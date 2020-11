Disse utfordringene venter Joe Biden om han vinner valget

Dersom Joe Biden skulle vinne valget, har han liten tid til å juble over seieren. Utfordringene vil stå i kø for USAs neste president.

Innen kort tid kan Joe Biden bli USAs 46. president. I så fall vil demokraten får alt annet enn en myk start på jobben. USA står overfor en rekke utfordringer, både innenfor og utenfor egne landegrenser:

Koronapandemien

Økonomisk krise

Splittelse og demonstrasjoner

Høyreekstreme og rasisme

Forholdet til Iran, Kina og Russland

TV 2 har snakket med eksperter på hvert felt. Alle er enige om at demokraten vil ha hendene fulle om han vinner valget 3. november.

Koronapandemien

Dersom Biden går av med valgseieren, vil én utfordring definitivt stå høyere enn andre. Han har hudflettet Donald Trumps koronahåndtering gjennom hele valgkampen. Skulle beskjeden gå hjem hos velgerne, må demokraten forhindre at en allerede dyster situasjon forverrer seg ytterligere.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener Joe Biden vil stå overfor en krevende situasjon. Foto: Ørn E. Borgen/NTB Scanpix

– Biden vil arve et stort problem. Samtidig vil han ha en anledning til å sette en ny kurs, som får større oppslutning enn dem gamle kursen og dermed kan virke mer effektivt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Koronapandemien har allerede tatt livet av over 235 000 amerikanere og landet er nå inne i sin tredje smittebølge. Foreløpig er det lite som tyder på at trenden er i ferd med å snu.

– Det er egentlig ikke mye som tyder på at ting vil snu med det første. Det er en vedvarende og alvorlig situasjon i USA, sier Nakstad.

Han peker på at USA har flere registrerte smittede og dødsfall enn noe annet land i verden, samtidig som de ligger høyt på listen over dødsfall per innbygger.

Vanskelig oppgave

For å få smittesituasjonen under kontroll ønsker Biden nasjonale retningslinjer for smittevern, noe Nakstad mener kan bli utfordrende å gjennomføre.

– Det er vanskelig å tilpasse lokale behov for smitteverntiltak og koronahåndtering på føderalt nivå. Det som er viktig for Nord-Carolina i dag er ikke nødvendigvis riktig for Washington State i morgen. Det er en krevende situasjon, mener han.

Trumps koronahåndtering har høstet kritikk fra både Biden og amerikanske velgere. Foto: Mario Tama/AFP

Donald Trump har i stor grad delegert smittevernansvaret over på de ulike guvernørene. Til tross for at Biden ønsker seg en nasjonal handlingsplan, tror Nakstad mye av arbeidet fortsatt vil måtte skje lokalt.

– Om han vinner, vil nok Biden måtte bruke guvernørene aktivt. Samtidig kan han oppnå mye med å gi klarere instrukser og retningslinjer for hvordan man skal håndtere pandemien, konkluderer den assisterende helsedirektøren.

Økonomisk krise

Da Biden begynte som visepresident i 2009, var USA midt oppe i sin største økonomiske krise siden 1930-tallet. Etter gode tider og rekordlav arbeidsledighet, har koronapandemien satt en alvorlig støkk i amerikanernes økonomi. Det må Biden ta tak i fra dag én.

– Samlet verdiskapning falt veldig kraftig, mens arbeidsledigheten skøyt i været da pandemien traff i tredje kvartal. Verdiskapningen steg nå i tredje kvartal og ledigheten har falt litt den siste tiden, men vil neppe komme tilbake på det gode nivået den var ved nyttår, sier Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi hos Handelshøyskolen BI.

Høy arbeidsledighet og en rekke konkurser har preget USA siden koronapandemien rammet landet. Foto: Nam Y. Huh/AP Photo

Han peker også på at den såkalte arbeidsmarkedsdeltakelsen, altså andelen amerikanere som både kan jobbe og ønsker å være i jobb, har falt den siste tiden.

– Mange amerikanere velger nå å forlate arbeidsmarkedet fullstendig. Det er et problem, sier Henriksen.

– Korona-pandemien har antakelig også forsterket de økonomiske forskjellene i USA. Arbeidere i lavtlønnsyrker i næringer som restauranter, hoteller, transport og rengjøring er både de som har vært utsatt for mest smitterisiko og de som har hatt størst sannsynlighet for å miste jobbene sine, fortsetter økonomen.

Blåmandag

For å gjøre vondt verre er en hypotese at mye av den økonomiske veksten Donald Trump opplevde innledningsvis dels kom som følge av en rekke dereguleringer. Der hvor Trump har høstet fruktene av disse, kan Biden komme til å merke de negative konsekvensene.

Espen Henriksen er førsteamanuensis ved institutt for finans hos Handelshøyskolen BI.

– Trump kuttet ikke bare i reguleringene, men entreprenører og investorer var også trygge på at det ikke ville komme nye reguleringer. Dette ga umiddelbart økonomisk vekst, men Biden kan komme til å oppleve de langvarige konsekvensene av dereguleringen om han blir president, mener Henriksen.

