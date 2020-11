Søskenparet forsvant på mystisk vis – så dukket dette bildet opp Facebook

– Dette er en av de mest uvanlige situasjonene jeg har hørt om, sier Justin Kollar i Hawaii-politiet til CBS.

FORSVANT: Tylee og JJ på en selfie før de ble borte. Foto: Politiet

Han har akkurat ransaket Lori Vallows (47) leiebil, i nok et desperat forsøk på å finne barna hennes.

I et halvt år har «hele» USA lett etter Tylee (17) og JJ (7).

Selv tar Lori saken med stoisk ro, og nekter å fortelle politiet hvor barna hennes er.

Hun har stukket av fra Idaho til et resort på Hawaii sammen med sin nye ektemann, dommedagsprofeten Chad Daybell (51).

Ingen av de tusenvis av personene som leter, vet at barna kan ha blitt ofrene til en bisarr kult som tror på zombier, demoner og trollmenn.

Torsdag denne uka avgjorde distriktsdommer Steven Boyce ifølge East Idaho News at skandaleparet Lori og Chad i slutten av januar 2021 skal stilles for retten sammen.

I FANGEDRAKT: Lori Vallow avbildet sammen med sin forsvarsadvokat Edwina Elcox i rettssalen i Rexburg i Idaho 6. mars 2020. Foto: John Roark/AP

Bunnløs sorg

Samtidig som Lori og Chad nyter varme, late dager på Hawaii, leter politi, venner, familie og naboer hjemme i lille Rexburg i Idaho med lys og lykte etter søskenparet.

Byens 25.000 innbyggere leter i skoger, vann, uthus og forlatte bygninger, men det finnes ikke ett eneste spor etter Tylee og JJ.

JJ er autist og har ADHD. Mange frykter at han og storesøsteren er i fare – og at mammaen deres, som mediene bare kaller «dommedagsmoren», står bak forsvinningen.

Sjokkbølgene dundrer inn over byen da levningene etter Tylee og JJ blir funnet nedgravd i stefarens hage ni måneder etter at de sist ble sett.

De blir funnet gravlagt under jord, plast, dyrekadavere og planker.

SJOKKBØLGER: En liten gutt avbildet foran minnestedet til Tylee og JJ i Porter Park i Rexburg 11. juni, bare dager etter at de ble funnet i stefarens hage. Foto: John Roark/AP

Klar for verdens undergang

Vi går tilbake til 2018, hvor Chad sier opp jobben som graver på en kirkegård.

TATT: Chad Daybell på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Chad, som har vært gift med bibliotekaren Tammy Daybell i 29 år, er en hardbarka mormoner.

Han er sikker på at jorda går under 22. juli 2020, og er derfor blitt en såkalt «prepper».

I flere måneder har han sanket inn hermetikk og utstyr i påvente av apokalypsen.

Han er også aktiv i «Preparing a People», som sies å være en dommedagskult.

På deres nettsider kan man lese at «Preparing a People», som ble lagt ned etter at Tylee og JJ ble funnet, skal «hjelpe jordens folk med forberedelsene til Jesu Kristus' gjenkomst».

PREPARING A PEOPLE: Chad Daybell holdt flere taler under den såkalte kultens arrangementer. Det samme gjorde det som skulle bli Loris bestevenninne, Melanie Gibb. Foto: Faksimile

«Visjonær gave»

Chad gir ifølge hans egen nettside ut 25 dommedagsbøker på eget forlag, og han lager en podcast hvor han legger ut om sin «visjonære gave» og påståtte direktekontakt med Gud.

Han sier at han er klar for dommedag.

– Vi samles som helgener, brødre og søstre, og forbereder oss på Jesus Kristus' oppstandelse, sier han ifølge New York Post.

En av hans aller største fans, er Lori Vallow.

Hun sluker alt han sier rått, og sender ham flere e-poster. Hun legger ikke skjul på hvor mye hun ser opp til ham.

Chad blir sjarmert, og de to begynner å maile hverandre hyppig. De utveksler bibelvers og prater om tro, dommedag og kjærlighet.

Lyse og mørke ånder

I en e-post, som er publisert av Fox News, hevder Chad at han er i stand til å bedømme hvorvidt folk har en «lys» eller «mørk» ånd.

