken som legitimerer uønsket seksuell oppmerksomhet, uansett hvordan man kler seg.

I kronikken skriver hun blant annet at det er dumt at man må føne høret for å selge bøker. Den referansen viser Høibo til den amerikanske politikeren Hillary Clinton som fikk beskjed om å pynte seg, særlig for å ikke svekke ryktet til ektemannen sin, Bill Clinton.

– Jeg er livredd for at dette skal skje igjen. At kvinner på må pynte seg for å bli hørt. Man skal bli hørt uansett, sier hun.

– Hva er galt i å pynte seg på sitt eget bokcover?

– Det er ikke i utgangspunktet ikke noe galt i det. Men slik jeg kjenner Hadia, så er det noe som bryter med den fremstillingen jeg kjenner henne i fra før. Dette bildet hadde ikke vært problematisk på forsiden av Vogue.

– Det er konteksten som avgjør her. Jeg er ikke ute etter å ta Hadia.