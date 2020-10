– De har i praksis stengt utelivet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holdt mandag pressekonferanse der han presenterte de nye koronatiltakene som skal innføres i Oslo fra torsdag.

Da ble det kjent at osloborgere nå må finne seg i et munnbindpåbud på offentlige steder innendørs når meteren ikke kan overholdes, og at det er påbudt med munnbidn på serveringssteder for ansatte og gjester når man ikke sitter ved et bord.

I tillegg er det stans for innslipp på klokken 22.

– Vi innfører strengere tiltak for at smitten ikke skal fortsette å øke, og fordi vi skal kunne feire jul på en mest mulig normal måte. Vi innfører strengere tiltak for å holde samfunnet mest mulig åpent. Vi vil ikke havne i en situasjon der portforbud er det eneste vi har igjen i verktøykassen, sa byrådslederen.

– Stenger utelivet

Nå frykter en allerede presset serveringsbransje at de nye tiltakene vil føre til konkursras i hovedstaden.

– Dagens innstramminger i Oslo vil gjøre et allerede krevende år for mange virksomheter i handels- og tjenestenæringen, og spesielt servering og uteliv, enda mer krevende. Disse virksomhetene har allerede store problemer med inntjeningen som følge av nedstengning og smittevernrestriksjoner, og disse vil gi ringvirkninger i årevis for en bransje med lave marginer, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Johansen lovet på pressekonferansen at han ville gå i dialog med næringsministeren for å diskutere hvordan man best mulig kunne kompensere for tapene i bransjen. Det mener Horneland kan bli avgjørende.

– Byrådet har i praksis stengt utelivet, og derfor vil det være avgjørende med tiltak rettet mot bransjen for at den skal overleve, sier han.

– Avlyste arrangementer, færre turister og utsatte feiringer av merkedager gir ringvirkninger, og når det nå strammes ytterligere inn, vil mange steder måtte vurdere å stenge dørene for godt, sier Horneland Kristensen.

– Kompensasjonsgraden må økes

NHO Reiseliv opplyser i en pressemelding at de er glade for at Johansen vil ta initiativ til at myndighetene får på plass en ordning som redder utelivsbransjen.

– De nye restriksjonene betyr at mange hotell og serveringsbedrifter kommer til å måtte stenge. Det vil rett og slett ikke være lønnsomt å holde åpent. Skal vi klare å bevare servering og utelivsbransjen i Oslo, og alle arbeidsplassene i bransjen, må kompensasjonsgraden økes til minst 70 prosent, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

De mener også at det eksisterende taket på 80 millioner per måned bør videreføres, og at endringer i taket Regjeringen foreslår for støtte per foretak eller konsern per måned på 10 millioner kroner. Dermed vil det utgjøre 40 millioner kroner totalt for de fire månedene kompensasjonsordningen skal gjelde

– Går vekk fra ansvaret

Dan Michael Danino er daglig leder på serveringsstedet Parkteateret i Oslo. Han mener reglene bransjen nå utsettes for er inkonsekvente sammenlignet med tiltakene i resten av samfunnet.

– Dette blir svært vanskelig fremover. Det er påfallende at det ikke har vært mer konsekvent før nå. Jeg synes regjeringen går vekk fra ansvaret når vi får minst støtte, men samtidig kan folk gå rundt på kjøpesenteret uten noe påbud, sier Danino til TV 2.

Nå krever han bistand fra myndighetene. Hvis ikke tror han små, selvstendige serveringssteder kan forsvinne fra bybildet.

– Myndighetene må ta sin del av støyten for at denne bransjen skal få alle påbudene. Den økonomiske støtten må komme, ellers vil det bli et uteliv som bare består av internasjonale kjeder fordi det har gått en ras av konkurser hos de mindre stedene, forteller han videre.

Danino er særlig skeptisk til at de ikke kan slippe inn nye gjester etter klokken 22.00.

– Det blir utfordrende. De færreste serveringssteder har fullt hus klokka 22 og gjester som sitter samme sted i to timer på kvelden. Folk forflytter seg gjerne, så nå er vi helt avhengig at alle forblir på samme sted, forteller han.