I e-posten, som du ser under, graderer han Loris ektemann, foreldre, søsken, tidligere ektemenn, og hennes barn.

Han skriver at Lori er en «lys sjel», mens datteren Tylee er en «4,1 mørk sjel», og at adoptivsønnen JJ er en «4,2 lys sjel».

DISTURBING: Chad Daybell’s email to Lori Vallow on 10/30/18 features these two documents. A rubric on light and dark spirits, ultimately grading Lori Vallow’s family members including her missing kids. #fox10phoenix pic.twitter.com/T9arKExkge — Justin Lum (@jlumfox10) May 1, 2020

Lori, som har vært gift med Charles Vallow i 13 år, blir også aktiv i «Preparing a People».

Da hun omsider møter Chad Daybell på en dommedagskonferanse, har hun ifølge øyevitner stjerner i øynene.

Endret personlighet på 18 måneder

JJ, som har mange spesielle behov, ble adoptert av Lori og Charles da han var liten.

Han er barnebarnet til Charles søster, Kay Woodcock, og trenger mye oppfølging.

HYLLET: Tylee la i 2017 ut dette innlegget på Facebook, hvor hun beskrev hvor fantastisk moren var. Foto: Skjermdump

Ti år eldre Tylee tar godt vare på den nye lillebroren sin, og Lori overøser dem begge med kjærlighet.

I et Facebook-innlegg som nå er slettet, har Kay Woodcock fortalt hvordan Lori på 18 måneder endret seg fra å være en fantastisk mamma, til en irrasjonell dommedagsprofet.

– Lori var en nydelig, kjærlig, oppmerksom mor. På 18 måneder forandret ting seg, da Lori begynte å vie all sin tid til en ny, religiøs gruppe som vi kaller en «kult», skrev hun.

Lori er blitt overbevist om at hun har ansvar for å bli kvitt all ondskap i verden, og får for seg at ektemannen er ond.

Chad har fortalt henne at ektemannen, Charles Vallow, er en «zombie», altså en person han mener er besatt av onde ånder og kun kan reddes ved å dø.

Lori stoler på det Chad sier, og blir mer og mer truende overfor ektemannen.

Charles blir livredd og ringer til politiet fordi han frykter for sitt eget liv.

– She is scaring the crap out of me, sier han.

Tror hun er en gud

Like etter møter Charles politiet utenfor huset han deler med Lori. Samtalen blir filmet av en av betjentenes kroppskamera.

– Hun tror at hun er et gjenoppstått vesen og en gud, sier han med et flakkende blikk.

– Hva tilsier at hun er en fare for seg selv og andre, spør politibetjenten.

– Hun har truet med å drepe meg og avlive meg, svarer han.

REDD: Charles Vallow blir filmet av et kroppskamera 31. januar 2019 etter å ha bedt politiet om hjelp. Foto: Politiet

Endrer livsforsikringen

Politiet lar saken ligge.

Etter at Lori en kveld sier «jeg har en engel som kan hjelpe meg med å bli kvitt liket ditt», legger Charles på sprang.

I all hemmelighet endrer han livsforsikringen sin på én million dollar, slik at Lori ikke får slått kloa i pengene hvis han dør.

Han setter opp søsteren Kay som arving, og søker om skilsmisse.

I skilsmissepapirene beskriver Charles ifølge Insider hvordan Lori hevder at hun er «en gud som forbereder sitt folk for Jesus' gjenoppstandelse i juli 2020» .

Han skriver også at Lori, som har flyttet ut sammen med barna, påstår at hun er et «overnaturlig vesen som Gud har bestemt skal følge 144.000 utvalgte personer inn i det nye årtusenet».

I papirene ber han om full omsorgsrett for JJ fordi Lori ikke er «mentalt stabil nok» til å ta ansvar for sønnen.

Politiet gjør ikke noe mer med saken, men Charles har all grunn til å være redd.

Tre uker senere skal han bli funnet skutt og drept i sin egen blodpøl.

Angrepet av eks-svigerbroren

11. juli 2019 drar Charles hjem til Loris nye leilighet i Chandler i Arizona for å følge JJ til skolen.

TØFFE TAK: Loris bror Alex Cox skjøt og drepte eksmannen hennes. Foto: Politiet

I leiligheten er Loris bror, Alex Cox.

