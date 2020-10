Inger-Anne fikk sjokk da hun så hva som krøp ut av de nye møblene

– Det er kjempedyre, eksklusive møbler. Jeg er sint, oppgitt og lei meg over å ha fått møbler jeg ikke kan bruke, sier Inger-Anne Bøyesen.

Møbler til nesten 200.000

Da hun flyttet inn i sin nye leilighet, kastet og solgte hun alle sine gamle møbler. Hun ville ha helt nye.

– Jeg hadde bodd 36 år i en enebolig og hatt de samme møblene hele tiden. Så det var hyggelig å få noe nytt, sier hun.

I januar i fjor bestilte Inger-Anne møbler fra Epok AS, som holder til i Bygdøy Allé i Oslo. Produsenten skryter av at de er den ledende produsenten av håndverksmøbler innenfor sitt område.

DYRE MØBLER: Inger-Anne kjøpte eksklusive møbler til en verdi av nesten 200.000 kroner. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Hun kjøpte et helt komplett spisestuemøblement som besto av langbord, spisestuestoler, avlastningsbord, bokhylle og vitrineskap. Alt kostet nærmere 200.000 kroner.

Insekt-aktiviteter

TRESPON: Slik ser det ut i flere av møblene Inger-Anne har fått. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Men da varene ankom leiligheten, hadde de med seg noen uønskede gjester.

– Da jeg skulle flytte inn med bøker, så jeg plutselig at det begynte å komme en haug med trespon. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg ble helt sjokkert, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Inger-Anne tok selv mål, to av skapene var for store, og hun fikk bestilt nye til kostpris. Men også de nye skapene hadde ubudne gjester.

– Jeg ble sint og lei meg over at det går an å selge møbler med insektsaktiviteter.

De uønskede gjestene er analysert hos Folkehelseinstituttet. De har konkludert med at det dreier seg om splintvedbiller. Ifølge Folkehelseinstituttet vil angrep av splintvedbiller bare forekomme i treverk som er under 10 år, men angrepet treverk kan bli fullstendig ødelagt.

EKSPERT: Stein Norstein fra Anticimex undersøker møblene Inger-Anne har kjøpt. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Ifølge skadedyrselskapet Anticimex finnes det 20 forskjellige splintvedbille-arter. Det er én type som lever i norsk natur, disse er sjelden noe problem. Men i utlandet finnes det en rekke splintvedbiller. Epok produserer møblene i Indonesia.

– Splintvedbillen lever i splinten av treverket der det transporteres vann og sukker. Den lever av sukkeret som finnes i treverket, sier Stein Norstein som er skadesjef hos Anticimex.

Billene lever ikke lenge. Men larvene inni treverket kan leve i årevis. Norstein har sett på møblene til Inger-Anne.

– Det jeg foreløpig ser er lite. Men det er altså de første som har kommet ut. Angrepet kan bare fortsette. Etter et, to eller tre år, så vil det være et stort angrep. Så dette vil bare fortsette, sier han til TV 2 hjelper deg.

Må fryses eller varmebehandles

Inger-Anne tok kontakt med selger, og fikk beskjed om å vaske hyllen med såpe. Men det hjalp ikke, det kom stadig nytt. Ifølge Anticimex hjelper ikke såpe mot insekter.

– Såpe vil ikke skade insektene. Heller ikke insektgift vil hjelpe. Insektene lever inni treverket. Disse møblene er lakket og malt, og når vi smører på utsiden, trenger jo det ikke inn, sier han.

Norstein sier at det finnes løsninger for å bli kvitt uønsket insektaktiviteter i møbler.

– Møblene må enten fryses, varmebehandles, eller gasses, sier han til TV 2 hjelper deg.

– Alvorlige feil

Forbrukerrådet mener at feilene er såpass alvorlige at heving er eneste riktige måte å løse saken på.

TYDELIG: Caroline Skarderud i Forbrukerrådet sier skadedyr i møbler er karakterisert som alvorlig feil. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– Heving kan man kreve når det er mer alvorlige saker. Her er det snakk om splintvedbiller, som er karakterisert som et skadedyr. Så det er en mer alvorlig feil, sier Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet.

Ville sette møbler ute

Epok sier at de har tilbudt Inger-Anne at de kunne komme og sette møblene ut på verandaen for å bli kvitt skadedyrene. Selger påstår at det i fjor var ned i minus 15 grader, og at problemene med insekter ville blitt løst dersom møblene hadde stått ute i noen døgn.

VIL IKKE HEVE KJØPET: Nina Kristin Hembre Eldh, daglig leder i EPOK AS, nekter å heve kjøpet. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– I fjor var det faktisk ekstremt kaldt, sier daglig leder i møbelbutikken Epok AS, Nina Kristin Hembre Eldh.

Men det er Inger-Anne uenig i.

– Jeg bor i Østfold. Det var ikke minus 15 grader der i fjor, sier hun.

– Folkehelseinstituttet sier at dersom billene er inni møblene, så kan de bli helt ødelagt. Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke noen ting om denne billen. Det klarer jeg ikke å svare på, sier Hembre Eldh til TV 2 hjelper deg.

– Dårlig kvalitet

Selv om det er insektene Inger-Anne frykter, er det mye annet ved leveringen hun ikke er fornøyd med. Blant annet malejobben.

– Jeg synes kvaliteten rett og slett er for dårlig, sier hun.

Epok svarer at møblene de selger er en reproduksjon av 1700-talls-møbler og at de skal se gamle ut.

– Det er standard-maling på alt sammen.

Vil ikke heve kjøpet

Epok har tilbudt Inger-Anne at en snekker kan justere hyller og sprosser, eventuelt at hun kan få nye møbler. Dessuten har Epok foreslått å spraye eller gasse skapene.

Men etter to år med problemer er Inger-Anne klar på at hun vil heve kjøpet. Det er uaktuelt for Epok.

– Jeg har fått møbler jeg ikke kan bruke, sier hun.

Nå vil Inger-Anne ta opp saken i Forliksrådet.