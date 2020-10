– Finn deg en klemmevenn

Koronapandemien skaper distanse. Mange savner en klem og kjenner nå på tilstanden «hudsult». Ekspertene kommer med klare tips for hvordan du kan stagge hudsulten.

Savner du en klem, et klapp på skulderen fra en kollega, eller rett og slett at noen tar på deg?

Da er du langt i fra alene.

Det er nå over et halvt år siden de strengeste og mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid ble innført. Over natten endret livene våre seg.

Etter hvert er vi blitt vant til å ikke klemme, ikke håndhilse og holde avstand.

Men dette gjør noe med oss.

– Et stort eksperiment



En rekke studier viser at fysisk nærhet er veldig viktig for at vi skal fungere optimalt. Fraværet av berøring fører til tilstanden «hudsult».

En klem som varer i mer enn 20 sekunder øker nivået av velværehormonet oksytocin i kroppen, mens kroppskontakt og massasje er påvist å redusere stress.

STORE KONSEKVENSER: Sosiolog Anita Fevang sier at fravær av berøring over tid vil få fysiske konsekvenser. Foto: Privat

– Dersom fraværet av fysisk berøring opphører helt, er det lett å bli deprimert. Fravær av berøring over tid vil få fysiske konsekvenser. Men hvor ille det kan bli vet vi ikke ennå. Vi står alle midt oppi et stort eksperiment her, sier sosiolog Anita Fevang til TV 2.

Like viktig som mat

Den svenske professoren Kerstin Uvnäs Moberg, som har skrevet flere bøker om temaet, mener at klemming og berøring er like viktig som mat.

Mange som bor alene, eller har få nærkontakter, merker nå på fraværet av fysisk kontakt og kjenner på tilstanden «hudsult». Forskning viser at huden vår sulter dersom vi ikke får kroppskontakt over tid.



Sosiolog Fevang sier at i alle kulturer og i alle tider har klemmer vært veldig naturlig, spesielt i forbindelse med trøst og feiring.

– Dersom den spontane og naturlige klemmen når vi feirer eller sørger blir borte, tror jeg at det vil true noe av fellesskapet og vi-følelsen, sier Fevang.

Som om ikke mange nok savnet nærkontakt, kom regjeringen med enda strengere tiltak denne uken.

Alvorlig situasjon

Mandag gikk statsminister Erna Solberg på talerstolen og ba oss alle om å ikke ha flere enn fem gjester hjemme, samt å ikke tilbringe tid med mange ulike personer i løpet av én uke.

Mens Oslo kommune går enda lengre og oppfordrer til «sosiale bobler» og ber oss begrense sosial kontakt til et minimum, og ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier Solberg.

Bekymret

Selv om tiltakene er nødvendige for å få ned smitten i samfunnet, er eksperter bekymret for hva denne sosiale distansen gjør med oss på sikt.

Sexolog og familieterapeut Thomas Winther mener vi er fullstendig avhengig av sosial kontakt og fysisk berøring for å fungere.

– Vi mennesker er sosiale vesener og helt avhengig av sosial kontakt. Vi er ikke skapt for isolasjon. Forskning har vist, i ytterste konsekvens, at vi ikke overlever dersom vi er omgitt av fullstendig isolasjon, uten noen form for fysisk berøring, sier Winther.

Sexologen ser at de som har barn eller bor sammen med familien, ofte får dekket behovet sitt for fysisk nærhet. Mens de som bor alene kan fort kjenne at fraværet av fysisk kontakt gjør noe med dem.

ESSENSIELT: Sexolog og familieterapeut Thomas Winther sier at til og med immunforsvaret vårt blir bedre av fysisk berøring. Foto: TV 2

Han ber derfor hver og en om å ta grep selv og lage avtaler med nære venner.

– Berøring og fysisk kontakt er helt essensielt for identiteten og selvet vårt. Og er man ikke i et forhold eller har noen i husholdningen man kan klemme på, så lag klemmeavtaler med nære venner i din sosiale boble – så sant man er frisk og smittefri, sier Winther.

Mange blir ensomme

Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ser at det er mange som blir ensomme, når vi nå ikke kan være så mye sammen som vi ønsker.

– Jeg tenker spesielt på de sårbare ungene og de eldre som frykter den lange ensomheten. Her kan vi alle utgjøre en forskjell.

Ropstad sier at selv om vi skal holde mer avstand fremover, kan vi vise nærhet på andre måter.

– Denne krisen krever et sosialt mot, mot til å bry seg om hverandre. Når vi skal være sammen med færre personer i denne tiden, håper jeg du tenker på dem som er alene og ikke har så mange venner. Kanskje kan du invitere noen som ikke har et så stort nettverk inn i din lille gjeng, sier Ropstad.