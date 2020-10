Klæbo: – Det er viktigere enn verdenscupen slik ting er nå

– Smittevern er viktigere enn verdenscupen slik ting er nå.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo (24) før det som blir en meget spesiell langrennssesong. Usikkerhet om kva som kan skje preget langrennssirkuset.

– Jeg vet at når vi nå skal i gang med rennsesongen, så kommer vi til å bli mer utsatt for smitte. Det blir like mye reising som før og med dagens situasjon så blir verdenscupen voldsomt krevende, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Og han får støtte at vår ener på kvinnesiden, Therese Johaug.

– Jeg er jo spent på hvordan dette blir, og det er vel som å tro på julenissen at ikke langrennsløpere blir smittet!

Klæbo er spent på om Det internasjonale skiforbundet (FIS) klarer å gjennomføre alle de planlagte rennene.

- Jeg ser ikke bort ifra at det kan vanskelig og at det kan bli nødvendig å dra i nødbremsen. For dette må ikke gå på helsen løs.

Med dette som bakteppe så innrømmer Klæbo at han kan komme til å stå over verdenscuprenn.

– Jeg kommer til å vurdere nøye hva jeg reiser på utover vinteren. Korona-situasjonen ser jo heller ikke ut til å bedre seg.

– Hva er skrekkscenario for deg?

– Tja, flyplasser med mye folk er ikke tingen for meg. Heller ikke å måtte dele dobbeltrom!

– Ja, det innebærer jo å dele dobbeltseng med en landslagskollega?

- Ja, og for å være helt ærlig: slik som smittefaren er, er det som frister minst nå.

Langrennssjef Espen Bjervig forteller til TV 2 at han ikke kan garantere eget rom for Klæbo og andre, men at Skiforbundet gjør det som er mulig for løpere og støtteapparat.

– Jeg vet av erfaring at på enkelte steder er det ikke mulig at hver løper får eget rom. Det er ikke mange nok rom!

– Hva kan Skiforbundet gjøre for å begrense smittefaren?

– Til verdenscupåpningen i Finland har vi leid inn eget fly. Her er vi sammen med kombinert og hopp, og da er dette praktisk god løsning. Men utover vinteren blir dette neppe måten vi gjør det på.

– Vet du nå hvilke rutiner på dette området, altså smittevern, som gjelder på verdenscuprenn denne sesongen?

– Ja, for å ta verdenscupåpningen i Finland, så må vi ha en negativ korona-test - som ikke er eldre enn 72 timer. Det betyr at vi må teste oss mandag slik at resultatet av testen er klart før vi drar. Og når vi kommer til Finland, blir det ny test for å komme inn på verdenscuparenaen. Når vi skal hjem til Norge og lander på Gardermoen, så har jo vi vært på jobb-reise. Så da blir det test også der - og vi må i karantene fram til vi får svar på denne testen. Er denne testen negativ, så kan løperne trene, men være i karantene på fritiden. Brutalt sagt så blir det jo karantene nesten hele vinteren. En skikkelige belastning og løperne går en tøff vinter i møte.

– Hva skjer hvis en norsk løper blir syk dagen før eller på selve konkurransedagen?

– Det blir selvsagt smittesporing. Den syke blir umiddelbart isolert. I tillegg må de som har vært i nærkontakt med vedkommende også isoleres og testes. Og så er vel verden så brutal at de andre går skirenn. Det som er rart og annerledes enn før, er at da vi fikk sykdom i troppen, så sendte vi de hjem. Dersom det skjer nå, så blir det i stedet isolasjon i snaue to uker der vi befinner oss, forklarer Bjervig.

– Hva skjer hvis en i den norske smøretraileren blir smittet?

– Hmm, ja si det. Da blir jeg stresset, jeg tør nesten ikke tenke tanken for da må vel hele smøre-teamet i karantene. Er det i forbindelse med renn, så er jo dette kritisk. Men vi er i dialog med andre nasjoner og FIS for å hjelpe hverandre, slik at utøverne ikke skal bli skadelidende.

Espen Bjervig understreker at alle står overfør en uvant og krevende vinter.