Han er kjent for å være en voldelig mann – spesielt hvis noen plager søsteren.

Tidligere har han gitt en av Loris tidligere eksmenn, den nå avdøde Joseph Ryan, elektriske sjokk og truet med å drepe ham.

Dette førte til at Cox satt i fengsel i 90 dager.

Én time etter at Charles ankom huset for å hente JJ, er han blitt skutt to ganger i brystet.

– Jeg vil melde fra om en skyteepisode. Jeg skjøt svigerbroren min i selvforsvar, sier Cox da han ringer nødnummeret.

Politiet filmer alt

Politiet er raskt på stedet, og lex repeterer at han skjøt Charles i selvforsvar etter at Charles ifølge ham slo ham i bakhodet med en baseballkølle.

Han sier at Lori og Tylee har dratt for å levere JJ på skolen.

FILMET: Alex Cox blir filmet sittende på fortauet kort tid etter at politiet har ankommet Loris leilighet, hvor eksmannen hennes er blitt skutt og drept. Foto: Politiet

Smiler og ler

Plutselig dukker Lori og Tylee opp foran huset hvor Charles fortsatt ligger død.

Lori smiler og har på seg solbriller, og det er lite som tilsier at eksmannen akkurat ble skutt og drept.

– Hei, hvem er du, spør hun betjenten, og forteller at hun bare har bodd i nabolaget i tre uker.

Lori, Alex og Tylee blir avhørt, og forteller helt like historier om hvordan Charles angrep Alex, og at Alex var nødt til å skyte ham i selvforsvar.

SMILER: Lori Vallow blir filmet av politiet kort tid etter at eksmannen ble skutt og drept. Foto: Politiet

Dør som fluer

Dett er er bare starten på en rekke dødsfall som oppstår rundt Lori Vallow og Chad Daybell.

Eksmannen til Loris niese blir skutt og drept utenfor huset sitt. Den ukjente gjerningspersonens bil er registrert i avdøde Charles Vallows navn.

DØDE BRÅTT: Chad og Tammy Daybell avbildet før sistnevnte plutselig døde hjemme. Foto: Handout

Chad forteller deretter ei venninne at hans «visjonære gave» har gjort at han vet at kona, Tammy Daybell, snart skal dø.

– Han var helt ute av seg. Han gråt og sa at englene hadde fortalt ham at han kom til å miste Tammy, sier venninnen, Julie Rowe, til Fox 13.

9. oktober 2019 ringer Tammy til politiet og forteller at en maskert person forsøkte å skyte henne i garasjen, men at han ikke lyktes fordi pistolen var defekt.

Ti dager senere blir hun funnet død i senga hun deler med Chad.

Chad sier at Tammy hostet fælt da hun la seg, og sier nei til en obduksjon. Politiet konkluderer med at Tammy døde av naturlige årsaker.

Plutselig dør også Alex Cox av det politiet mener er høyt blodtrykk og blodpropp i lungene.

Foreløpig er det ingen som mistenker verken Lori eller Chad for å ha noe med dødsfallene å gjøre.

Sammen i all hemmelighet

Mens Lori og Chads nærmeste dør som fluer, har de to i all hemmelighet blitt kjærester.

Lori tar med seg barna og flytter til Rexburg i Idaho, et steinkast unna Chads hus.

Bare to uker etter at Tammy døde, drar Lori og Chad til Hawaii.

5. november 2019 får vennene deres hakeslepp da de sjekker Facebook.

Lori har lastet opp et bryllupsbilde på Facebook som viser henne huladanse mens Chad spiller ukulele.

NYGIFT: Lori Vallow la ut dette Facebook-bildet etter bryllupet, og dette ble starten på politiets etterforskning. Foto: Politiet

Mente at barna ble zombier

Lori og Chads nærmeste visste ikke engang at de to var et par.

Myndighetene får anonyme tips om bryllupet som har funnet sted så kort tid etter at Tammy døde, og dette blir starten på en lang og komplisert etterforskning.

For, hvor er Loris barn? Hun har dem ikke med seg på turen, og de har heller ikke blitt sett hjemme.

Før Lori dro til Hawaii, fortalte hun venninnen sin April Raymond at barna var blitt «zombier» og at JJ med vilje ødela et Jesus-bilde hun hadde på veggen.