Trumps økonomiske politikk leverte lenge gode resultater for amerikanerne, men presidentens uforutsigbarhet har skapt uro utenfor USAs grenser. Presidenten har kranglet med handelspartnere og ønsket å sette «America first».

Dersom Trump må gå av etter fire år, mener Henriksen at etterfølgeren vil ha problemer med å rette opp inntrykket.

– USA er den største og viktigste økonomien i verden, med de flinkeste folkene og de største institusjonene. USA er fremdeles USA, men omdømmet har antakelig endret seg for godt. Trump har endret USA, det er det ingen tvil om, slår økonomen fast.

En splittet nasjon

De forente stater er mer splittet enn på lenge, og Biden går til valg på å mannen som vil forene USA. Det mener journalist og etterforsker Vegard Tenold Aase er en umulig oppgave.

Det har vært amper stemning mellom Trump-tilhengere og Black Lives Matter-aktivister de siste månedene. Her utenfor visepresidentdebatten i oktober. Foto: Jim Urquhart/REUTERS

– Det å tro at noen president vil klare å bringe USA sammen er naivt. Jeg kan ikke skjønne hvilket menneske som skal forene dette landet. USA er fullstendig polarisert, jeg tror rett og slett det er helt umulig, sier Tenold Aase.

Han er bosatt i New York hvor han arbeider ved Anti-Defamation Leagues Center on Extremism. Tenold Aase peker på at Bidens første utfordring vil være å forene sitt eget parti.

– Først må han bli akseptert av venstresiden i demokratene, som er kjempeskeptisk til ham i utgangspunktet. Men han kan ikke overbevise venstresiden uten å skyve fra seg høyresiden. Det eksisterer ikke noe politisk sentrum i USA lengre, poengterer Tenold Aase.

Demokratene Ilhan Omar, Alexandria Oscasio-Cortez, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley er blant demokratene som vil utfordre Joe Biden. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Rasisme og politivold

Særlig demonstrasjoner mot rasisme og politivold har satt sitt preg på USA det siste halvåret. Tenold Aase tror ikke dette vil avta selv om det skulle komme en ny mann i Det hvite hus.

– Så lenge unge, svarte menn mister livet til politiet vil vi absolutt fortsette å se demonstrasjoner, sier journalisten.

Folk tok til gatene etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt og drept av politiet i Kenosha i august. Foto: Kerem Yucel/AFP

Han påpeker at rasisme er et gjennomgående problem i det amerikanske samfunnet, og ikke noe Biden kan løse alene.

– Det er 60 år siden borgerrettighetsbevegelsen, men likevel er det fortsatt massive raseforskjeller i USA. Problemet er at rasisme er grodd inn i det amerikanske samfunnet, hvor skal Biden starte? spør Tenold Aase.

Høyreekstreme i anmarsj

Tenold Aase er ekspert på høyreekstreme i USA, og har tilbragt flere år sammen med hvite nasjonalistgrupper. Han har tidligere advart om farene for en høyreekstrem voldsbølge om Trump skulle tape valget. Det står han ved fremdeles.

– Det er vel ikke så mye en fare, som at det er et uunngåelig faktum. Det kommer garantert til å skje, uansett hva som måtte hende på valgdagen, slår Tenold Aase fast.

17 år gamle Kyle Rittenhouse (venstre) skjøt tre og drepte to demonstranter i Kenosha. Foto: Adam Rogan/AP Photo

Høyreekstrem vold har allerede krevd menneskeliv i USA dette året. 17 år gamle Kyle Rittenhouse tok livet av to mennesker under opptøyer i Kenosha i august.

– Jeg ble mest ovverrasket over at det ikke hadde skjedd før. Det er rett og slett merkelig at ikke flere mennesker har mistet livet. Disse gruppene mener det foregår en krig i USA, og den er garantert ikke over om Biden skulle vinne valget, konkluderer Tenold Aase.

En ny Iran-avtale?

Etter en lovende oppsving under Obama-administrasjonen, er relasjonen mellom USA og Iran nok en gang svært anspent etter fire år med Donald Trump. I 2018 trakk Trump USA ut av Iran-avtalen, en atomavtale som ble enstemmig vedtatt av FNs Sikkerhetsråd i 2015.

Med Joe Biden ved sin side kunngjorde Barack Obama Iran-avtalen i 2015. Foto: Andrew Harnik/Reuters

Biden har varslet at han ønsker å gjenopprette både avtalen og relasjonen til Iran om han blir valgt til president. Det mener Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI og ekspert på Irans utenrikspolitikk og atomprogram, blir krevende.

Seniorforskeren tror Biden kan slite med å gjenopprette forholdet til Iran, om han samtidig ønsker å samle et politisk splittet USA.

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI. Foto: NUPI

– Når Biden skal prøve å bygge broer i polariserte USA, så betyr det at han må lytte til ikke bare til republikanerne i Kongressen, men også til mange demokrater som er mer fiendtlige til Iran enn på lenge, poengterer seniorforskeren.

