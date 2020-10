– Håper alle barn kan gi bestemor og bestefar en klem til jul

Det blir gjort noen unntak for barn fra de nye koronatiltakene. Det betyr at barn får lov til å feire bursdag og halloween med kohorten sin.

Mandag strammet regjeringen inn på en rekke nasjonale koronatiltak. Et av de nye tiltakene er at man i private hjem ikke bør ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.

Denne anbefalingen gjelder derimot ikke for barn i barnehage- og barneskolealder.

– Barna skal få lov til å være sammen med unger de allerede er mye sammen med. Det er ikke like strengt overfor de yngste som de voksne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Hun understreker likevel at foreldre må sjekke de lokale smittevernreglene før de inviterer til barneselskap.

Varer til desember

Regjeringens ny nasjonale koronatiltak gjelder fra natt til onsdag og vil vare frem til tidlig desember.

Melby sier at hun håper tiltakene virker slik at vi kan slå ned smitten og lette opp på tiltakene når det nærmer seg jul.

– Vi håper at alle barn kan gi bestemor og bestefar en klem til jul, at ungdomsskoleelever kan henge sammen i romjulen og at studenter kan møte gamle kjente når de kommer hjem til jul. Hvis vi alle tar et krafttak nå, så tror vi at vi skal klare dette sammen, sier Melby.

En annerledes Halloween

Mange barn har sett fram til å feire Halloween i helgen, men det blir ingen vanlig feiring i år.

– Er det greit at barn går knask eller knep i år?

– Barna har også mulighet til å gå knask eller knep, men kun til husstandene til barna de er i kohort med. Det går an å gjøre avtale med de andre foreldrene i kohorten sånn at man kan gjennomføre dette på en smittevennlig måte, sier helsedirektør Bjørn Guldvåg.

Det gjøres ingen unntak for elever og unge voksne som går på ungdomsskole og videregående, eller som er studenter.

– Det er veldig viktig at også ungdommer overholder de grunnleggende smittevernreglene, sa Melby, og la til at målet er å kunne lempe på tiltakene til jul.

Fritidsaktiviteter unntas regelen



Oslo kommune skjerper koronarestriksjonene etter ny stigning i smittetallene og innfører såkalte sosiale bobler.



Det innebærer at byens innbyggere ikke bør ha kontakt med mer enn ti personer i uka utover egen husstand, jobbkolleger, samt barnas klasse- og barnehagekohorter.

Raymond Johansen sier at også barnas fritidsaktiviteter skal unntas regelen om maks ti personer per uke.

– Det er fordi barn er mindre smittet, og det er vanskelig å overholde, sier Johansen til NTB