SISTE BILDE: Dette bildet av Tylee og JJ ble tatt 8. september i fjor, da de besøkte Yellowstone nasjonalpark. Helt til høyre står Loris bror, Alex Cox. Foto: AP

– Hun sa at Tylee hadde en mørk sjel, sier April til CBS.

Og:

– Hun sa at JJ er en zombie som klatrer opp på skapene, opp på kjøleskapet, og ødelegger bildet hennes av Jesus.

Den siste gangen Tylee og JJ ble sett sammen, var da storfamilien besøkte Yellowstone nasjonalpark i september.

Med på turen var blant annet Loris bror, Alex Cox.

I etterkant har det kommet frem at JJ sist ble sett av lærerne sine 23. september, da han var på skolen, Kennedy Elementary School.

Dagen etter ringte Lori til skolen for å si at hun fra nå av skulle drive hjemmeundervisning.

Bestemor slår alarm

Da det nygifte paret kommer hjem fra Hawaii og barna fortsatt er sporløst borte, ringer JJs bestemor Kay politiet.

I flere uker har Kay forsøkt å prate med JJ, men Lori har alltid en ny unnskyldning for hvorfor han ikke kan prate akkurat nå.

I slutten av november 2019, altså to måneder siden JJ sist ble sett, banker politiet på Loris dør.

– Jeg føler at jeg blir forfulgt. Jeg bare: «Hvorfor kommer politiet på døra mi?», sier Lori da hun åpner opp døra.

Hun sier at siden eksmannen endret livsforsikringen sin, har hun ikke hatt penger til å oppdra JJ og at han derfor er hos en venn i Arizona.

Hun forteller at Tylee har flyttet til en hybel nær Brigham Young University i Idaho.

– Hvem er JJ hos i Arizona, spør de.

– Han er hos en av vennene mine i Arizona.

– Hvem er denne vennen?

– Vennen min, Melanie.

Politiet ringer til venninnen, Melanie Gibb. Hun svarer ikke.

– De skulle se «Frost 2» i dag, så kanskje de er på kino, forklarer Lori.

Da politiet omsider får tak i Melanie, bekrefter hun at JJ er hos henne.

I etterkant har Melanie fortalt at Lori og Chad ringte henne kort tid etter politibesøket og ba henne lyve til politiet.

– De sa at de fryktet at JJ skulle bli kidnappet av bestemoren sin, og at jeg måtte si at han var her, har hun forklart.

NÆRE VENNER: Lori Vallow sammen med Melanie Gibbs, som i etterkant vitnet mot henne i retten. Foto: Handout

Hemmelig opptak

Melanie, som også er mormoner og aktiv i «Preparing a People», har dårlig samvittighet for å ha løyet til politiet.

8. desember 2019 ringer hun til Lori, og spør om hvorfor hun ble brukt som skalkeskjul.

Hun vil vite hvor JJ er.

– Er JJ trygg, spør hun.

– Han er trygg og fornøyd, svarer Lori, og de to begynner å utveksle bibelvers.

Før samtalen blir brutt, sier Lori dette:

– Jeg lover deg at jeg ikke har gjort noe galt. Jeg har bare gjort nøyaktig som jeg følte at Vårherre ba meg om å gjøre.

Lori vet ikke at Melanie tar opp den lange samtalen, og at hun sender opptaket rett til politiet.

Fulgte magefølelsen

I etterkant har Melanie fortalt retten at det var magefølelsen som fikk henne til å ta opp samtalen.

– Jeg hadde en skikkelig dårlig magefølelse, sa hun, og fortalte at Lori ba henne om å ta bilder av tilfeldige barn som lignet på JJ, slik at politiet kunne bli overbevist om at gutten virkelig var hos henne.

– Det føltes ikke bra, det at hun fortalte politiet usanne ting, sa Melanie.

Det er nå politiet innser alvoret.

SORG: Sørgende strømmer til en minnestund for Tylee og JJ i Idaho Falls 12. juni i år. Foto: John Roark/AP

Trykker på alarmknappen

FBI etterlyser Tylee og JJ i hele USA, samtidig som de forsøker å komme i kontakt med Lori og Chad.

Lokalsamfunnet i Rexburg er i sjokk.

