I 1996 gikk datidens kanskje aller største idrettsutøver, Michael Jordan, til innkjøp av en ny bil. Og når du har den suverent beste sponsoravtalen med Nike – er det ikke hvilken som helst bil du sikter deg inn på.

Jordans valg falt på en S600 Coupe – som dessuten var foredlet av den tyske tuneren Lorinser.

For ikke så lenge siden ble bilen lagt ut på auksjon på eBay. Og der ble det raskt rift om den. Budene haglet inn. 177 til sammen – fram til dagens eier slo i bordet med drøyt 1,8 millioner kroner og "fikk" bilen.

Med tanke på at 90-tallsbilen har rullet rundt 250.000 kilometer, er det ikke akkurat småtterier ...

Slik sto verdens vakreste bil – i 18 år

Heftig karriere

Men så er det altså ikke bare bilen i seg selv, som gjorde potensielle kjøpere tilbøyelige til å slenge millionbeløp i potten.

Akkurat her er det selvsagt mye viktigere at selveste "Air" Jordan brukte denne bilen, da karrieren i Chicago Bulls var på sitt beste. Mannen på knappe 2 meter på sokkelesten har blant annet vunnet National Basketball Association (NBA)-tittelen seks ganger – og ble toppscorer i NBA 10 ganger.

Med på kjøpet fulgte det med dokumentasjon på at Jordan og hans daværende kone stod som eiere av bilen. Og når telefonen brukes, står det fortsatt navnet til Jordan i displayet.

Sjekk hva du må betale for millionbilen nå

S600 Coupe som har vært eid av Michael Jordan var det mange som kunne tenkt seg.

Gunstig tidspunkt

Tidspunktet for å selge bilen, var gunstig. I år har nemlig dokumentar-serien The Last Dance vært en stor suksess på Netflix. Serien tar for seg karrieren og livet til Michael Jordan.

Men for all del, bilen er da spesiell nok, den også. S600 Coupe var Mercedes sitt flaggskip, og basert på S-klasse. Du får naturligvis bare to dører, og kun plass til to i baksetet. Men den byr på det meste av komfort og utstyr – og til å være en Coupe også god plass, selv i baksetene.

Jordan valgte selvsagt den største motoren. S600 betyr 6-liters V12er!

Topp 10: Bilene som har økt mest i verdi

Den amerikanske basketball-legenden tok veldig godt vare på bilen sin. Selv om den er kjørt ganske langt, ser den fortsatt strøken ut både utvendig og innvendig.

Tuning

Originalt har V12-motoren 389 hk – som selvsagt er nok til å sikre et formidabelt skyv.

Bilen til Jordan har dessuten blitt oppgradert med 20" Lorinser-felger, eksosanlegg og styling. Den tyske styling- og tuningspesialisten tilbyr dessuten økt effekt. Men om dette er blitt gjort på akkurat denne bilen, er ikke opplyst.

Det som imidlertid er klart, er at bilen har fått uvanlig god oppfølging. Ikke bare indikerer bildene det. Bilen ser strøken ut! I tillegg fulgte det med en god bunke med dokumentasjon på service og vedlikehold.

V12-motorer er ikke hverdagslig lenger.

Shelby Cobra: Var dette verdens tøffeste "konebil"?

Klassiker

S600 hadde et brutalt verditap de første årene, og driftssikkerheten var ikke den beste på disse bilene. Det førte til at en del ble kjøpt av folk som ikke hadde råd til å vedlikeholde og reparere dem skikkelig. Derfor finnes det mange biler i dårlig stand.

Men om du ikke er så nøye på at tidligere eier skal være en kjendis av Air Jordans kaliber, kan du få en S600/S500 for rundt 130.000 kroner i Norge.

En bil som er i god stand, og omtales som "entusiasteid", ligger til 239.000 kroner på Finn.no.

Du kan i alle fall si at du har samme bil som Jordan hadde på 90-tallet. Det er kanskje nok?

Rockekongens bil funnet på en låve

Video: Her er en annen moderne klassiker:

Fant bil til 70 millioner – hos høgger'n!