Der hvor det var bred enighet mellom stormaktene Kina, Russland og USA da avtalen ble inngått i 2015, har dette bildet nå forandret seg. Kina og Russland har vendt ryggen til USA og ser nå på Iran som en viktig alliert. Det gir Biden en svakere hånd ved forhandlingsbordet.

– For å få i gang nye samtaler tror jeg USA må akseptere tre premisser. De må for det første godta at avtalen fortsatt skal dreie seg om Irans atomprogram og ikke om engasjementene i andre Midtøsten-land eller om rakettprogrammet, som USA også ønsker å begrense. Så må de by på sanksjonslettelser samtidig som de presiserer at regimeskifte ikke er en målsetning, oppsummerer Lodgaard.

Frykter hevn

Mens Obama-administrasjonen skrinla alle planer om et mulig regimeskifte i Iran, har Donald Trump på nytt tatt til orde for det. Det gjør Bidens utgangspunkt ekstra vanskelig.

– Irans øverste leder Ali Kamenei har alltid sagt at man ikke kan stole på USA, og har fått det bekreftet. Tilliten mellom partene er på nullpunktet. De uforsonlige i Iran og USA har spilt i hendene på hverandre og gjort hverandre sterkere Derfor blir enhver reforhandling av atomavtalen krevende, sier seniorforskeren.

Tusenvis av sørgende iranere fylte Teherans gater etter attentatet mot general Qasem Soleimani i januar. Foto: Atta Kenare/AFP

Det er ikke bare i spørsmålet om atomprogram Biden kan støte på utfordringer. Attentatet mot general Qasem Solemani i januar stikker fremdeles dypt hos iranerne.

– Iranerne er ikke ferdig med hevnen. Her tror jeg vi kan vente oss mer, for dette var et drap på en av de mektigste og viktigste lederne i Iran. Han var en toppfigur i det iranske systemet, og massemønstringene etter attentatet forplikter regimet til å vise at udåden ikke vil bli glemt, advarer Lodgaard.

Forholdet til Russland

Forholdet mellom de gamle erkerivalene har nådd et nytt bunnivå de siste årene. Donald Trump entret Det hvite hus med et løfte om å reparere forholdet, men fire år senere er det liten bedring å spore.

– Det har ikke vært noen forbedring av relasjonene under Trump. Den offisielle retorikken fra Russland er opphengt i at USA fører en slags anti-russisk kampanje rundt om i verden, uavhengig av hvem som sitter på toppen, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI.

Visepresident Joe Biden besøkte Vladimir Putin i 2011. Foto: Alexander Natruskin/REUTERS

Hun påpeker at den amerikanske folkeopinionen rundt Russland er svært betent, noe som gjør oppgaven ekstra krevende.

– Enhver president som fremstår svak overfor Russland vil få problemer med den hjemlige opinionen. Kongressen har problemer med å bli enige om noe som helst, bortsett fra at Russland er en trussel, poengteter Wilhelmsen.

Valginnblanding og informasjonskrig

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved NUPI. Foto: Christopher Olssn/NUPI

Under den siste presidentdebatten mot Donald Trump lovet Biden at Russland ville «betale» for deres innblanding i amerikanske valg. Wilhelmsen sier innblandingen er en del av Russlands strategi overfor USA, som Biden må lære seg å leve med om han skulle bli president.

– Russland fører en informasjonskrig mot Vesten, gjennom hacking og innblanding i valg. Dette er en konkret og eksplisitt uttalt strategi, som russiske ledere sier er for å ta igjen mot amerikansk innblanding i Russland på 90-tallet og mot amerikansk regimeendringspolitikk verden over. Det er ingen grunn til å tro at dette vil stanse med det første, konkluderer forskeren.

Ny Kina-strategi, samme kurs

Donald Trump har gjennom sine fire år i Det hvite hus kjørt en svært krass linje mot Kina, både gjennom retorikk og politikk. Særlig presidentens mye omtalte handelskrig har bidratt til at forholdet mellom stormaktene nå er mer anspent enn på lenge.

Donald Trump og Xi Jinping har et anstrengt forhold. Foto: Susan Walsh/AP Photo

Joe Biden vil fortsette å føre en hard linje overfor Kina, selv om stilen gjerne blir annerledes. Det mener Øystein Tunsjø, seniorforsker ved Forsvarets institutt for forsvarsstudier.

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: IFS/Forsvaret

– Det er ingen grunn til å tro at Biden vil være noe mildere med Kina om han trer inn i Det hvite hus, mener Tunsjø.

Han peker på at kineserne håpet på republikansk seier i 2016, grunnet Hillary Clintons strenge linje mot supermakten i øst. Samtidig er det bred tverrpolitisk enighet om at Kina utgjør en trussel for USA.

– Der hvor Trump har vært veldig proteksjonistisk og krass, blant annet med straffetariffer, vil Biden trolig være mer samlende. Han vil sannsynligvis bygge opp forholdet til allierte og få dem til å gå samlet mot Kina, sier forskeren.