SAVNET: Slik ser etterlysningen etter Tylee og JJ ut etter at politiet har slått alarm. Foto: Faksimile

Politiet avhører Chad, som later som om han ikke kjenner Lori så godt.

Han nevner ikke at de to har vært gift i tre uker, og har ingen forklaring på hvordan barnas eiendeler nå er på et minilager.

FILMET: Overvåkningsbilder fra lagerrommet viser det som angivelig er Lori og Chad som frakter barnas eiendeler inn i det. Foto: Politiet

I lagerrommet har etterforskerne funnet to tepper med bilder av barna, vinterklær, sykler og leker som passer til en ung gutt.

– Dette vet jeg ingenting om, sier Chad, uvitende om at etterforskerne har overvåkningsbilder av ham og Lori som frakter tingene inn i lagerrommet.

27. november 2019 stormer politiet Loris leilighet, men både hun og Chad er som sunket i jorda.

Desperat leting

«Vi har ikke funnet noen vitner som kan bekrefte at de har sett Tylee siden 28. september 2019,» melder politiet.

Lori og Chad sender ut en pressemelding via advokaten sin, hvor de skriver at de elsker barna, og at de gleder seg til å kunne slå tilbake mot alle ryktene om at de har noe med forsvinningene å gjøre.

JJs besteforeldre utlover en dusør på 20.000 dollar for informasjon som kan bidra til at JJ og Tylee blir funnet.

BER OM HJELP: Kay og Larry Woodcock under en pressekonferanse i Rexburg 7. januar i år. Foto: John Roark/AP

Hjernevask

I flere intervjuer påstår besteforeldrene at Kays bror Charles Vallow ble henrettet, og at Lori er blitt hjernevasket av dommedagskulten.

– Helt siden hun ble med i denne kulten, har hun blitt en annen enn den vi kjente i 12 år. Det siste året har vært helt uforståelig. Vi forstår ikke hvordan en mor bare kan forlate barna sine i flere måneder, sier JJs bestefar Larry Woodcock til CBS News.

– Jeg hadde blitt så utrolig glad for å vite hvor barna er, og jeg tror at USA ønsker å få svar på det samme. Jeg syntes dette begynner å bli absurd, sier bestemor Kay Woodcock.

BER OM RETTFERDIGHET: JJs besteforeldre Kay og Larry Woodcock avbildet under Chad Daybells rettshøring i St. Anthony i Idaho 4. august i år. Foto: John Roark/AP

Får fem dager på seg

En reporter i East Idaho News fotfølger Lori og Chad på øya Kauai etter at politiet har ransaket leiebilen og funnet en plastpose full av dollarsedler.

– Hvor er barna deres, spør reporteren.

– Ingen kommentar, svarer Lori.

– Ingen kommentar? Folk rundt om i hele landet ber for barna deres, ber for dere ... Hvorfor gir dere oss ikke svar, spør reporteren.

– Det er fint, svarer Lori.

– «Det er fint». Det er fint at de ber for dere, ber for barna deres, hva?

Han får ikke svar.

ORDKNAPPE: Lori og Chad går rett forbi East Idaho News-reporteren etter å ha blitt funnet. Foto: East Idaho News

Krever å se barna

25. januar 2020 informerer politiet Lori om at hvis hun ikke klarer å vise barna til myndighetene innen fem dager, blir hun arrestert.

Kauai-politiet legger ut denne meldingen på Facebook:

Fortsetter som før

Lori fortsetter ferien som før, og møter ikke opp i retten for å vise frem barna.

25. februar blir hun pågrepet og siktet for å ha forlatt barna sine.

TATT: Rexburg-politiet la ut denne meldingen på Facebook etter pågripelsen. Foto: Politiet

«Vi vet at barna ikke er sammen med Lori og Chad Daybell, og vi har også informasjon som indikerer at Lori enten vet hvor barna er, eller hva som har skjedd med dem. Til tross for denne kjennskapen, har hun nektet å jobbe sammen med myndighetene for å hjelpe oss med å løse saken,» skriver Rexburg-politiet i en pressemelding.

Under et fengslingsmøte uttaler aktor Justin Kollar dette:

– Vi har aldri vært borti en sak som denne.

