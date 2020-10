Hellstrøm om å tape mot Truls: – Verste jeg kan oppleve

GOD KVELD NORGE (TV 2): Truls Svendsen gleder seg til å bli tobarnsfar i desember, men først skal han vise frem til Norge at han kan matche mesterkokk Eyvind Hellstrøm i matlaging.

Den etter hvert så ikoniske duoen Truls Svensen og Eyvind Hellstrøm er denne uken tilbake på TV 2. Tirsdag var det premiere på sesong fire av «Truls à la Hellstrøm», og denne gangen har de endret litt på konseptet.

– I år så konkurrerer vi, vi skal se hvor god eleven har blitt. Det var vi egentlig ganske positive til, men det viste seg at Eyvind Hellstrøm hater å konkurrere med meg, fordi han er livredd å tape, sier Truls Svendsen da God kveld Norge møter duoen.

– Ja, det er det verste jeg kan oppleve. For det dummeste jeg vet er å bli bedømt av folk som kan mye mindre enn meg selv, svarer Hellstrøm.

De to kollegaene lager altså samme rett, så skal andre personer bedømme hvem som var best i en blindtest. Svendsen er kjapp med å påpeke at i løpet av sesongen så har det vært eksperter som har stemt på hans mat.

– He-he, eksperter? I etterkant så vil jeg kalle den juryen som stemmer frem deg for.. Altså.. Jeg skal ikke si idioter, men det er ikke langt unna, svarer Hellstrøm med glimt i øyet.

God kveld Norge tok med duoen på «afternoon tea» på Hotel Bristol, se hele seansen i videovinduet øverst i saken.

TILBAKE: Truls og Hellstrøm er endelig tilbake med en ny sesong. God kveld Norge tok de med på afternoon tea. Foto: Kristoffer Arnesen

Koronafast i Norge

Vi er vant med å se duoen på reise over hele verden, og det var egentlig planen denne sesongen også. Slik ble det naturlig nok ikke.

– På grunn av korona så kan vi reise bare i Norge, og fordi vi kun har kjørt og ikke flydd så har vi ikke dratt så langt. Sånn sett er sesongen litt amputert i forhold til verden rundt, eller vi skulle gjerne vært lenger nord. Bortsett fra det er det en nydelig Norgesturne, sier Svendsen.

Han har også fått merke koronaen på andre områder, for i oktober startet komikeren med andre runde av showet «Fra Æ til Å». 6000 billetter var opprinnelig solgt til forestillingen på Ole Bull Scene. Men med dagens regler om maks 200 personer i salen, er antallet nede i 2400.

– Bergenserne lager bra med liv uansett. Men jeg skal til Stavanger og Trondheim, og det er store saler som bare kan ta 200, sier Svendsen.

Han påpeker derimot at å stå på scenen ikke er den egentlige jobben hans.

– Mitt hovedyrke er å reise rundt med Eyvind Hellstrøm, det er vanskelig i seg selv, men det er jo det jeg driver med. Det klarer vi å få til på et vis, også er det andre bonus. Hvis jeg må stoppe å spille show en stund så får jeg bare mer tid med familien.

Tobarnsfar i desember

Og mer tid med familien kan Svendsen trenge, for samboeren Charlotte Smith er høygravid. Fra før har paret datteren Eva på ett og et halvt år.

– Charlotte er svær. Hun er steintøff, for det er ikke lett å være gravid. Nå har vi termin i desember på nummer to. Det blir en ny jente, og jeg synes det er fantastisk. Jeg trodde det skulle bli hyggelig å få en liten jente, men det har vært ti-gangen av det. Det har vært helt fantastisk, smiler Svendsen, som er forberedt på mer liv i heimen.

– Det er trøkk nå også skal det bli mer trøkk. Herregud.. Men uansett hvor vanskelig det blir så er det alltid litt vanskeligere på jobb med Eyvind Hellstrøm, sier han og ser på kokken.

Hellstrøm synes derimot at det å være på tur med Svendsen er helt topp.

– Jeg pleier å si at å reise rundt med Truls, uansett hvor i verden, for meg er det terapi. Den gode stemingen, det gode humøret og alt det der. Mens Truls sier at etter å ha vært på tur med meg så må han gå i terapi, ler mesterkokken.

– Det er ikke helt sant, men noen ganger har det vært nært, humrer Svendsen.

«Truls à la Hellstrøm» har premiere på TV 2 tirsdag kl 20:00, eller hele dagen på TV 2 Sumo.