PÅ VEI UT: Lori Vallow i slutten av en rettshøring 6. mars 2020 i Rexburg i Idaho. Foto: John Roark/AP

Digitale fotspor

Samtidig går FBI gjennom avdøde Alex Cox' mobil. Undersøkelsene tar lang tid, da det er enorme datamengder som skal analyseres.

Omsider finner de ut at kvelden familien kom hjem fra Yellowstone nasjonalpark, altså 8. september, var Alex i Loris leilighet frem til klokka 02.45.

Han gikk deretter hjem til sin egen leilighet, som var i samme bygg som Loris.

Klokka 09 morgenen etter var han plutselig i Chad Daybells hage. Klokka 11.53 forlot han hagen.

I etterkant har politiet gått gjennom Chad Daybells mobil, hvor de fant en tekstmelding han sendte til kona Tammy 14 minutter etter at Cox forlot hagen:

«Vel, jeg hadde en interessant morgen. Jeg så en stor vaskebjørn langs gjerdet. Jeg skyndet meg og hentet pistolen. Ett skudd var det som måtte til. Han er nå i vår dyrekirkegård. Fun times,» skriver han.

FBI og Rexburg-politiet er ikke lenger i tvil om hvor Tylee og JJ er, og rykker i hopetall ut til hagen.

HOPETALL: FBI og lokalpolitiet graver opp Chad Daybells tomt 9. juni 2020. ) Foto: John Roark/AP

Gravd ned under jord, dyrekadavre, plast og treverk, ligger Tylee og JJ.

Tylees levninger ligger i en smeltet, grønn plastbøtte.

«Dette er ikke utfallet vi hadde håpet på,» skriver Rexburg-politiet i en pressemelding.

GRAVER: FBI arbeider på Chads tomt, hvor begge barna ble funnet. Foto: AP

Siste samtale

Samtidig som FBI graver, ringer Lori til Chad fra fengselet, Madison County Jail. Samtalen blir tatt opp.

Det første Lori spør om da hun ringer, er om det går bra.

– Nei, de gjør søk på tomta, svarer Chad.

Lori spør hva hun kan gjøre for ham, og han svarer dette:

– Jeg er ganske rolig.

Chad sier at det er noen andre som ringer, og prøver derfor å avslutte samtalen med Lori.

– Jeg elsker deg så høyt, sier han.

– Jeg elsker deg. Skal jeg prøve å ringe deg senere, spør Lori.

– Jeg vet ikke. Du kan prøve. Jeg svarer hvis jeg kan, sier Chad.

Like etter blir han påsatt håndjern og ført ut av huset.

Trollmenn og demoner

I rettsdokumentene blir parets bisarre tro beskrevet i detalj, og det inkluderer blant annet trollmenn, demoner og zombier.

Deres livssyn blir trolig en viktig del av rettssaken mot dem i januar.

IKKE TILTALT FOR DRAP: Lori Vallow avbildet i retten 6. mars 2020 i Rexburg. Foto: John Roark/AP

Lori Vallow er tiltalt for en rekke lovbrudd, men ikke drap.

Hun er tiltalt for å ha forlatt barna, for å forhindre etterforskningen, planlegging av en kriminell handling, forakt for retten, forsettlig ulydighet mot en rettsprosess, samt for å ha nektet å følge myndighetenes pålegg om å vise frem barna.

USA Today skriver at heller ikke Chad er tiltalt for drap, men for å ha forsøkt å skjule likene og for å med hensikt ha forspilt bevismateriale.

Begge nekter straffskyld.

Dødsfallene til Tammy Daybell og Charles Vallow blir nå etterforsket på nytt. I august bekreftet Arizona-politiet at de ønsker å sikte Lori for delaktighet i drapet.

I RETTEN: Chad Daybell (t.v) sammen med sin forsvarsadvokat John Prior under et rettsmøte i St. Anthony i Idaho 4. august 2020. Foto: John Roark/AP

Jobber på spreng

Rettsaken mot paret forventes å starte i slutten av januar 2021.

Før det smeller, jobber aktoratet på spreng for å bygge opp en solid sak mot dem begge.

Det har foreløpig ikke lyktes påtalemyndighetene å fremskaffe bevis på at de hadde noe med drapene på Tylee og JJ å gjøre.

Blir Lori og Chad funnet skyldige i det de i skrivende stund er tiltalt for, risikerer de henholdsvis 10 og 20 år i fengsel.